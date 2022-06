«Уотфорд» – последняя остановка английского сериала перед каникулами. Любимый клуб Элтона Джона снова уволил тренера и вылетел

Английский сезон закончился драматичной победой «Манчестер Сити» в АПЛ и грустным для «Ливерпуля» финалом ЛЧ (это не помешало провести мощный «как будто мы выиграли квадрупл»-парад).

Пока футболисты уехали искать мотивацию в Лиге наций, наш английский сериал уходит в летний отпуск, чтобы с новыми силами вернуться в августе. В следующем году мы съездим на юг к «Борнмуту» и «Сайтгемптону», понаблюдаем, как к своей новой реальности привыкают «Манчестер Юнайтед» и «Челси», хорошенько пройдемся по лондонским клубам и попробуем понять, как за последние годы успехи «Манчестер Сити» коррелировались с их фанатской базой. С особым удовольствием мы планируем рассказать об «Эвертоне», «Лидсе» – и особенно о только что вышедшем в АПЛ «Ноттингем Форест».

С этим сезоном мы прощаемся текстом про «Уотфорд», который в очередной раз отправился в Чемпионшип. Это десятый материал в серии: в конце ждут ссылки на все остальные лонгриды. Обязательно проверьте, не пропустили ли вы материал про «Вест Хэм» или «Астон Виллу».

Увидимся через пару месяцев!

Уотфорд – почти как Химки. Город-спутник Лондона с большой историей бумажной промышленности

На запрос «Watford» англоязычные поисковики отвечают вопросом на вопрос и ударяются в рассуждения: «Уотфорд – это Лондон?»

На первый взгляд кажется, что да. Сюда дотягиваются ветки лондонского метро: оранжевая линия Overground – система электричек внутри города, вроде московского МЦК, проходит через Уэмбли и тянется дальше на северо-запад, до самого Watford Junction. Правда, дорога от центра города займет целый час.

Уотфорд также находится в границах M25 – кольцевой автодороги, окружающий столицу. Формально Лондон действительно почти весь помещается внутри местного МКАДа, но, как видно на карте, на окраинах между юридическими границами Лондона и дорогой влезли еще несколько городов поменьше.

Уотфорд здесь – маленький кусочек на северо-западе, в 25 км от центра Лондона. Небольшой город в графстве Хартфордшир, населением около 100 тысяч человек. Продолжая аналогии с московской географией, Уотфорд – это лондонские Химки.

Первые поселения появились здесь еще в VIII веке нашей эры. Центром городской жизни всегда была река Колн. Это приток Темзы, известный своими нестабильными берегами. Колн постоянно выходила из берегов, превращая все вокруг в болота, и Уотфорд был основан на первом более-менее сухом месте выше по течению. Хотя само название города по одной из версий имеет отношение к почве: «waet» на старо-английском языке означает «полный воды».

К XII веку Уотфорд развивался по логике любого населенного пункта в радиусе Лондона и превратился в центр торговли. Он сильно зависел от дороги, уходящей на север графства, так что к XVII веку английский писатель Даниель Дефо описывал его как «благородный торговый город, очень длинный, у которого всего одна улица».

Транспортная доступность помогла Уотфорду и по ходу Индустриальной революции. В 1798 году через город прошел Grand Junction Canal – тот же, что начинался в Брентфорде и связывал водным транспортом Лондон с городами Центральной Англии. В 1837-м через Уотфорд прошла железная дорога до Бирмингема: прокладывать рельсы через город и вдоль уже привычных дорог было проще, чем через холмистую местность Хартфордшира.

Расположение между крупнейшими центрами английской промышленности дало моментальный толчок росту Уотфорда. В городе начало бурно развиваться производство бумаги, и местная фирма канцелярских товаров John Dickinson and Co. считалась одной из самых прогрессивных и инновационных в стране.

К середине XIX века Уотфорд разросся больше одной центральной улицы, в регион рванули книгопечатные компании и пивоварни, и многие переезжали сюда даже из Лондона. К 1891 году в Уотфорде жило 18 тысяч человек: город считался очень многолюдным для своего времени и размеров.

Сейчас бы весь Уотфорд XIX века поместился на трибуны «Викарэдж Роуд».

