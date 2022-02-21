Наш английский сериал заглянул в Бирмингем к Джеррарду и Коутиньо. «Астон Вилла» – королевский клуб в брутальном городе

АПЛ мощно возвращается после зимнего перерыва результативными матчами и новыми сюжетами в битвах за выживание и топ-4.

Английский сериал Sports.ru тем временем едет в город, который находится посредине турнирной таблицы – и в центре страны. Сегодня мы во втором городе Великобритании и одном из самых густонаселенных футбольных регионов страны.

Итак: Бирмингем – и «Астон Вилла».

Бирмингем – исторически главный торговый и промышленный город Англии после Лондона. И центр британской эпохи Просвещения

Пожалуй, ни один город в Британии не вызывает столько противоречий, сколько Бирмингем. Спектр высказываний растягивается от раздражительных «уродливый, грязный, бедный, промышленный» до прямо противоположных восторженных «живой, современный, уютный». Традиционные британские ТВ-шоу стереотипизируют местных жителей как глупых и живущих на пособия, а современная культура представляет их стильными героями сериала «Острые козырьки». На критику местного брутализма (бомбежки Второй мировой сделали город насквозь серым и бетонным) отвечают удивительным фактом: в Бирмингеме больше каналов, чем в Венеции (56 км против 40).

Все эти мнения правдивы, а противоречия копились тысячи лет бирмингемской истории.

Первые поселения появились здесь еще в VII веке. Обычная деревенька в центре Англии: до моря далеко, до ближайшей большой реки – 30 км на запад, пара мощеных дорог вокруг, оставшихся еще от Римского завоевания начала тысячелетия.

Первый толчок к взрывному росту Бирмингем получил в 1166 году. Местный феодал Питер Бирмингемский распорядился открыть на территории своего замка рынок выходного дня. Совпали сразу несколько удачных факторов: локация в центре Англии, всего 150 км от Лондона, удобное транспортное сообщение с другими населенными пунктами в регионе – и растущая текстильная промышленность. Городская власть сразу взялась за превращение Бирмингема в торговый город (например, проектировать рыночные площади) и взрастила здесь мощное купеческое сословие, которое стало намного влиятельнее аристократии или церковной знати.

Шерсть, лен, рогатый скот, сталь, железо, латунь – на местных прилавках продавали самые разные товары. К XV веку Бирмингем стал еще и центром британской металлургии, а в XVIII здесь появилось Лунное общество (Lunar Society of Birmingham) – клуб и неформальное объединение промышленников, ученых и интеллигенции. Тесное переплетение индустрий превратило Мидлендс в один из центров европейского Просвещения: изобретатель паровой машины Джеймс Уатт и один из основателей промышленного дизайна Джозайя Уэджвуд базировались в Мидлендсе.

Параллельно школьный учитель Роуленд Хилл придумал концепт почтовых марок: до него на почте «платили за входящие», а почтальонам приходилось тратить время на ожидание получателей, чтобы взять с них оплату. Металлург Александр Паркс в 1856 году изобрел первый пластик – целлулоид.

Большинство городов, где базируются сегодня клубы АПЛ (и про которые рассказывает наш сериал), ведут основную историю от индустриальной революции XVIII-XIX веков, которая началась именно в Бирмингеме. Английский писатель, агроном и экономист Артур Юнг в конце XVIII века назвал Бирмингем первым промышленным городом в мире. К этому моменту он был третьим по величине городом Британии (после Лондона и Бристоля), и на подавляющем большинстве английских товаров вроде игрушек, пуговиц, пряжек, булавок и прочих безделушек, а также болтов, шурупов и других металлургических изделий мог бы значиться логотип Made in Birmingham.

