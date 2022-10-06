Даниил Аксенов из «Астаны» – о начале карьеры, любимых баскетболистах и планах на сезон

И не только об этом.

«Астана» открыла сезон в Единой Лиге ВТБ, на выезде сыграв с «Автодором». Одним из наиболее ярких игроков команды в том матче стал 27-летний дебютант турнира Даниил Аксенов, присоединившийся к казахстанскому клубу этим летом.

Первый матч в Лиге получился ярким: 21 очко, 4 реализованных штрафных броска из 4, 6 подборов.

Еще до начала сезона мы записали большое интервью с российским разыгрывающим, в котором не только поговорили об «Астане», но затронули множество других тем: от футбола до кинематографа.

О том, как стал баскетболистом

Я одновременно занимался и футболом, и баскетболом. И так получилось, что на баскетбол ходило больше моих друзей, знакомых, одноклассников. Со временем баскетбольные тренировки начали пересекаться с футбольными, поэтому я выбрал то, где было больше знакомых.

Была еще секция плавания, из которой все знакомые ушли в баскетбол, а на футболе я был один с незнакомыми ребятами. Я был еще подростком, поэтому решил, что там, где мои друзья, я и буду тренироваться. Поэтому выбрал баскетбол.

О футболе

Я не помню, чтобы болел за какой-то клуб, но мне очень нравилось смотреть футбол и играть в него самому. Если был перерыв между тренировками по баскетболу, я всегда брал своего друга на поле. Мы звали товарищей и играли, и какое-то время футбол мне нравился даже больше, чем баскетбол.

Со временем внимание привлек Криштиану Роналду и то, как он достиг всего своим трудом. В детстве у меня был дневник с «Зубастиком» Роналдо, и я поглядывал за ним, когда он за Реал Мадрид играл. За Рональдиньо, когда он бегал за «Барселону». Это были такие звездочки, за игрой которых ты наблюдаешь и восхищаешься, потому что в них есть что-то особенное.

О любимых баскетболистах

В начале профессиональной карьеры я не особо следил за соревнованиями: за NBA точно нет, немного поглядывал за Евролигой. Спустя время мне сказали, что нужно больше смотреть и анализировать баскетбол. Поэтому я начал больше смотреть европейский баскетбол, Единую Лигу ВТБ.

Тогда за ЦСКА играл Теодосич, и я фанател от того, как он легко все делал, как он отдавал передачи. Со временем стал следить за Кампаццо в Реал Мадриде и Майком Джеймсом в ЦСКА.

Мне всегда нравился Коби Брайант. Он любил набирать очки, я фанател от него в детстве, даже были плакаты. Я, конечно, не обладаю таким ростом, такой антропометрией, как он. Но некоторые вещи я повторял за ним, как и все, наверное, дети повторяют за своими кумирами. И, возможно, есть какие-то отголоски в том плане, что я люблю набирать очки и работаю над этой специализацией.

О переезде из родного Хабаровска во Владивосток

Я был очень счастлив, что такая возможность появилась. Пребывание там мне давалось непросто, но не потому, что уехал из дома и было тяжело без родителей, а скорее в плане социализации в команде. Я еще никогда не был в профессиональном клубе, а в 16–17 лет попал в «Спартак-Приморье» из ниоткуда, из школьной лиги. Я не понимал, как себя вести, что делать, что от меня хотят. Поэтому самое начало пути было трудным.

О самых памятных матчах

Первое что приходит на ум, это прошлый сезон, когда я забросил «баззер» в корзину MБA. Наверное, каждому профессиональному баскетболисту хочется завершить матч победным броском, а у меня никогда такого не было. Были клатчевые моменты, но не так, чтобы на последней секунде забросить.

И когда я это сделал, это непередаваемые эмоции, которые выплеснулись на площадку, очень зарядили меня и команду, эта была важная победа для нас. А второй запомнившийся матч, это тот, когда я играл за «Восток-65» в Южно-Сахалинске и забросил на Кубке России против «Университета-Югры» 8 трехочковых из 13.

О контракте с «Астаной»

Для меня, конечно, стало неожиданностью то, что «Астана» предложила подписать контракт. Казахстан – все-таки другая страна, поэтому для меня в приоритете были российские команды. Но они не отвечали мне взаимностью, говорили ждать и не давали никакой конкретики.

Я с удовольствием принял конкретное предложение, которое было у «Астаны», потому что повышение в классе всегда волнительно, ведь это вызов! Когда ты к этому долго идешь и твое желание исполняется, то понимаешь, что все правильно делал и делаешь.

О том, с кем из клуба был знаком ранее

Глеба Плотникова знаю, мы с ним работали индивидуально небольшой промежуток времени в лагере «Спарта». Это как раз где мы жили, когда был ДЮБЛ «Спартака-Приморье».

Еще Валерий Лиходей, мы играли против друг друга, когда он играл за «Уфу» в Суперлиге-1.

О первых впечатлениях от столицы Казахстана

Когда меня везли из аэропорта, был приятно удивлен. Когда я узнал, что контракт подписан, сразу полез в интернет смотреть фотографии. Смотрел и думал: «Вау! Классный город!». Но когда приехал, я вживую наслаждался его архитектурой и размахом. Огромные здания, широкие улицы – немного напоминает Москву. Я много раз был в Китае и Астана немного похожа на крупные города там.

Любимые блюда?

Салат «Цезарь», окрошка на квасе и брауни с растопленным шоколадом.

Любимые фильмы?

В детстве нравился фильм «Как Майк». Еще могу назвать «По соображениям совести», это такая трогательная драма военная. И «Мирный воин».

Любимые книги?

«Квантовый воин» Джон Кехо, «Происхождение» Дэн Браун. «Пока-я-не-Я» Дмитрия Троцкого очень сильная книга, ее можно хоть каждый месяц перечитывать и постоянно что-то новое из нее брать.

И последняя – The Mamba Mentality Коби Брайанта. Я пытался ее читать на английском, но сложно было. И когда моя девушка подарила ее на русском языке, я был в восторге! Эта книга меня настолько замотивировала, потому что ее написал такой легендарный человек.

О ритуалах перед игрой

Перед игрой нужно слушать свое тело, понимать, что ты можешь сегодня сделать, а что нет. И это самое сложное – научиться слышать себя. У меня есть свои ритуалы перед игрой, но называть их не буду, пусть они останутся тайной.

Но эти ритуалы, которые я на протяжении долгого времени делаю и без которых уже не выхожу на площадку. Это не суеверия вроде «на площадку нужно выйти с левой ноги» или «сначала завязывать шнурки на левой, а потом на правой», это что-то более глубокое, относящееся к психологии.

Три слова на казахском языке?

«Сәлем», «Рахмет», «Халық».

О целях на сезон

На самом деле все просто: максимально помочь команде. Сделать так, чтобы все мои сильные стороны шли на пользу команде, а слабые нивелировались. Личная цель для меня – получить удовольствие от игры в Единой Лиге ВТБ, от того, что я живу в прекрасной стране Казахстан, в замечательной столице.

Собираюсь тренироваться, кайфовать от процесса, играть против сильных соперников, на которых еще год-два назад смотрел только по телевизору, а еще ранее вообще считал их уровень недостижимым.

Обращение к болельщикам

Я думаю, что этот сезон будет захватывающим не только для нас, но и для болельщиков. В команде новые игроки, тренер, руководство.

Хотелось бы, чтобы на домашних матчах было побольше болельщиков – это эмоции, энергия, которая всегда очень сильно заряжает. Поэтому приходите и болейте за нас, а мы будем радовать вас красивой игрой!