Главный тренер в истории «Уортфорда» – Грэм Тейлор. За 7 лет он поднял команду со дна четвертого дивизиона в первый

Футбольный «Уотфорд» появился в городе благодаря местному парку. Местный граф Эссекский Джордж Девере де Вер Капелл владел огромной территорией Cassiobury Park.

В 1881 году лорд дал разрешение местным мальчишкам организовать в парке футбольный клуб. Единственным условием было не участвовать в официальных соревнованиях, так что в первые 5 лет своего существования «Уотфорд» играл только товарищеские встречи. В сезоне-1886/87 клуб впервые заявился в Кубок Англии, начал понемногу участвовать в местных небольших турнирах и к 1896 году вступил в Южную Футбольную Лигу. Тогда же клуб переехал из парка на стадион Cassio Road – местную арену для атлетики, крикета – и теперь футбола.

К 1920-м «Уотфорд» обрел привычные нам клубные цвета: после экспериментов с красными, зелеными и желтыми комбинациями остановились на черно-желтых вариантах. Правда, между Мировыми войнами команда внезапно несколько десятилетий играла в синем и вернула полосатые майки лишь в 1960-е – тогда же появилось прозвище «шершни». До этого «Уотфорд» называли «пивоварами»: «Викарэдж Роуд», на который клуб переехал в 1922-м, принадлежал местной пивоварне Benskins.

Профессиональную историю «Уотфорд» начал в 1921-м, присоединившись к Третьему дивизиону и просуществовав в нем вплоть до конца 1960-х. На стыке 1960-х и 1970-х случился первый по настоящему успешный период в истории клуба: под руководством играющего тренера Кена Ферфи «Уотфорд» выиграл Третий дивизион, а в следующем сезоне дошел до полуфинала Кубка Англии, обыграв по ходу «Сток» и «Ливерпуль». Успех вышел недолгим: клуб столкнулся с финансовыми проблемами, Ферфи ушел в «Блэкберн», а «Уотфорд» за три года рухнул из Второго дивизиона в Четвертый.

Все изменилось в 1976-м, когда президентом клуба стал его болельщик и один из самых успешных английских музыкантов Элтон Джон, ходивший на матчи с 5 лет. Он сразу же амбициозно заявил о целях запрыгнуть в Первый дивизион и в апреле 1977-го назначил тренером Грэма Тейлора. В свой первый же сезон Тейлор выиграл Четвертый дивизион, еще через год поднялся во Второй, а в 1982-м наконец-то впервые в истории оказался в элите. На то, чтобы выбраться с последней строчки Четвертого дивизиона до места в Первом, потребовалось всего 7 лет.

«Уотфорд» не собирался останавливаться и в свой дебютный сезон финишировал вторым, проиграв лишь «Ливерпулю», зато завоевав место в Кубке УЕФА. Форвард Лютер Блиссет стал лучшим бомбардиром лиги с 29 голами и летом ушел в «Милан» на 1 млн фунтов.

Успех продлился недолго. В следующих сезонах «Уотфорд» добрался до финала Кубка Англии, в Кубке УЕФА вылетел в третьем раунде и одержал несколько ярких побед в чемпионате над «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». Но летом 1987-го Тейлор принял предложение возглавить «Астон Виллу», а один из самых ярких игроков команды Джон Барнс ушел в «Ливерпуль» за 900 тысяч фунтов. «Уотфорд» тут же посыпался и вылетел из Первого дивизиона. Нового возвращения в элиту пришлось ждать 10 лет: лишь когда в клуб вернулся Грэм Тейлор (сначала спортивным директором, а потом и тренером), удалось вновь выйти в АПЛ.

На трансфер Троя Дини заработали благодаря концерту Элтона Джона – главного фаната «Уотфорда» и его почетного президента

Глядя на всю историю «Уотфорда», можно сказать, что XXI век выдался для клуба максимально успешным. Болельщик клуба и ведущий подкаста The Voices Of The Vic Майк Даффи, который ходит на матчи с начала 2000-х, рассказал Sports.ru о новейшей истории «Уотфорда».

