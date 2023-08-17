Кто в Бундеслиге всегда играет по 90 минут? Машина из «Фрайбурга» и сразу пять вратарей!
А с нападающими совсем плохо.
Перед стартом сезона в европейских лигах продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. На очереди Бундеслига, а вот ссылки на предыдущие посты:
• РПЛ • АПЛ • Ла Лига • Лига 1
Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.
Начинаем по традиции с вратарей.
Тут сразу пять футболистов сыграли во всех матчах лиги − так много не было в других чемпионатах. Правда, и играть надо на четыре тура меньше.
• Двое из топа уже уехали: Оливер Кристенсен в «Фиорентину», Марк Флеккен − в «Брентфорд».
• Зато в «Штутгарт» приехал надежный Александр Нюбель − за два года в «Монако» сыграл во всех матчах лиги.
• У Градецкого 33 старта, но 32 матча целиком − поймал красную карточку в первом же туре.
А теперь к полевым.
В топе, как обычно, без нападающих − ждем Кейна (он в десятке АПЛ).
• Маттиас Гинтер − единственный полевой, не пропустивший ни минуты в сезоне-2022/23.
• В «Тоттенхэме» в новом сезоне появится живучий центральный защитник: в прошлой Бундеслиге Микки ван де Вен сыграл целиком 33 матча − пропустил один из-за перебора желтых. В «Тоттенхэме» только Эрик Дайер сыграл 30 полных матчей, остальные сильно меньше.
• Из нападающих лучшим был Никлас Фюллькруг: 28 стартов, 26 матчей целиком. И 16 голов!
• Лучший бомбардир сенсационного «Униона» Шералдо Беккер (11 голов в чемпионате) сыграл во всех матчах Бундеслиги, но лишь четыре раза оставался до конца. У Сержа Гнабри похожая ситуация: 34 игры, всего девять полных. Зато результативность хороша: 14+5.
• У Нильса Петерсена другое достижение: 27 матчей всего, 27 выходов на замену − в среднем по 10 минут на поле. Рекорд по игровому времени − против «Баварии» (выпустили аж на полчаса).
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Графика: Алина Комиссарова
Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press;
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