Bull Ring – главная торговая площадь Бирмингема

Маленьких уникальных производств на пару десятков рабочих в Бирмингеме было в разы больше, чем огромных заводов, а процессы старались по максимуму модернизировать. Неудивительно, что между 1760 и 1850 годами в Бирмингеме зарегистрировали в три раза больше патентов на изобретения, чем в любом другом городе Великобритании. Доменные печи, позволяющие плавить чугун, механические прялки для хлопка, благодаря которым в Бирмингеме открылся первый в мире хлопчатобумажный комбинат, технология по массовому производству серной кислоты и сама идея рационального производства через разделение труда – все это появилось здесь.

На церемонии открытия лондонской Олимпиады был блок Pandemonium. Название взято из поэмы Джона Милтона и переводится как «столица ада». В 2012 году так назвали переход от аграрной Британии к промышленной, и картина, ярко показанная во время церемонии, была типична для большинства промышленных городов. Но дымящиеся трубы, раскаленная до красна сталь, барабанный грохот цехов, черные от сажи рабочие сильнее всего ассоциируются у меня с Бирмингемом – двигателем индустриального века, который вынес Британию на передовую мирового прогресса.

И конечно, к концу золотого для Бирмингема века здесь не обошлось без футбола.

В «Астон Вилле» считают, что именно они основали футбольную лигу

Все, что окружает «Астон Виллу», вызывает ощущение очередного парадокса: как в центре индустриальной Британии появился клуб, который всем своим видом напоминает об аристократии? Клубная эмблема – словно герб какого-нибудь знатного дома, фасад «Вилла Парка» со стороны Holte End с мощными ступенями – почти королевский замок, а уникальные цвета (голубой и бордовый) не ровня куда более простым и традиционным синему и красному.

Даже не удивительно, что за «Виллу» болеет принц Уильям.

История клуба похожа на большинство других: местная команда по крикету искала, чем занять себя в зимние месяцы, и в 1874-м создала футбольный клуб. Он стал всего лишь шестым в Англии: после «Ноттс Каунти», «Стока», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Уэнсдей» и «Рединга». Из-за отсутствия соперников первый матч новорожденной «Астон Вилле» пришлось играть против местных регбистов: первый тайм играли в регби, второй – в футбол.

В 1888 году 12 клубами была основана Футбольная Лига, но в Бирмингеме эту историю рассказывают немного по-другому. Клубный историк Роб Бишеп в интервью Sports.ru уверял, что два клуба, повторившие за «Виллой» цвета, не участвовали в создании лиги: «Вест Хэм» тогда вообще не существовал (создан в 1895-м), а «Бернли» не основал лигу». Мне казалось, что возрастной дедушка что-то путает или я вдруг перестала понимать бруми (бирмингемский акцент английского): «Бернли» был в составе первой дюжины, но оказалось, что Роб имел в виду особенную деталь.

Именно Уильям Макгрегор, директор «Астон Виллы», разослал остальным 11 клубам письма с предложением о создании лиги – что формально позволяет считать клуб ее основателем – ну или как минимум главным инициатором – идеи.

Роб же рассказал о клубных цветах, украденных «Бернли» и «Вест Хэмом». В этой истории тоже не обошлось без предприимчивости местных жителей: «Когда клуб был основан, у него было около 3-4 комплектов разных цветов. Стабильность пришла, когда была основана Футбольная лига. Руководство попросило Олли Уикли, одного из экс-футболистов, который был коммерческим художником, сделать дизайн формы. Во многих британских домах до сих пор сохранился паттерн плитки, который называется minton tiles: шоколадный или бордовый – и синий. По слухам, именно эта комбинация и вдохновила Олли».

Среди первых рекордов «Виллы» – еще одна изящная королевская деталь. Это самый успешный клуб Англии при королеве Виктории: до 1901 года «Астон Вилла» выиграла 5 чемпионатов и 3 Кубка Англии.