«Я начал болеть за «Уотфорд» в 2001 году. Мы проиграли «Крю» 0:2, как и две следующие игры, на которых я был. Мой отец, который брал меня на матчи, тогда сказал: «Так, мы идем на четвертый матч, и если мы проиграем и его, то я никогда больше не возьму тебя на футбол, ты явно приносишь нашему клубу несчастье». Мы сыграли вничью, и я был спасен.

В то время мы были счастливы, если заберемся выше 15-го места в Чемпионшипе. Так что нынешние времена, в которые мы существуем между Чемпионшипом и АПЛ, конечно, получше

За те 20 лет, что я болею за «Уотфорд», мы большую часть времени провели в Чемпионшипе. Но у меня все равно есть три самых ярких момента, которые я никогда не забуду.

Во-первых, гол Троя Дини на последней минуте против «Лестера» в плей-офф-2012/13. Первый матч на «Кинг Пауэр» мы проиграли 0:1, дома вели 2:1, но в добавленное время нам поставили пенальти. Антони Нокар не забил, «Уотфорд» убежал в контратаку и забил. Я был на трибуне за воротами, в которые Дини забил – и никогда не испытывал ничего подобного!

Во-вторых, полуфинал Кубка Англии-2018/19 против «Вулвз»: мы проигрывали 0:2 – и выиграли 3:2, это был невероятный день. В финале мы проиграли «Манчестер Сити» 0:6, но ощущение восторга все равно осталось.

В третьим я назову первый раз, когда мы вышли в АПЛ в сезоне-2015/16. Весь тот сезон был очень крутой, за ним последовали 5 лет в АПЛ. Думаю, это была высшая точка в развитии «Уотфорда» на данный момент».

Все яркие моменты в истории «Уотфорда» в последние 50 лет так или иначе связаны с именем Элтона Джона. Еще в 1987-м он продал клуб бизнесмену Джеку Петчи, но остался президентом. Через 10 лет Джон выкупил «Уотфорд» обратно, затем потихоньку начал отходить от дел, но остался почетным президентом.

«То, что Элтон Джон – самый известный человек, ассоциирующийся с «Уотфордом» – это прекрасно, – говорит Майк. – Он вложил огромное количество личных денег чтобы спасти клуб. Если бы не он, мы бы не были там, где находимся сейчас. Он оплачивал реновацию стадиона. Не будем забывать: он провел концерт на «Викарэдж Роуд» в 2010-м, и вырученные деньги пошли на трансфер Троя Дини, который стал легендой «Уотфорда».

У всех есть большие известные фанаты, и Элтон Джон – человек невероятной величины, мы только счастливы, что он болеет за наш клуб. Правда, я смотрел фильм о его жизни «Рокетмен», и мне немножко жаль, что там почти не было упоминания «Уотфорда». Все-таки это огромная часть его жизни».

В 2014-м клуб отметил все, что музыкант сделал для него, дал центральной трибуне имя сэра Элтона Джона. Растрогавшийся сэр Джон назвал этот день величайшим в своей жизни.

К тому моменту «Уотфорд» уже два года принадлежал семье Поццо.

Семья Поццо – самые нетерпеливые владельцы в Англии. За 10 лет сменили 15 тренеров

В футбол Джампаоло Поццо зашел давно: в 1986-м он купил клуб детства – «Удинезе». Одновременно с этим бизнесмен занимался в родной Италии производством деревообрабатывающих инструментов, а в 2007-м продал свою компанию Bosch. Вырученные деньги пошли на покупку испанской «Гранады». Пять лет спустя «Уотфорд» стал еще одним кусочком футбольной империи.

Делами «Уотфорда» Джампаоло занимается вместе с сыном Джино. За 10 лет при них клуб дважды выходил в АПЛ, но в футбольный фольклор они вошли не успехами, а бесконечными сменами тренеров: за 10 лет через «Уотфорд» прошло 15 специалистов.

Со стороны история Поццо кажется еще одной байкой про обезумевших футбольных владельцев, но в «Уотфорде» своими хозяевами в целом довольны.

