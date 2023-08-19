21 комментарий

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Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

контрольные прокаты контрольные прокаты
Виктория Морозова
Вероника Жилина Вероника Жилина
Маргарита Базылюк
Алена Принева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Сергей Дудаков
Агата Петрова
Татьяна Мишина
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Ирина Смирнова
Екатерина Моисеева
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Фигуристки-юниорки завершили контрольные прокаты в Новогорске.

Сложнейшие квады и оригинальный выбор музыки – без этого, конечно, никуда. Ученицы Тутберидзе и Плющенко по-прежнему в фокусе внимания, но за пределами «Ангелов» и «Хрустального» тоже интересно.

Кто впечатлил больше всего?

Виктория Морозова взяла необычный русскоязычный трек и зашла на редкий четверной. Во всем мире его покорила только одна девушка

14-летняя ученица Ирины Смирновой впервые выступила на контрольных прокатах, удивив и заявленными прыжками, и выбором музыки. Короткая – под трек белорусской группы Sunduk «Верните мне меня», которую прежде на соревнованиях не использовали.

«Верните мне меня: я все равно сломалась. Верните мне меня, пока чуть-чуть осталось», – поет вокалистка.

Возможно, для юниорки это слишком драматичная история, но Морозова вписалась в нее органично. Она одна из самых высоких и взрослых участниц прокатов и выглядит чуть женственнее соперниц. К тому же постановщики выстроили образ мягким и легким. Даже дорожка шагов смотрится как хореосеквенция.

Для произвольной выбрали Escualo и Oblivion Trio Siciliano с напряженной струнной темой, которая сочетается с грациозными движениями спортсменки.

А еще композиция добавляет накала борьбе за ультра-си – Морозова зашла на четверной риттбергер. Упала из-за недокрута почти в пол-оборота, однако даже попытка приземлить этот прыжок – большая редкость. Среди женщин на мировом уровне его с разной степенью успешности пробовали кореянка Ю Ен, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Алена Принева и Аделия Петросян (единственная, кто исполняет более-менее стабильно).

В активе Виктории есть также четверной тулуп, но пока только на тренировках. Впрочем, и без квадов воспитанница Академии Навки набирает 190+ баллов по сумме благодаря чистейшему исполнению тройных прыжков.

12-летняя Маргарита Базылюк – новый бриллиант Тутберидзе. Она привезла самый сложный контент 

Дерзкой технической заявкой покорила и ученица Этери Тутберидзе – самая юная среди участниц прокатов-2023.

В 12 лет Маргарита собрала три квада: сальхов и два тулупа, один из которых стоит в каскаде с двойным. На сольном тулупе случился степ-аут, но для старта сезона форма все равно впечатляющая.

Год назад с таким набором Базылюк получала больше 220 баллов – достаточно, чтобы составить серьезную конкуренцию и тем соперницам, кто уже готовится к переходу во взрослые. Для сравнения: призеры Первенства страны-2022 получили оценки в диапазоне от 213 до 224.

На соревнованиях по старшему и младшему возрасту высокая база позволяла Базылюк компенсировать ошибки и практически не выпадать из топ-3. За два прошедших сезона она осталась без медали лишь однажды – на Открытом первенстве Москвы-2022, где заняла 6-е место.

В сезоне-2023/2024 помимо рискованных элементов Маргарита покажет и сложную историю в произвольной – это постановка под композиции из мюзикла «Отверженные» по роману Виктора Гюго. По второй оценке Маргарита пока уступает даже сверстницам, но новая программа – возможность раскрыться иначе.

«Мы работаем над тем, чтобы спортсменка улучшалась в плане артистизма, чтобы в ее катании, движениях, позах все выглядело красиво. Процесс это небыстрый. Эти качества, навыки, понимание надо развить, выработать, наработать», – рассказывал Сергей Дудаков.

Хореография в этой программе близка к прошлогодней из произвольной «Облачный атлас», но с добавлением балетной позировки. На контрасте с «Отверженными» – «Малефисента» в короткой программе. Этот образ эмоционально гораздо ближе Базылюк.