Вторая мировая превратила внешний вид Бирмингема в 50 оттенков серого, а местную экономику добило само британское правительство

XX век ударил по Бирмингему сильнее предшественника. В Первой мировой на фронт ушли 150 тысяч местных жителей – половина мужского населения города, 13 тысяч из которых погибли, а 35 тысяч были ранены. Сразу после нее, ощущая приближение нового конфликта, местный автомобильный завод переключился на производство боеприпасов и военной техники: от мин и глубинных бомб до танковых подвесок и бомбардировщиков.

Логично, что в 1940-м Бирмингем стал одной из целей немецкого Блица – кампании по бомбардировки крупнейших промышленных центров Британии. Больше всего рейдов было совершено на Лондон, но и на Бирмингем сбросили 1 852 тонны бомб: немного меньше, чем на Ливерпуль и Манчестер вместе взятые.

Bull Ring после бомбежки

Но для понимания нынешнего Бирмингема важнее другие цифры: 12 932 здания были полностью уничтожены бомбежками. Их заменили дешевые бетонные блоки – британский аналог советского брутализма. Такие постройки экономили бюджет, но сильно ударили по внешнему виду и восприятию города.

Одновременно с этим в Бирмингеме искусственно замедлили экономический рост, не останавливавшийся несколько столетий подряд. Послевоенная Британия – обескровленная страна, вышедшая из войны на стороне победителей, но вошедшая в чудовищный экономический кризис. Дыра в бюджете составляла 300% ВВП, а главные промышленные центры оказались разрушенными почти до основания. Это привело к большей централизации власти, что сыграло против Бирмингема. Правительство увидело в стабильно растущей экономике города угрозу для начинающих стагнировать севера Англии, Шотландии и Уэльса и направило все силы туда.

Центральная Англия замерла, хотя Бирмингем держался как мог и до 1970-х оставался самым процветающим городом регионов. Доходы населения здесь иногда превышали даже прибыль жителей Лондона и юго-востока, но сдерживаемый сверху бизнес постепенно начал стареть, и город все больше замыкался на стабильно успешной автомобильной промышленности (машины MG Rover и Jaguar производят здесь).

«Астон Вилле» в эти годы тоже было непросто. Золотой век закончился в 1910-м, когда клуб выиграл шестое чемпионство за 17 лет. Дальше – череда мест в середине таблицы, а в 1970-м клуб даже рухнул в третий дивизион, но выбрался из него через 2 сезона.

Новый виток успеха пришелся на следующее десятилетие. В 1981 году «Вилла» выиграла чемпионат, а на следующий год – Кубок европейских чемпионов.

«Астон Вилла» стала четвертым английским клубом, выигравшим трофей, а победа стала шестой для англичан подряд (в 1977, 1978 и 1981-м выиграл «Ливерпуль», в 1979 и 1980-м – «Ноттингем Форест»). По дороге к финалу были обыграны берлинское и киевское «Динамо» и «Андерлехт», а в решающем матче бирмингемцы переиграли мюнхенскую «Баварию».

Решающий и единственный гол забил нападающий Питер Уит. Фраза комментатора того матча Брайна Мура с тех пор нанесена на банер, расположенный на северной трибуне «Вилла Парк»: «Шоу, Уильямс готовится идти по левому флангу. Хороший пас на Тони Морли!.. О, так и есть! Это Питер Уит!»

В первые десятилетия АПЛ «Вилла» была главным клубом центральной Англии

Основание Премьер-лиги, конечно же, не обошлось без «Виллы». В первом сезоне АПЛ команда Рона Аткинсона (предшественник Алекса Фергюсона в «МЮ») стала второй, вдобавок в начале 1990-х взяла два Кубка Лиги. Клуб был постоянным представителем города в высшем дивизионе и свысока смотрел, как в 2000-х в элите пытаются закрепиться соседи. У главного соперника – «Бирмингем Сити» – всего 7 лет в АПЛ, у «Вест Бромвича» – 13 в 5 заходов, у «Вулвз» – 8 лет.