«Я хорошо отношусь к семье Поццо и всему, что они сделали для клуба, – признается Майк. – Мы прошли невероятный путь. Люди забывают: когда они пришли в клуб, на стадионе было всего три трибуны. Буквально три трибуны! Они улучшили стадион, качество поля, тренировочную базу. Мы вышли с ними в АПЛ, закрепились как команда Премьер лиги, выступали там 5 сезонов подряд.

Я не думаю, что они обязательно должны уйти, но им точно необходимо найти инвестора и сделать то, что получилось у «Вест Хэма», у «Саутгемптона». «Уотфорду» тяжело бороться с клубами масштаба АПЛ в финансовом плане. Посмотрите на «Астон Виллу», на «Ньюкасл», на «Манчестер Сити»: объемы денег, которыми они располагают, просто несравнимы с нашими.

Поццо понимают, что дела в клубе идут не очень здорово. Недавно они провели встречу с фанатскими объединениями, много обсуждались процессы назначений и увольнений. Фанаты привыкли к тому, что тренеры постоянно меняются, и это нездоровый процесс: при каждом назначении мы думаем, сколько месяцев человек продержится. Владельцы понимают, что это не очень хорошо работает – хотя система довольно успешна в Италии.

Им нужен мажоритарный инвестор, который необходим для укрепления команды. Потому что если мы вернемся в АПЛ в следующем сезоне, я не хочу быть в той же позиции и ситуации, в которой мы были в этом году. Мы не хотим быть вторым «Норвичем» и болтаться между лигами.

Мне удивительно, что сейчас я рассуждаю так: когда я начал болеть за «Уотфорд», мы были командой второй половины таблицы Чемпионшипа. И теперь говорить, что мы не хотим быть командой-лифтом, – это отлично показывает, куда нас привела семья Поццо. Я очень доволен их работой как владельцев».

Правда, есть и более скептические взгляды на работу Поццо.

«Они просто не справляются с управлением клубом сейчас, – рассказал Sports.ru еще один болельщик клуба Каллум Гилс. – Покупают игроков, которые вроде как неплохо выступают в других командах, но которые не тянут уровень АПЛ. Например, Самир, который пришел в этом сезоне из «Удинезе». Нам нужно быть внимательнее к тем, кого мы покупаем. Поццо не вкладывают достаточно денег: я не ожидаю от «Уотфорда» быть клубом-мультимиллиардером, но хотя бы что-то должно тратиться на команду, на укрепление состава. И мне очень хочется, чтобы те игроки, которые в клубе сейчас, начали играть за клуб, за его ценности».

Кажется, «Уотфорд» стал последним местом работы Роя Ходжсона. В прошлом сезоне не получилось ничего

Сегодня Уотфорд – современный и уютный город-спутник Лондона. Здесь живет много молодых семей, которые с удовольствием ходят на футбол. «Уотфорд» часто называют семейный клубом: «Викарэдж Роуд» вмещает 22 тысячи зрителей, большинство из которых живет поблизости.

«На матчи собираются по 19-20 тысяч человек, это отлично для клуба нашего размера, – говорит Майк. – Вокруг нас так много успешных клубов: мы слишком близко к Лондону. И на матчах «Уотфорда» иногда видишь семьи, где дети носят кепку с эмблемой «Челси». Понятно, что многие ходят на матчи, просто потому что живут рядом со стадионом. Но несколько десятилетий назад мы не собирали даже 10 тысяч на трибунах. И настоящие фанаты, которые прошли все сложные моменты с клубом, до сих пор здесь.

Это клуб, который очень связан с местным комьюнити. Грэм Тейлор был одним из важнейших людей для этой связи. Он общался с болельщиками, следил, чтобы клуб приглашал на матчи учеников местных школ, делал много работы с местными благотворительными фондами.

В этом сезоне многие не чувствовали этой связи, потому что дела у клуба шли так плохо. Но в конце концов я все еще болельщик, и я буду продолжать ходить на матчи в Чемпионшипе – и где бы «Уотфорд» ни оказался. Люди пишут: «Уотфорд» – маленький клуб. Это правда! И мы должны больше концентрироваться на городе вокруг нас, потому что это наша база».

