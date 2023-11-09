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У хоккея теперь своя «Знаешь ли ты» – это кавер «Зимы в сердце» от группы «Моя Мишель»

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Богдан Конюшков
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Поговорили с ее главным фанатом-игроком.

Один из главных мемов нынешнего сезона: защитник «Торпедо» Богдан Конюшков и его любовь к песне «Зима в сердце» в исполнении группы «Моя Мишель».

Впервые это завирусилось в августе – игрока, напевающего хитовый кавер, засняли в командной раздевалке.

Специально для Конюшкова «Зиму в сердце» включали на предматчевых разминках – уже по ходу регулярки. Его упражнения в стиле «разминайся и пой, как будто тебя никто не видит» стали вирусными, а трек в хоккейном мире окончательно закрепился за Богданом.

И все это было не показухой и не приколом – вот запись разминки «Торпедо» и реакция Конюшкова:

Связь Конюшкова с хитом только росла: видео довольно быстро распространялось по каналам и пабликам, появились даже ролики с фотографиями Богдана, наложенными на песню. А когда он забросил пока единственную шайбу в сезоне – во дворце спорта «Нагорный» включили «Мою Мишель».

Довольный игрок подпевал на скамейке:

Даже непонятно, кто в этой ситуации приобрел популярность – песня среди хоккейной аудитории или сам Богдан. К примеру, у него появились болельщики в Минске: девушка нарисовала плакат с цитатой из песни и сфотографировалась с игроком.

В общем, это должно было случиться: на этой неделе Богдан Конюшков встретился с солисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук. Они обменялись футболками (певица получила именное джерси «Торпедо»), пообщались, сделали пару фоток и, конечно же, исполнили вместе песню «Зима в сердце». Это все Богдан записывал на гоупро – вероятно, подробности увидим во влоге «Торпедо».

«Для тех, кто не понимает, что происходит, рассказываю: в сентябре звезда КХЛ Богдан Конюшков поставил себе на гол песню «Зима в сердце» – и она завирусилась среди болельщиков, – поясняла Татьяна Ткачук своим поклонникам. – Появилось много роликов, нас много раз отмечали. Богдан приехал познакомиться со мной, подарил форму «Торпедо», а мы свою. Теперь будем ходить друг к другу на концерты. Точнее они к нам на концерты, а мы к ним на матчи. Хороший парень, 20 лет. Взяли на драфт в НХЛ. Девчонки, надо брать. Имейте в виду!»

А защитник «Торпедо» поделился со Sports.ru впечатлениями о встрече:

– Я застеснялся на всех видео. Она приятная девушка. Здорово, что удалось встретиться. Спасибо нашим ребятам из клуба, которые связались с представителями Тани (Ткачук) и организовали встречу. 

Все изначально расценивалось как шутка, а оказалось, что мы и правда можем с ней увидеться. Думаю, зрители и болельщики оценили видео с нашей встречи.

– Чем зацепила песня «Зима в сердце»?

– Она поднимает настроение. Думаю, все видели видео с раскатки, где я пою ее. Некоторые даже писали, что в какие-то периоды в жизни не хватало хороших эмоций, а это видео их заставляло улыбнуться.

Я понял, что эта тема понравилась болельщикам, они кайфуют. Поэтому решил поставить ее на гол после того, как она завирусилась.

– Татьяна тебя распиарила как перспективного холостого парня. Много болельщиц после этого написали? Сколько подписчиков вообще пришло?

– На самом деле нет. А подписчиков даже не считал, но значительно прибавилось.

Было приятно после ее слов, но я ни в коем случае не нарывался на них. Мы с ней просто встретились, а дальше инициатива записывать сторис была уже от нее.

– Как часто поешь эту песню в караоке?

– Ни разу. Да я ее даже просто не слушаю, да и в раздевалке она звучит не так часто.

***

Группа «Моя Мишель» выпустила кавер летом 2021-го. Ткачук объясняла: она так часто рыдала под эту песню, что захотела стать ее частью. Оригинальный исполнитель – группа «Гости из будущего», а ее бывшая солистка Ева Польна не раз говорила, что редко разрешает музыкантам перепевать свои песни. Однако для группы «Моя Мишель» сделала исключение, поскольку любит их творчество

В 2023-м благодаря защитнику «Торпедо» «Зима в сердце» разлетелась среди хоккейных фанатов.

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Фото: instagram.com/hctorpedo, телеграм-канал группы «Моя Мишель»

13 комментариев

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pizzatcarizza
Ответ Дядя Федор Макларен
Хайпожорство в чистом виде
это плохо?
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Sergey Smolensky
Её фит с ЛСП так в прошлом году задолбал, что даже проснувшись ночью пьяным, слова не перепутаешь. (Справедливости ради, она тот трэк и вывезла хороший вокалом, хотя и с автотюном)
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pizzatcarizza
Ответ Ilya Ilya
Просто торпедо команда свыше пиарить торпедо. Почему то о ладе молчать.
Была статья.А что о них еще написать можно - загадка
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pizzatcarizza
Ответ Ilya Ilya
О гении ГМ и Браташа. Пиарить по разному можно
Адмирал образца 2022 года только в других майках. Стиль их игры зрелищным не назвать. Местным норм, стороннему зрителю не интересно. В статье все указано было
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Ilya Ilya
Впервые слышу эту группу
И тем более сравнивать её с максим
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Дядя Федор Макларен
Ответ pizzatcarizza
это плохо?
Ну да, я и забыл... Это же шоу-бизнес. Пусть поёт дальше
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pizzatcarizza
Ответ Дядя Федор Макларен
Ну да, я и забыл... Это же шоу-бизнес. Пусть поёт дальше
Вот это срыв покровов,да?) Спорт оказывается коммерческое мероприятие. Надеюсь ничего не ёкнуло у вас)
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Дядя Федор Макларен
Ответ Ilya Ilya
Впервые слышу эту группу И тем более сравнивать её с максим
В том и дело... "Знаешь ли ты"пели переполненные Лужники, в том числе ребята, которые многое повидали на фанатском веку, а здесь мальчик-колокольчик, который девушку то стеснялся даже...)))
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Ilya Ilya
Ответ pizzatcarizza
Была статья.А что о них еще написать можно - загадка
О гении ГМ и Браташа.
Пиарить по разному можно
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Казеич
Ответ Ульян Реактивный
Всеми Лужниками отпели Спартак Грустно смотреть на их игру
А Спартак то здесь при чем?)))
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