Пока «Астон Вилла» оставалась главным клубом Мидлендса, на такие попытки болельщики реагировали спокойно. «Мы всегда говорим: будет здорово, если как можно больше клубов из Бирмингема будут играть в топ-дивизионах, даже если это наши исторические соперники», – считает Бишоп.

Сама «Вилла» в 1990-е стабильно занимала места в десятке, в начале 2000-х ненадолго осела во второй половине таблицы, но с 2007-го три сезона подряд стабильно квалифицировалась в Европу. Главной клубной звездой того времени был главный тренер Мартин О’Нил, а на поле зажигали Гарет Барри, Джеймс Милнер, Эшли Янг.

Идиллия продлилась недолго. За 5 дней до старта сезона-2010/11 О’Нил подал в отставку. В качестве причины он назвал отсутствие инвестиций в команду: «Вилла» регулярно играла в Европе, но руководство продавало звездных игроков, не инвестируя в команду заработанные деньги.

Заменивший О’Нила Жерар Улье ушел в отставку из-за плохого состояния здоровья в сентябре 2011 года, и его заменил менеджер «Бирмингема» Алекс Маклиш: фанаты назначению тренера принципиальных соперников были, мягко говоря, не рады и устраивали протесты.

Клуб еще несколько раз промахнулся с тренерами, у владельца клуба Рэнди Лернера постепенно заканчивались деньги на футбол (он до сих пор владеет клубом НФЛ «Кливленд Браунс»), а результаты клуба постепенно скатывались все ниже – пока в 2016-м «Вилла» сама вдруг не рухнула в Чемпионшип. Для клуба, который так много говорит о своей истории и считает себя элитой, это был невероятный удар.

«3 года в чемпионшипе были тяжелыми для болельщиков, – объяснял журналист The Athletic Грегг Эванс. – Так что все очень рады возвращению в АПЛ, но те три года – довольно темное время.

Я не думаю, что «Вилла» потеряла много фанов за эти сезоны. Да, были некоторые проблемы с посещаемостью, но сейчас многие вернулись. Фанаты переживали, что «Астон Вилла» потеряла свою позицию как лучший клуб Мидлендса. Но сейчас все возвращается на свое место».

Возвращению в АПЛ сильно помогли новые владельцы. В 2016-м Лернер продал клуб китайскому бизнесмену Тони Ся, но того разочаровала неспособность команды сразу же вырваться из Чемпионшипа наверх. Китайцы владели клубом лишь 2 года: в 2018-м «Виллу» приобрели NSWE group (египетская компания, принадлежащая бизнесмену Нассефу Савирису) и американский миллиардер Уэс Иденс (совладелец баскетбольного «Милуоки Бакс»).

«Вилла Парк» – слишком крутой стадион для второго дивизиона

Вы прочитали уже 13 тысяч знаков про историю «Астон Виллы», но если все еще не в курсе, кто такой астон и откуда у него вилла, то сейчас исправимся. Клуб не несет в себе название города: Астон – это район на севере Бирмингема, один из самых многонациональных (44% местных родились за пределами Великобритании) и не самый благополучный. «Вилла» же в данном случае – это просто «дом».

Но базирующийся здесь «Вилла Парк» – действительно один из самых крутых стадионов Англии.

«Вы видите размер «Вилла Парк» – и это не стадион для второго дивизиона, – говорил Грегг. – Он должен быть в Премьер-лиге, а играющая на нем команда – соперничать на самом высоком уровне».

Я впервые оказалась на нем в 2018-м, когда «Вилла» принимала «Бирмингем». В условиях сурового дерби в Чемпионшипе разглядеть что-то за спинами полицейских с автозаками было сложно, но ощущение «ух, как здесь круто» осталось моментально.

В реалиях АПЛ полиции на матчах меньше и больше возможностей ходить вокруг. «Вилла Парк» с каждой стороны выглядит по-разному. Holte End – это тот самый упомянутый в начале «замок». Кирпичная кладка, завитушки, добавляющая величественности лестница. Все это напоминает привычного для Англии Арчибальда Литча, и это отчасти правда: это единственный сохранившийся с 1920-х фасад.