Центральная железнодорожная станция Уотфорда переполнена детьми каждый день. Именно здесь базируется Студия Warner Brothers – он же «Музей Гарри Поттера». Фильмы про мальчика-волшебника снимались в Уотфорде, и после завершения саги съемочные павильоны открыли для публики. Теперь столичные пригороды ежедневно смотрят на тысячи фанатов всех возрастов в мантиях и с волшебными палочками.

Магия точно не помешала бы и местному футбольному клубу. Последний год вскрыл все проблемы «Уотфорда». «Нынешний сезон был отвратительный, – сокрушается Каллум. – 23 очка, 19 место… Фактически это не самое дно, но ощущалось оно именно так». Клуб прожил год под руководством трех тренеров, одержал всего 6 побед (да, включая разгром «Манчестер Юнайтед» 4:1 в ноябре, стоивший работы Сульшеру) и финишировал 19-м – набрав лишь на одно очко больше, чем тонущий «Норвич».

«Конечно, все случилось не так, как мы планировали, – объясняет Майк. – Хиско Муньос проделал отличную работу в Чемпионшипе в прошлом году. Он пришел из грузинской лиги, никто не слышал про него – и он справился с очень тяжелой задачей по выходу из Чемпионшипа. Но еще в концовке прошлого сезона были переживания, что его недостаток опыта может сказаться в АПЛ. У него просто не было достаточных умений. Уже через пару туров стало понятно, что он не тянет. Многие болельщики говорят, что мы должны были дать ему время, но я думаю, что с ним на протяжении всего сезона мы оказались бы с еще меньшим количеством очков.

Приход Раньери все восприняли позитивно: он проделал великолепную работу в «Лестере», не все получилось в «Фулхэме», но у него было хорошее время в «Сампдории». У меня смешанные чувства по поводу него: тактика совсем не изменилась, игроки не играли на команду, и мы оказались в ситуации, когда нам нужен был тренер с опытом сохранения команды в АПЛ, такой Сэм Эллардайс.

Пришел Рой Ходжсон: у него получилось сохранить «Вест Бром» пару лет назад. Единственное, что волновало: довольно сложно найти более возрастного тренера, чем Клаудио Раньери – но у нас получилось.

Рой привел с собой Рэя Левингтона, который тренировал «Уотфорд» в середине 2000-х и добился тогда хороших результатов, сохранил нам место в Чемпионшипе. Он понимает настроение клуба, атмосферу внутри него. В общем, мы были довольно оптимистично настроены… Но это просто не сработало. Мне грустно об этом говорить, но я думаю, что дни Ходжсона как футбольного тренера закончены. Он сказал, что будет рассматривать предложения, но я очень удивлюсь, если он найдет еще какую-то работу. Его методы больше не работают.

Да, некоторые игроки старались недостаточно, но те, кто выкладывался на полную, были просто недостаточно хороши. У нас было отвратительное трансферное окно прошлым летом. Владельцы просто не учатся на своих же ошибках.

Мне хочется сказать, что это был сезон со взлетами и падениями, но на самом деле были лишь падения. Никакого позитива: как у болельщика, у меня не было ни одного момента, когда после победы проскочила бы мысль «подождите, мы можем все исправить». Или когда после ничьей я бы думал «вот, игроки же борются, у нас еще может что-то получиться». Ни разу этого не случилось. Очень разочаровывающий сезон».

«Уотфорд» не хочет быть командой-лифтом – и готов потратить несколько лет, чтобы выйти в АПЛ подготовленным к конкуренции

Ближайший год «Уотфорд» проведет в Чемпионшипе. Несмотря на понижение в классе, болельщики оценивают перспективы с оптимизмом.

«Прошлый сезон в Чемпионшипе мало кто из болельщиков видел из-за пандемии, – объясняет Каллум. – Я надеюсь, что следующий год будет мощнее. Фанаты все еще готовы поддерживать команду, даже несмотря на вылет из АПЛ.

Сейчас у нас новый тренер – Роб Эдвардс из «Форест Грин Роверс». Молодой специалист с потенциалом – это огромное различие с Роем Ходжсоном, который наконец вышел на пенсию. Я думаю, Рой не сильно вкладывался в тактические находки: и при Эдвардсе, я надеюсь, это изменится».

