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Он был частью великой «Барсы» Пепа.

Вы наверняка помните Сейду Кейта – бывшего полузащитника «Барселоны», известного своей трудолюбивостью на поле.

Малиец был первым приобретением Пепа Гвардиолы в 2008 году, и в итоге он оказался очень полезным: Кейта провел 188 матчей за «Барсу», забив 22 гола и отдав 14 голевых передач.

Что случилось с Сейду после того, как он покинул «Камп Ноу»?

В поисках игрового времени в 2012 году Кейта перешел в китайский клуб «Далянь Аэрбин», сыграв 37 матчей за два сезона и забив 10 голов, что довольно мощно для центрального полузащитника.

В 2014 году африканская звезда вернулась в Европу, проведя несколько лет в «Валенсии» и «Роме». Когда он играл в Риме, в товарищеском матче против «Реала» произошел инцидент: перед серией пенальти Кейта отказался от рукопожатия с Пепе.

«Когда я играл за «Барсу», он назвал меня макакой, – объяснил Кейта свой поступок. – С этого момента я стал считать его говнюком. Я не говорил об этом публично раньше, потому что это того не стоило, но именно поэтому я не хотел пожимать ему руку».

Сейду завершил карьеру в 2017 году в возрасте 37 лет, проведя еще один сезон в катарском клубе «Эль-Джаиш».

Что он делает после завершения карьеры? Совсем недавно он работал над строительством завода по производству местных продуктов на своей родине в Мали. А во время пандемии Сейду активно помогал родной стране деньгами.

Сообщается, что у Сейду и его жены Зубайды четверо детей, поэтому он уделяет много времени семье.