Более узнаваемая Trinity Road stand для многих болельщиков «Виллы» стала тем же, чем для всего английского футбола были две башни старого «Уэмбли». Расширение стадиона в начале 2000-х изменило внешний вид «Вилла Парк». Историк архитектуры Саймон Инглис тогда с грустью писал: «Ландшафт английского футбола никогда не будет прежним».

Из 2022-го ситуация с «Вилла Парк» выглядит не такой драматичной.

Стадион все еще отдает старым добрым английским футболом. Четыре отдельно стоящие трибуны с большими зазорами между ними, кресла в цветах клуба (голубые на нижнем ярусе, бордовые на верхнем) – и моментально заедающий в голове клубный гимн. Hi Ho Aston Villa! – после каждой поездки в Бирмингем напеваешь это еще неделю.

Современный Бирмингем – лучший город для жизни в Британии. Вот вдохновляющий монолог от местного

Ездить в Бирмингем сегодня приятно как никогда. Всего 1,5 часа на поезде из Лондона – и оказываешься в городе, который пережил суровый стык XX и XXI веков и внезапно переродился. Местами, конечно, в странную сторону: культовая городская библиотека, на которую потратили 188 млн фунтов, вызывает бесконечные споры о своем внешнем виде.

Но стоит отойти подальше от широких дорог и заглянуть за спины бетонным постройкам, как открывается удивительная красота. Например, те самые каналы, которых здесь больше, чем в Венеции.

В прошлом году в Бирмингем из Оксфорда переехал мой приятель, консультант по образованию (помогает найти школу/университет/языковой курс и поступить туда) Алекс Брит. Теперь ни одна поездка в Мидлендс не обходится без дружеского ужина и разговоров о том, почему это лучшее место для жизни в Британии.

Ниже – монолог Алекса о самом перспективном городе страны.

***

Я из Новосибирска – 2 миллиона человек. В Европе же натыкаешься в основном на довольно маленькие города. Вот для меня Бирмингем (население 1,1 млн человек) и Манчестер (550 тысяч) – это два города, где есть движ. Я не хожу по ночным клубам, но здесь ощущение жизни, когда вечером идешь по улице и люди куда-то торопятся, чем-то занимаются. Очень много разных людей: и разной национальности, и в целом по виду, но они все классно живут вместе.

О деньгах

Собственно то, почему я сюда переехал: относительно остальной Англии здесь очень дешево. Людям страшно сюда переезжать, потому что кажется, что тут бедность. Но за счет большой площади города и хорошего транспорта здесь очень много дешевой недвижимости и никто не пытается на ней постоянно нажиться. Можно спокойно снять квартиру, устроить себе очень приятные условия жизни – и при этом нет ощущения, что уехал из центра цивилизации. Здесь даже нет ощущения, что уехал из Лондона. Да, улицы пошире, машин поменьше, но очень много кайфовой жизни.

Мы недавно ходили смотреть картины в местной галерее. И хозяйка галереи сказала, что уехала 4 месяца назад из Лондона, летом 2021 года. Ровно по тем же самым причинам, что и мы. Людям надоело платить громадные деньги в Лондоне. В Бирмингеме где бы ты ни жил, тебе час 20 до центра Лондона. Это не то расстояние, на котором ты чувствуешь себя оторванным от цивилизации. Мы так же ездим на концерты в Лондон – на машине те же 1.30 в худшем случае по пробкам. Я не ощущаю оторванности.

О людях

Вторая важная причина – люди. Впервые за много лет в эмиграции я встретил множество людей, которых вообще не волнуют деньги. На юге Англии (Оксфорд, Лондон, Сассекс или Брайтон) жизнь настолько дорого стоит, что люди прям озабочены баблом. «У меня маленькая зарплата, надо что-то купить» – и все в таком духе.