Майк согласен, что приход 39-летнего Эдвардса, который за год вывел «Форест Грин Роверс» в Лигу 1 и получил премию лучшего тренера Лиги 2 по итогам сезона, дает фанатами поводы для радости.

«Владельцы поняли, что нам нужен молодой талантливый британский тренер, которому наконец-то дадут время. Фанаты в предвкушении того, что Роб Эдвардс привнесет в клуб. Но большинство хотят увидеть работу над ошибками – и постепенный приход к привлекательному футболу.

Одна из проблем – мы давно не видели игроков, выросших из академии. До Поццо воспитанники регулярно доходили до основы и получали время регулярно. Для клуба нашего размера это необходимо.

Поццо не уделяли академии достаточно внимания. Теперь же у нас есть тренер, который отлично себя проявил именно в работе с молодежью. Он получит время, возможности, и, надеюсь, руководство будет его слушать. Кроме того, Джозеф Хунгбо и Мэтти Поллок возвращаются из аренд в клубах, где обоих назвали лучшими молодыми игроками года».

В следующем сезоне «Уотфорд» также ждет встреча с принципиальным соперником – «Лутоном», который пытался прорваться в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа, но вылетел в полуфинале.

«Мы играли против «Лутона» в прошлом году, хоть и без фанатов, – вспоминает Майк. – Выиграли дома, проиграли в гостях, но в матче совсем не было атмосферы дерби. Ты смотришь на «Бирмингем» – «Астон Вилла» и видишь, как игроки заряжены. Но у нас такого не было. Это было первое дерби за 14 лет, но не было зрителей – и кажется игроки не понимали, как много это значит для клуба. После матча на «Викарэдж Роуд» тренер «Лутона» сказал, что не чувствовал, будто это какой-то особенный матч.

Я хочу, чтобы за нас играли футболисты, которые понимают такие эмоциональные составляющие этого клуба. Хотя в следующем сезоне против них нам будет непросто. «Лутон» дошел до плей-офф, показывал очень неплохой футбол, а мы же провели очень плохой год. Но да, все фанаты в ожидании и предвкушении».

Удивительнее всего то, что болельщицкие планы не всегда включают моментальное возвращение в АПЛ. Большинство готово ждать – и вернуться в элиту подготовленными.

«Я не удивлюсь, если мы не выйдем в АПЛ сразу же, – говорит Майк. – Команде требуется перестройка, и она может занять 2-3 года. Так же, как сделала «Астон Вилла»: вылетев из АПЛ, они не вернулись сразу же, им пришлось перестроиться, и посмотрите, где они сейчас.

Но еще мы должны настраиваться на чемпионский титул Чемпионшипа. В последние разы, когда мы выходили в АПЛ, то были вторыми: проигрывали «Борнмуту» и «Норвичу». Мы хотим завоевать трофей.

Я думаю, мы можем легко выйти напрямую в следующем году, но мне хочется видеть стабильный «Уотфорд». Если же мы выйдем в АПЛ и столкнемся с теми же проблемами, которые были в прошлом сезоне – я этого не хочу».

Ранее в сериале:

«Ливерпуль»: «романтичный клуб в до глупости романтичном и сентиментальном городе».

«Бернли»: тут именем главного тренера назван паб у «Терф Мур», а сам стадион считается самым счастливым местом в городе.

«Лестер»: самый прогрессирующий клуб АПЛ, история которого добралась до «Игры престолов».

«Брайтон»: английский юг и Грэм Поттер.

«Ньюкасл»: как на севере приняли шейхов и чем город будет завлекать звезд.

«Вест Хэм»: перерождение Восточного Лондона и банда Мойеса, стремящаяся в ЛЧ.

«Брентфорд»: новый дом Кристиана Эриксена и самый хипстерский клуб АПЛ.

«Астон Вилла»: королевский клуб в брутальном городе.

«Норвич»: самый счастливый город Британии опять вылетел из АПЛ.

Фото: en.wikipedia.org; Gettyimages.ru/Evening Standard, Michael Regan, Dan Mullan, Charlie Crowhurst, Richard Heathcote, Gareth Copley, Matthew Lewis