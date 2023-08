21 комментарий

Фигуристки-юниорки завершили контрольные прокаты в Новогорске.

Сложнейшие квады и оригинальный выбор музыки – без этого, конечно, никуда. Ученицы Тутберидзе и Плющенко по-прежнему в фокусе внимания, но за пределами «Ангелов» и «Хрустального» тоже интересно.

Кто впечатлил больше всего?

Виктория Морозова взяла необычный русскоязычный трек и зашла на редкий четверной. Во всем мире его покорила только одна девушка

14-летняя ученица Ирины Смирновой впервые выступила на контрольных прокатах, удивив и заявленными прыжками, и выбором музыки. Короткая – под трек белорусской группы Sunduk «Верните мне меня», которую прежде на соревнованиях не использовали.

«Верните мне меня: я все равно сломалась. Верните мне меня, пока чуть-чуть осталось», – поет вокалистка.

Возможно, для юниорки это слишком драматичная история, но Морозова вписалась в нее органично. Она одна из самых высоких и взрослых участниц прокатов и выглядит чуть женственнее соперниц. К тому же постановщики выстроили образ мягким и легким. Даже дорожка шагов смотрится как хореосеквенция.

Для произвольной выбрали Escualo и Oblivion Trio Siciliano с напряженной струнной темой, которая сочетается с грациозными движениями спортсменки.

А еще композиция добавляет накала борьбе за ультра-си – Морозова зашла на четверной риттбергер. Упала из-за недокрута почти в пол-оборота, однако даже попытка приземлить этот прыжок – большая редкость. Среди женщин на мировом уровне его с разной степенью успешности пробовали кореянка Ю Ен, Александра Трусова, Софья Самоделкина, Алена Принева и Аделия Петросян (единственная, кто исполняет более-менее стабильно).

В активе Виктории есть также четверной тулуп, но пока только на тренировках. Впрочем, и без квадов воспитанница Академии Навки набирает 190+ баллов по сумме благодаря чистейшему исполнению тройных прыжков.

12-летняя Маргарита Базылюк – новый бриллиант Тутберидзе. Она привезла самый сложный контент

Дерзкой технической заявкой покорила и ученица Этери Тутберидзе – самая юная среди участниц прокатов-2023.

В 12 лет Маргарита собрала три квада: сальхов и два тулупа, один из которых стоит в каскаде с двойным. На сольном тулупе случился степ-аут, но для старта сезона форма все равно впечатляющая.

Год назад с таким набором Базылюк получала больше 220 баллов – достаточно, чтобы составить серьезную конкуренцию и тем соперницам, кто уже готовится к переходу во взрослые. Для сравнения: призеры Первенства страны-2022 получили оценки в диапазоне от 213 до 224.

На соревнованиях по старшему и младшему возрасту высокая база позволяла Базылюк компенсировать ошибки и практически не выпадать из топ-3. За два прошедших сезона она осталась без медали лишь однажды – на Открытом первенстве Москвы-2022, где заняла 6-е место.

В сезоне-2023/2024 помимо рискованных элементов Маргарита покажет и сложную историю в произвольной – это постановка под композиции из мюзикла «Отверженные» по роману Виктора Гюго. По второй оценке Маргарита пока уступает даже сверстницам, но новая программа – возможность раскрыться иначе.

«Мы работаем над тем, чтобы спортсменка улучшалась в плане артистизма, чтобы в ее катании, движениях, позах все выглядело красиво. Процесс это небыстрый. Эти качества, навыки, понимание надо развить, выработать, наработать», – рассказывал Сергей Дудаков.

Хореография в этой программе близка к прошлогодней из произвольной «Облачный атлас», но с добавлением балетной позировки. На контрасте с «Отверженными» – «Малефисента» в короткой программе. Этот образ эмоционально гораздо ближе Базылюк.