Здесь в разговорах денег нет совсем. Они настолько на втором плане, что начинаешь интересоваться совсем другими вещами. Интересно искать возможности волонтерить, интересно узнать, кто чем занимается. Я вот начал учиться ездить на мотоцикле.

Наверное, немного мест, где я когда-либо жил, в которых важно то, чем ты занимаешься и чем живешь, но не сколько ты зарабатываешь. В Англии вообще не принято обсуждать размер зарплаты, и в Бирмингеме это получается очень легко. Они не обсуждают деньги, потому что это никого не волнует: ну, живешь и живешь. Молодец, видно, что у тебя все хорошо – и ладно. И при этом у нас в гараже жилого комплекса стоят Bentley, Ferrari, Lamborghini, по улицам постоянно топчутся несколько Rolls-Royce. Люди умудряются хорошо жить.

Мне нравится, что на площади St Paul’s в самом центре, где вокруг таунхаусы, живут люди в домах, которыми они владеют, и могут пойти в парке посидеть, зайти в несколько пабов. Там нет туристов, от которых устаешь в Лондоне и Оксфорде, все эти люди – местные, они десятилетиями здесь живут. Вот твой барбер, вот твой дантист. И с тобой начинают знакомиться. Я хожу в фитнес-клуб – и меня знает абсолютно каждый. И никого не парит, что я русский или не русский, белый или не белый. Это ощущение коллектива разительно отличается от любых представлений об Англии. Ждешь, что они чопорные и закрытые, а здесь тебе лезут в душу больше, чем русские. Для меня это очень странный микс. Большинство людей, с которыми я тут общался, как будто не англичане. Причем они все местные, родились, выросли и учились здесь. С ними кайфово, с ними ты чувствуешь себя дома.

О культурной жизни

Все очень легко, доступно, можно сходить везде. Здесь громадное количество разных ресторанов. При переезде очень боялся, что будут одни индийские, но в целом разнообразие сравнимо с Лондоном. Мы сегодня вечером идем на фондю в кабаре. За этим не надо ехать в Швейцарию, в Цюрих или куда-то еще: на центральной площади Бирмингема есть ультрамодный немецкий ресторан, где по столам ходят голые танцовщицы и можно есть фондю. Такого не ждешь от мусульманского города (христианство – основная религия в Бирмингеме, но 20% населения исповедует ислам. Это второе по численности после Лондона мусульманское комьюнити в Британии).

Меня радует, что здесь много промышленной истории. Живешь не в Mayfair и South Kensington (элитные районы Западного Лондона), где полно люксовых товаров и безумно дорогой недвижимости, а в простой реальности среди старых фабрик, которые, кстати, очень красивые, страховых компаний, промышленных банков. И моментально появляется ощущение участия в жизни страны. Вот в России есть люди, которые не хотят ехать в Москву, потому что отрываешься от реальности. В Бирмингеме ты реальность видишь и с ней кайфово.

О транспортной доступности

До севера Шотландии – 8 часов на машине. То есть за световой день реально доехать реально в любой край страны: что Корнуэлл, что Шотландия отсюда ближе, чем из Оксфорда. До переправы во Францию – 3,5 часа. Может показаться долго, но с одной остановкой на попить кофе – за 4 часа доезжаешь. Мы съездили в Бельгию – и я не ощутил больших проблем. Нет ощущения, что мы оторвались от Европы.

В Бирмингеме очень классный аэропорт. Да, есть проблема со взлетно-посадочной полосой: нужно иметь крепкий желудок и нервы, чтобы из него летать. Но от моего дома до аэропорта 20 минут: 10 минут до вокзала, 10 минут до терминала на поезде. И это то, чем не могут похвастаться люди в Лондоне. Здесь все значительно ближе, человечнее и приятнее.

