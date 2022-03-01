Как «Ливерпуль» победил «Челси» по пенальти? Кепа ударил быстрее всех, «Челси» не праздновал голы (да, это тоже важно)

Интересно.

Спортивный психолог Гейр Жордет изучил серию пенальти между «Ливерпулем» и «Челси» в финале Кубка лиги – вот главные тезисы из твиттера эксперта по уникальному для английского футбола зрелищу (самая длинная серия пенальти между клубами АПЛ).

•‎ Тухель правильно сделал, что выпустил Кепу на серию пенальти вместо Эдуара Менди. Кепа выиграл три последние серии пенальти, и его статистика лучше, чем у Менди (Эдуару забивают 94% пенальти, Кепе – 71%).

• Игроки, чьи удары могут привести к победе, забивают 92% мячей. Но если игроку необходимо забить, чтобы сохранить шансы на победу (не проиграть), то успешный исход наступает лишь в 62% случаев. Самые сложные пенальти (именно на этих ударах чаще всего промахиваются по десятилетней выборке InStat) – третий и пятый, поэтому чтобы попытаться обмануть статистику, нужно ставить сильнейших игроков на третью и пятую попытки.

Если отсчитывать с пятых попыток команд, удачными оказываются лишь 60% пенальти. Именно поэтому такие длинные серии пенальти очень редки.

• Важная деталь – болельщики «Ливерпуля». Они были за воротами, куда били пенальти – это точно добавляло энергии «красным» и негатива игрокам «Челси». Ни один игрок лондонской команды не отпраздновал забитый пенальти активно, а вот из 11 игроков «Ливерпуля» это сделали пятеро – а празднования повышают вероятность итоговой победы.

Это не шутка. Исследования профессора Жордета показывают, что около 80% футболистов, интенсивно празднующих забитые голы – игроки победившей команды: «Это явление можно описать не иначе как эмоциональное заражение».

• Игроки обеих команд били исключительно точно, 21 гол из 22 попыток – фантастический результат. Впрочем, и Куивин Келлехер, и Кепа не особо усложняли соперникам задачу: они лишь по три раза угадывали направление.

• Традиционные вратарские игры разума исполнял только Кепа – Келлехер не делал вообще ничего. А вот испанец медленно вставал в ворота, размахивал руками, а перед ударом ван Дейка даже специально встал ближе к одному из углов. Это не самый активный прессинг соперника, он и не помог.

• Еще один стоящий нюанс – скорость удара после свистка. Кепа слишком поторопился – пробил через 0,4 секунды после свистка судьи. Это быстрее всех, а в среднем показатель составлял 2,6 секунды. Согласно исследованиям, быстрое исполнение удара обычно предполагает, что игрок чувствует себя некомфортно и хочет побыстрее с этим разобраться.

Кстати, ждать слишком долго, как это делал Рис Джеймс, тоже плохо. Его удар был одним из тех, который Келлехер чуть не достал.

Многое решает психология. Игрокам важно чувствовать себя в команде

Серия пенальти – еще больший стресс для игроков, чем классический единичный удар во время основного времени. Чтобы хоть немного снять давление, необходимо создать комфортные условия. В первую очередь – для бьющих игроков.

«Взгляните на командное собрание англичан и итальянцев перед, возможно, главными минутами в их жизни: первые выглядят более разрозненными и взволнованными, капитан стоит далеко; каждый думает о том, как бы ему не ошибиться», – замечает Жордет. Это пример из матча Англии и Италии в финале Евро.

Вторые стоят очень плотно: каждый видит друг друга и понимает, что команда сплочена. Позитивное мышление во время пенальти серьезно помогает. Бонус – самые авторитетные люди у итальянцев (главный тренер и капитан) стоят в центре.

Какие еще факторы могут влиять на успешность пенальти?

Существует мнение, что команда, получившая право на первый удар в послематчевой серии, побеждает в 60% случаев. Такой вывод сделал испанский экономист Игнасио Паласиос-Хуерта, исследовав 269 серий послематчевых.

Но на самом деле преимущество первого удара не такое большое. InStat взял гораздо большую выборку – 10 лет и 2000 серий пенальти: результаты показали, что начинающие побеждают лишь в 51,5% случаев.

Обратный миф связан с формой вратарей: многие (в том числе и производители) даже не обращают внимания на цвет футболки голкипера, хотя это играет немалую роль. Реже всего пропускают вратари в красной (54%) и желтой (69%) экипировках, неудачными цветами считаются черный, синий, фиолетовый и зеленый.

Фото: REUTERS/John Sibley, David Klein