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Алена Принева в 12 чисто приземляет каскад с квад-лутцем

Ровесница Маргариты не отстает по зрелищности. Она привезла в Новогорск сложнейший каскад четверной лутц – двойной тулуп, который редко покоряется даже мужчинам. Потому и на турнирах среди сверстниц это всегда железная позиция в топ-5.

При этом Приневой пока не хватает стабильности: в пределах одного сезона результаты у нее колеблются от 166 до 228 баллов. 

Выступает Алена под «Лебединое озеро» Чайковского в короткой и мрачную тему Light of the Seven из «Игры престолов» в сочетании Jenny of Oldstones от Florence and the Machine в произвольной.

Эту тактику они с тренером Екатериной Моисеевой уже пробовали в сезоне-2022/23: брали классику («Кармен») и современность (Кристину Агилеру), чтобы развивать разные стороны катания. Музыку во всех случаях музыку подбирают быструю, сочетающуюся со скоростным катанием Приневой, и дополняют широкими движениями, которые добавляют пролетности и легкости.

Вероника Жилина готовится к переходу во взрослые и развивает пластику. В этот раз у нее стильный Майкл Джексон

Ученица Евгения Плющенко, наоборот, одна из самых опытных участниц контрольных прокатов. В мае ей исполнилось 15 лет, а это значит, что она может соревноваться со взрослыми на внутренних турнирах. Вероника подтвердила: таков план на сезон-2023/24, набор элементов уже адаптировали под новый уровень.

В короткой, вопреки спецтребованиям для юниорок, Жилина не пошла на сольный тройной лутц, а поставила его в каскад и показала сольный тройной аксель (что запрещено правилами).

С трикселем у Вероники долгая история противостояния, на соревнованиях он удается только в каскаде. Все три попытки соединить его с тройным тулупом оценены на плюсы, а вот в сольном варианте прыжок пока ни разу не получился. В Новогорске на приземлении снова вылез степ-аут, что связано, вероятно, с неоптимальными августовскими кондициями и усталостью после тура по Китаю.

В произвольной Вероника зашла на два квад-сальхова, один из которых сорвался из-за запинки на заходе, но это не предел. Жилина анонсировала высокую трудность и обещала поработать над выразительностью. В этом сезоне у нее Can’t Help Falling in Love в исполнении Дианы Анкудиновой и попурри из Майкла Джексона.

Суперюниорка Плющенко пошла против правил ради сложности – в чем идея? 

Если раньше Жилину критиковали за непластичность, то в новых постановках она выглядит гораздо органичнее и взрослее.

Несмотря на ошибки, Вероника не отвлеклась и справилась с хореографией: повторила и лунную походку, и знаменитые движения плечами из клипов. Дмитрий Михайлов создал для нее стильную, хитовую программу.

Агата Петрова показала постановки от Ришо и пообещала приземлить на турнирах первый четверной 

Ученица Татьяны Мишиной привезла на контрольные прокаты короткую программу от француза Бенуа Ришо. Он выбрал лирику The Flying of a Leaf от Маттиа Морлео – трек, не так часто звучащий на соревнованиях.

Это сложная композиция со множеством акцентов и постоянно растущим темпом, но даже сейчас, на старте сезона Агата справляется с хореографией и музыкой.

И прежде грациозная и легкая, вместе с Ришо она добилась еще большей мягкости движений, редко встречающихся у 13-летних. Произвольную оставили с прошлого сезона – Arrival of the Birds от Thieves, в ней отточены уже все движения.

Ультра-си в заявке не было, но Агата обещала по ходу сезона добить четверной тулуп, который пока не показывала на турнирах. По юниорам и без квадов (а порой даже с небольшими недокрутами на прыжках) она среди фаворитов.

Две бронзы на этапах Гран-при пустили в финал российской серии-2023, где Петрова стала 9-й из-за ошибок во второй день. Волнение – будто бы главный барьер для нее, однако, по словам тренера академии Владислава Сезганова, Агата способна эти трудности преодолеть.

