Семипалатинский «Ярыш» – пионеры казахстанского футбола. Они обучали судей, шили форму на «Зингерах» и играли с пленными

А еще за них выступал Мухтар Ауэзов.

«Ярыш» в 1914 году

В 1913 году мир выглядел относительно беззаботно. Противоречия, которые впоследствии приведут к мировому пожару, пока лишь копились во властных кабинетах.

Именно на этот период пришлось, как принято считать, появление первых отечественных футбольных команд. Тогда это было еще не амбициозной попыткой разнести игру миллионов по всему Казахстану, а лишь андеграундным развлечением для любителей.

Семипалатинск в конце XIX века

Предположительно, в степь футбол завезли британские купцы, посетившие одну из знаменитых Семипалатинских ярмарок. На той же территории и проходили первые матчи. Молодые энтузиасты, очарованные футболом, собрали коллективы, которым дали незамысловатые названия: «Олимп», «Ласточка», «Орлята» и «Ярыш», с которого и началась история казахстанского футбола.

Спортивные шоу на ярмарках не были редкостью. Например, именно на Кояндинской Хаджимукан Мунайтпасов одолел китайского борца Мао Дэн Фу

Клуб, состоявший из 16-летних пацанов, основали в августе или в сентябре 1913 года. Идеологом, тренером и капитаном команды стал Юнус Сыдыкович Нигматуллин – сын местного успешного купца, владевшего двухэтажным магазином и типографией. Отец Юнуса стал патроном команды: благодаря ему она обзавелась первыми фанатами (в типографии Нигматуллиных были напечатаны листовки, которые затем расклеивали по всему городу), экипировкой (у ребят была своя собственная форма, которую шила на «Зингерах» у себя дома швея Гафа Баязитова), возможностью выезжать на матчи в другие города и даже квалифицированными судьями, которых отправляли обучаться в Москву, Омск или Томск.

Был в составе «Ярыша» еще один примечательный парень. Юный Мухтар Ауэзов довольно неплохо играл в полузащите. До нас даже дошли сведения, что в одном из матчей против команды из Омска будущий автор «Пути Абая» сделал победный ассист.

Молодой Мухтар Ауэзов (в центре)

Впрочем, ребята из Семипалатинска совсем не доминировали в своем регионе. Например, томские футболисты дважды обыгрывали «Ярыш» (0:1 и 0:2). А с командой из Барнаула казахстанцы играли вничью (2:2 и 0:0).

Но именно «Ярыш» провел первый международный матч с участием казахстанской команды – против отправленных в степь военнопленных из Австро-Венгрии. Говорят, что в составе иностранцев даже сыграли два участника Олимпиады 1912!

Эмблема «Ярыша»

Многие футболисты «Ярыша», включая своего капитана, открыто поддерживали сначала партию «Алаш», а затем и одноименную национальную автономию, которая возникла вскоре после Октябрьской революции.

Ее лидеры пытались обуздать неразбериху, охватившую край после падения Временного правительства, заодно борясь за право региона на самоопределение. Однако ни Колчаку, ни Советам не нужна была чересчур вольнолюбивая Алаш Орда. Со временем поддержка движения начала сходить на нет даже внутри самой степи.

В 1919 году советские власти начали активное преследование алашординцев. Юнус Нигматуллин, попытавшийся сбежать в Китай, был убит пограничниками. Имущество семьи было конфисковано.

Футбол вернулся в Казахстан лишь в 1928 году, а восемь лет спустя прошли первые всесоюзные соревнования.

Сегодня представляющий Семей «Алтай» играет в первой лиге Казахстана. Вернется ли город, с которого однажды все началось, в элиту?

Фото: wikipedia.org