О жилье

В Англии очень плохо с новым жильем: его мало и оно дорогое. Здесь же такой проблемы нет. Если мне что-то не понравится в моем нынешнем доме с консьержем в центре Бирмингема за деньги, которые в Лондоне представить себе невозможно, я в течение месяца легко найду такие же хорошие условия в другом комплексе. И весь ужас Лондона с долгими поисками жилья и страшными владельцами квартир здесь отсутствует.

Первого человека, который купил квартиру в Бирмингеме, я встретил лет 5 назад, и квартира у него была здесь уже давно. Он покупал, когда это было дешевле, чем на окраине Москвы. И чувак знал, что в целом Бирмингем будет сильно расти и развиваться. Умный дядька. Сейчас, глядя на стройки вокруг, я понимаю, что это еще десятки тысяч квартир, которые строятся. И у молодежи в возрасте 25-26 лет есть ощущение, что им осталось совсем немного копить на жилье в новом доме в Бирмингеме.

О влиянии спорта на город

В 2012-м Лондон провел Олимпиаду, и весь комплекс в районе Stratford – это, на мой взгляд, шикарная регенерация. 10 лет прошло – а ощущение от положительных последствий Олимпиады все еще есть.

В Бирмингеме в этом году будут Commonwealth games. Да, это четверть Олимпиады по объему, но я понимаю, что у меня в 15 минутах от дома будет 50-метровый бассейн.

Сейчас, если хочется поплавать в таком бассейне, надо ехать в Кардифф 2 часа. В Лондоне нужно жить хотя бы в получасе езды от Олимпийского парка. В Англии ты либо плаваешь в старом дурацком бассейне, либо не плаваешь вообще.

О перспективах

Я думаю, что лет 10 еще есть на то, чтобы успеть сюда приехать. Скоростную железную дорогу до Лондона еще долго будут строить и явно не закончат в ближайшие 5 лет, а цены подскочат с ее завершением.

Знаешь, здесь есть странное ощущение. Вот была советская пропаганда, что мы строим лучший мир – и в Бирмингеме как будто так же. Некое поднимание целины ощущается. Не особо страдаешь от дискомфорта, но участвуешь в том, что через 10 лет будет казаться совершенным чудом для окружающих. «Вау, Бирмингем нанесли на карту мира!» Да он давно на ней, но народ боится сюда ехать.

***

Если вам тоже захотелось переехать в Бирмингем, я вас не виню: сама каждый раз уезжаю оттуда в Лондон под похожим впечатлением.

Новая клубная эпоха: без Грилиша, но с Джеррардом и Коутиньо

Одним из аргументов для переезда может стать и новый виток в истории «Астон Виллы».

Прошлым летом клуб закрыл очередную главу, за 100 млн продав своего воспитанника Джека Грилиша в «Манчестер Сити». Родился и вырос в пригороде Бирмингема, говорит с заметным местным акцентом, вытащил клуб из Чемпионшипа – красивая история закончилась не самым очевидным послевкусием. На декабрьском матче «Виллы» против «Сити» трибуны «Вилла Парк» мощно освистали Грилиша.

Журналист Грегг Эванс после матча недоумевал: «Я смотрел, как Джек разминается, и многие болельщики ждали, когда он выйдет поле. Большинство похлопало ему, хотя, конечно, были и недовольные свисты, когда он вышел на замену. Это немного меня удивляет: если вы фанат «Астон Виллы» и вы не уважаете то, что Грилиш сделал для этого клуба, то каков шанс на уважение получит любой другой игрок? Он вытащил клуб из Чемпионшипа, помог удержаться в АПЛ, играл так здорово на протяжении многих лет – и заработал для клуба 100 млн фунтов. Я думаю, болельщики должны быть милее к нему и выразить свой респект, который он заслуживает, до и после матча.

Не так много клубов в мире, которые продают своего лучшего игрока – и становятся лучше в следующем сезоне. Без Джека Грилиша нам всегда будет непросто. Он держал этот клуб на своих плечах, протащил его через все неудачи и успехи. Заменить его сложно: «Вилла» решила купить не одного игрока, а троих на его место. Всем троим требуется время на адаптацию, но клуб готов дать им это время».

