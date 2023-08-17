А с нападающими совсем плохо.

Перед стартом сезона в европейских лигах продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. На очереди Бундеслига, а вот ссылки на предыдущие посты:

• РПЛ‎ •‎ АПЛ •‎ Ла Лига •‎ Лига 1

Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.

Начинаем по традиции с вратарей.

Тут сразу пять футболистов сыграли во всех матчах лиги − так много не было в других чемпионатах. Правда, и играть надо на четыре тура меньше.

• Двое из топа уже уехали: Оливер Кристенсен в «Фиорентину», Марк Флеккен − в «Брентфорд».

• ‎Зато в «Штутгарт» приехал надежный Александр Нюбель − за два года в «Монако» сыграл во всех матчах лиги.

• У Градецкого 33 старта, но 32 матча целиком − поймал красную карточку в первом же туре.

А теперь к полевым.

В топе, как обычно, без нападающих − ждем Кейна (он в десятке АПЛ).

• Маттиас Гинтер − единственный полевой, не пропустивший ни минуты в сезоне-2022/23.

• В «Тоттенхэме» в новом сезоне появится живучий центральный защитник: в прошлой Бундеслиге Микки ван де Вен сыграл целиком 33 матча − пропустил один из-за перебора желтых. В «Тоттенхэме» только Эрик Дайер сыграл 30 полных матчей, остальные сильно меньше.

• Из нападающих лучшим был Никлас Фюллькруг: 28 стартов, 26 матчей целиком. И 16 голов!

• Лучший бомбардир сенсационного «Униона» Шералдо Беккер (11 голов в чемпионате) сыграл во всех матчах Бундеслиги, но лишь четыре раза оставался до конца. У Сержа Гнабри похожая ситуация: 34 игры, всего девять полных. Зато результативность хороша: 14+5.

• У Нильса Петерсена другое достижение: 27 матчей всего, 27 выходов на замену − в среднем по 10 минут на поле. Рекорд по игровому времени − против «Баварии» (выпустили аж на полчаса).

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Графика: Алина Комиссарова

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press;