В тексте использованы фрагменты из интервью «Первому каналу», «Матч ТВ» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Видео: Первый канал

Фото: Первый канал; Dmitry Golubovich/Global Look Press

21 комментарий

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Anna
Ответ ТМЗ
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А причем тут тогда Трусова? На ОИ у нее так-то тоже было чисто выполнено 2 четверных из 5, однако же все кричат "сделала пятиквадку"
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Екатерина Кузьмина
интересно будет смотреть на две лунные походки, если жилина выйдет во взрослые, тк походку мы уже видели на отрывках новой программы у петросян
+6
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Pennywise
Для Меновой: 220 Базылюк набирала без элементов. Например на первенстве Москвы по старшему возрасту, там нет элементов.
+7
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Мурманчанин37
Граждане, не обращайте внимания на ТМЗ - в доме с желтыми стенами забыли выключить Wi-Fi. Через какое-то время специально обученные люди это обнаружат - и все придет в норму
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Anna
Ответ ТМЗ
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Это ОП, а не соревнования, даже с недокрутами форма для этого времени у девочки отличная🤷‍♀️
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arisstopane
Ответ Светлана Менова
Вы не забывайте, что Принёва и Базылюк на некоторых стартах (например, Мемориал Жука) ещё исполняли не только КП и ПП, но и элементы, и только оттуда эти берутся оценки за 200 баллов.
м.базылюк
Сезон 2022-2023
Первенство России (ст.вз) 2023 243.24 1 (КМС)
Спартакиада учащихся России 2023 223.30 1 (1 сп)
Первенство России (мл.вз) 2023 283.08 3 (ст.вз)
Первенство Москвы (ст.вз) 2023 221.74 1 (КМС)
Первенство Москвы (мл.вз) 2023 284.77 1 (ст.вз)
Мемориал С. Волкова 2022 216.41 1 (ст.вз)
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Роман Волков
Ответ Светлана Менова
Вы не забывайте, что Принёва и Базылюк на некоторых стартах (например, Мемориал Жука) ещё исполняли не только КП и ПП, но и элементы, и только оттуда эти берутся оценки за 200 баллов.
Посмотрите выступления Маргариты на Первенстве России Старшего возраста.
И катание которое Марго показала на Контрольных прокатах, на мой взгляд, делает её Фаворитом предстоящего сезона!
А в прошедшем сезоне Марго стала Абсолютно лучшей Фигуристкой России!
Марго Гений! Я желаю ей удачи!✌️❤️
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Оле-Лукойе
Ответ ТМЗ
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Было бы странно, если бы в начале сезона всё квады были бы стабильные. Это говорило бы скорее о том, что пик формы набран невовремя и сдуется к важным для спортсмена стартам.
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Анастасия Платонова
У Вероники прекрасная произвольная, много интересных находок, но с эмоциями ....беда....
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Александр Крольков
Жилина не рада. Грустит. Не нравится ей этот вид спорта.
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nikolett
У Плющенко и свои дорожки были всегда огненные. Хорошо, что он и Нике ставит такие же.
Эмоций бы только доавить, улыбаться больше. А по движениям дорожка очень эмоциональна.
Про квады пока не будем, форму к сезону нужно набирать.Чтоб не было досадных ошибок. Хотя второй сальхов, возможно, и правда сорвался из-за попадания конька в чей-то след.
12-летние девочки хороши, но им ещё далеко до взрослых прокатов даже на внутренних стартах. Не говоря уже о времени выхода во взрослые. Поэтому интерес к ним пока весьма сдержан. Хотя есть, конечно.
Хватит ли запаса прочности? Костей, как минимум. Большой вопросю. увы.
А так все порадовали.
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udod
Базылюк: Где мой йогурт?
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Анастасия Платонова
Ответ Мурманчанин37
Первую половину назвать программой нельзя, во второй половине местами неплохо - но прекрасной назвать не могу. Здесь вообще прекрасных программ было немного.
На вкус и на цвет как говорится.....
При должном исполнении программа будет смотрется прекрасно.
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