Если летом казалось, что мощнее трансферной кампании уже не будет – пришли Эмилиано Буэндия (33 млн фунтов), Дэнни Ингз (25 млн) и Леон Бейли (30 млн), – то зима приятно удивила болельщиков. Люка Динь и Филипе Коутиньо продолжили ливерпульский захват Мидлендса: в ноябре «Астон Виллу» возглавил Стивен Джеррард.

«Мне немного жаль Дина Смита, – признается Грегг. – Команда в начале сезона страдала от травм, новым игрокам требовалось время на адаптацию. Он старался найти решение и менял состав каждую неделю – и это стало проблемой. Казалось, что игрокам нужен новый голос, который может поднять моральный дух.

Первые недели прошли для Джеррарда очень хорошо. Стартовые результаты тоже были отличными: обыграли «Брайтон» и «Кристал Пэлас». Игра против «Сити» была по результату не такой хорошей, но то, в какую сторону он хочет двигать «Виллу», очень вдохновляет. Болельщикам это нравится, и это хороший старт.

Ему потребуется время. Он хочет трансформировать «Виллу» в команду, которая владеет мячом, но пока у них лишь 35-36% владения по ходу матча. Это займет время, но как «Вилла» играет сейчас, как строит атаки через центр, как с энтузиазмом идет вперед, как защищается – мы сразу увидели прогресс с его приходом».

Быстрого чуда не произошло: «Астон Вилла» выдает мощные перфомансы, вроде ничьей с «Манчестер Юнайтед», но теряет очки в матчах с идущими ниже в таблице «Брентфордом», «Лидсом», «Ньюкаслом» или «Уотфордом».

Самым ярким за первые месяцы для клуба – или как минимум для его главного тренера – стал матч на «Энфилде». Возвращения Джеррарда в Ливерпуль ждали все – кроме фанатов «Виллы».

«Болельщиков «Виллы» очень раздражают разговоры о «Ливерпуле», – говорит Грегг. – Они считают неуважением, что все считают, будто их клуб – это просто ступенька для Джеррарда перед работой в «Ливерпуле». Они хотят, чтобы Джеррард принес успех этому клубу. Но слушайте, если когда-нибудь Джеррарда будут рассматривать как претендента на главного тренера «Ливерпуля», это будет значить, что он проделал очень хорошую работу здесь. И «Вилла» будет очень довольна этим».

В планах Джеррарда и клуба – возвращение в европейскую элиту, в которой «Астон Вилла» была в 1980-х – и о которой напоминают каждому, кто приезжает на «Вилла Парк». Со скандирования «Мы чемпионы Европы – вы никогда не споете об этом» здесь начинается почти любой матч.

Грегг прогнозирует: «В прошлом году мы финишировали 11-ми, и топ-10 в этом году будет считаться успехом. Долгосрочная перспектива – возвращение в Европу. Если Джеррард вытащит команду в топ-6/7, это будет невероятно».

Ранее в сериале:

«Ливерпуль»: «романтичный клуб в до глупости романтичном и сентиментальном городе».

«Бернли»: тут именем главного тренера назван паб у «Терф Мур», а сам стадион считается самым счастливым местом в городе.

«Лестер»: самый прогрессирующий клуб АПЛ, история которого добралась до «Игры Престолов».

«Брайтон»: английский юг и Грэм Поттер.

«Ньюкасл»: как на севере приняли шейхов и чем город будет завлекать звезд.

«Вест Хэм»: перерождение Восточного Лондона и банда Мойеса, стремящаяся в ЛЧ.

«Брентфорд»: новый дом Кристиана Эриксена и самый хипстерский клуб АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Laurence Griffiths, David Rogers, Alex Livesey, Peter Robinson/EMPICS, Catherine Ivill, Mike Hewitt; unsplash.com; en.wikipedia.org; facebook/VisitBham