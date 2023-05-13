Jan Itor
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Другая жизнь: чем сейчас занимается первый футболист, которого Пеп Гвардиола купил в «Барселону»

Сейду Кейта Сейду Кейта
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Он был частью великой «Барсы» Пепа.

Вы наверняка помните Сейду Кейта – бывшего полузащитника «Барселоны», известного своей трудолюбивостью на поле.

Малиец был первым приобретением Пепа Гвардиолы в 2008 году, и в итоге он оказался очень полезным: Кейта провел 188 матчей за «Барсу», забив 22 гола и отдав 14 голевых передач.

Что случилось с Сейду после того, как он покинул «Камп Ноу»?

В поисках игрового времени в 2012 году Кейта перешел в китайский клуб «Далянь Аэрбин», сыграв 37 матчей за два сезона и забив 10 голов, что довольно мощно для центрального полузащитника.

В 2014 году африканская звезда вернулась в Европу, проведя несколько лет в «Валенсии» и «Роме». Когда он играл в Риме, в товарищеском матче против «Реала» произошел инцидент: перед серией пенальти Кейта отказался от рукопожатия с Пепе.

«Когда я играл за «Барсу», он назвал меня макакой, – объяснил Кейта свой поступок. – С этого момента я стал считать его говнюком. Я не говорил об этом публично раньше, потому что это того не стоило, но именно поэтому я не хотел пожимать ему руку».

Сейду завершил карьеру в 2017 году в возрасте 37 лет, проведя еще один сезон в катарском клубе «Эль-Джаиш».

Что он делает после завершения карьеры? Совсем недавно он работал над строительством завода по производству местных продуктов на своей родине в Мали. А во время пандемии Сейду активно помогал родной стране деньгами.

Сообщается, что у Сейду и его жены Зубайды четверо детей, поэтому он уделяет много времени семье.

2 комментария

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Vlad0404
Ожидал большего от статьи. Пересказать карьеру Сейду Кейта может каждый четвёртый.
+6
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+6
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Александр Опёнышев
Классный был игрок. Действительно классный, не выпадал из игры в Барсе от слова совсем. То есть был частью механизма и качество подменял любого в полузащите, за те гроши, что его купили, был топ конечно. Давал всё что мог и даже больше, в отличии от условного Глеба, например. И вот совпадение конечно, что он играл в клубе весь цикл с Пепом) Вместе пришли, вместе и ушли
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