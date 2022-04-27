«Астана» увезла из Костаная ничью, но Благоевич остался недоволен работой VAR: гостей разозлили несколько эпизодов

Все дело в пенальти?

«Тобол» и «Астана» сыграли вничью (1:1) в центральном матче 8-го тура, а может и всего первого круга.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер астанчан Срджан Благоевич похвалил команду за характер и положительный результат в сложных условиях. Отдельно сербский тренер прошелся по системе VAR:

- Я был очень рад, когда появился VAR в Казахстане. Но кажется, что для некоторых он есть, а для некоторых нет. Я не прошу ничего, кроме одинакового отношения к командам. Я не ищу никакого преимущества и помощи, просто хочу чтобы условия были одинаковыми для всех. Я думаю, «Астана» как один из самых больших клубов Казахстана, не заслужил такого, и ни один клуб не заслуживает такого отношения.

Первый эпизод, смутивший тренерскую скамейку «Астаны» – гол Томашевича на 32-й минуте.

Вскоре гости получили право пробить пенальти, но после просмотра VAR арбитр встречи Эльвира Нурмустафина изменила решение.

В конце первого тайма точку поставили уже в ворота «Астаны». Здесь консультация с VAR лишь подтвердили мнение арбитра в поле.

Впрочем, «Тобол» никакой пользы из момента не извлек – Сергеев ужасно исполнил пенальти, даже не попав в створ.

А как бы вы поступили на месте рефери в этих ситуациях? Пишите в комментариях.

Фото: ФК «Тобол»