Алена Принева в 12 чисто приземляет каскад с квад-лутцем

Ровесница Маргариты не отстает по зрелищности. Она привезла в Новогорск сложнейший каскад четверной лутц – двойной тулуп, который редко покоряется даже мужчинам. Потому и на турнирах среди сверстниц это всегда железная позиция в топ-5.

При этом Приневой пока не хватает стабильности: в пределах одного сезона результаты у нее колеблются от 166 до 228 баллов.

Выступает Алена под «Лебединое озеро» Чайковского в короткой и мрачную тему Light of the Seven из «Игры престолов» в сочетании Jenny of Oldstones от Florence and the Machine в произвольной.

Эту тактику они с тренером Екатериной Моисеевой уже пробовали в сезоне-2022/23: брали классику («Кармен») и современность (Кристину Агилеру), чтобы развивать разные стороны катания. Музыку во всех случаях музыку подбирают быструю, сочетающуюся со скоростным катанием Приневой, и дополняют широкими движениями, которые добавляют пролетности и легкости.

Вероника Жилина готовится к переходу во взрослые и развивает пластику. В этот раз у нее стильный Майкл Джексон

Ученица Евгения Плющенко, наоборот, одна из самых опытных участниц контрольных прокатов. В мае ей исполнилось 15 лет, а это значит, что она может соревноваться со взрослыми на внутренних турнирах. Вероника подтвердила: таков план на сезон-2023/24, набор элементов уже адаптировали под новый уровень.

В короткой, вопреки спецтребованиям для юниорок, Жилина не пошла на сольный тройной лутц, а поставила его в каскад и показала сольный тройной аксель (что запрещено правилами).

С трикселем у Вероники долгая история противостояния, на соревнованиях он удается только в каскаде. Все три попытки соединить его с тройным тулупом оценены на плюсы, а вот в сольном варианте прыжок пока ни разу не получился. В Новогорске на приземлении снова вылез степ-аут, что связано, вероятно, с неоптимальными августовскими кондициями и усталостью после тура по Китаю.

В произвольной Вероника зашла на два квад-сальхова, один из которых сорвался из-за запинки на заходе, но это не предел. Жилина анонсировала высокую трудность и обещала поработать над выразительностью. В этом сезоне у нее Can’t Help Falling in Love в исполнении Дианы Анкудиновой и попурри из Майкла Джексона.

Если раньше Жилину критиковали за непластичность, то в новых постановках она выглядит гораздо органичнее и взрослее.

Несмотря на ошибки, Вероника не отвлеклась и справилась с хореографией: повторила и лунную походку, и знаменитые движения плечами из клипов. Дмитрий Михайлов создал для нее стильную, хитовую программу.

Агата Петрова показала постановки от Ришо и пообещала приземлить на турнирах первый четверной

Ученица Татьяны Мишиной привезла на контрольные прокаты короткую программу от француза Бенуа Ришо. Он выбрал лирику The Flying of a Leaf от Маттиа Морлео – трек, не так часто звучащий на соревнованиях.

Это сложная композиция со множеством акцентов и постоянно растущим темпом, но даже сейчас, на старте сезона Агата справляется с хореографией и музыкой.

И прежде грациозная и легкая, вместе с Ришо она добилась еще большей мягкости движений, редко встречающихся у 13-летних. Произвольную оставили с прошлого сезона – Arrival of the Birds от Thieves, в ней отточены уже все движения.

Ультра-си в заявке не было, но Агата обещала по ходу сезона добить четверной тулуп, который пока не показывала на турнирах. По юниорам и без квадов (а порой даже с небольшими недокрутами на прыжках) она среди фаворитов.

Две бронзы на этапах Гран-при пустили в финал российской серии-2023, где Петрова стала 9-й из-за ошибок во второй день. Волнение – будто бы главный барьер для нее, однако, по словам тренера академии Владислава Сезганова, Агата способна эти трудности преодолеть.

В тексте использованы фрагменты из интервью «Первому каналу», «Матч ТВ» и Федерации фигурного катания на коньках России.

Видео: Первый канал

Фото: Первый канал; Dmitry Golubovich/Global Look Press