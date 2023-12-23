Фактчек Игоря Сергеева.

Вы, вероятно, видели новость от немецкого Welt am Sonntag: «Барсе» грозит исключение из Лиги чемпионов из-за нарушения финансовых правил, в бухгалтерии клуба бардак».

Удивительное совпадение, инсайд выпустили на следующий день после того, как каталонцы поддержали Суперлигу.

Вникаем в его суть и задаем вопросы.

Пишут: «Причина возможных санкций – нарушения финансового регламента УЕФА, согласно которому клубы обязаны компенсировать расходы соответствующими доходами. Всегда оценивается последний трехлетний цикл».

Фактчек: действительно, основной принцип европейского ФФП (с этого года – правила финансовой устойчивости): нельзя тратить существенно больше, чем зарабатываешь. УЕФА считает, что клубы должны быть «стабильными, платежеспособными и держать расходы под контролем».

Но клубы не обязаны полностью компенсировать расходы. Допустимый минус: суммарно 5 млн за три предыдущих календарных года (многие ошибочно считают сезоны), а если владелец готов покрыть убытки своими деньгами, то порог расширялся до 30 млн (с этого года – 60 млн).

А вот с трехлетним периодом не все так просто.

В 2020 году УЕФА ослабил правила из-за пандемии: два ковидных года засчитали за один, поэтому в этом году УЕФА оценивал безубыточность не за три, а за четыре года – с 2019-го по 2022-й.

А с принятием новых финансовых правил в этом году УЕФА и вовсе обнулил предыдущие периоды – годы до 2022 включительно не учитываются при дальнейшей оценке. Следующим летом в отчетность пойдет только 2023 год, еще через год – 2023-й и 2024-й, в 2026 году – первый полноценный трехлетний период оценки по новым правилам.

Вывод: расходы не должны компенсироваться «соответствующими» доходами (допускается лимитированный убыток), а период оценки далеко не всегда являлся (является) трехлетним. Создатели инсайда как минимум не вникли в суть финансовых правил или просто неверно истолковали полученную информацию.

Пишут: «По правилам УЕФА учитывается только доход, непосредственно связанный с футбольным бизнесом. Однако в последнем годовом отчете клуб указал полученные сотни миллионов евро, например, от продажи будущих телевизионных и маркетинговых прав, а также от других видов спорта. Однако они никак не влияют на оценку УЕФА».

Фактчек: инсайдеры жирно намекают на так называемые «рычаги Лапорты»: прошлым летом «Барса» сначала продала 25 процентов доходов от телеправ на 25 лет (до 2047 года) американским инвесторам Sixth Street. Сумма двух сделок – 267 млн евро (за 10 процентов) плюс до 400 млн (за 15 процентов). Позже уступили 49 процентов аудиовизуального подразделения Barca Studios разным инвесторам за более чем 200 млн евро.

Начнем с того, что доходы от телеправ и маркетинга – абсолютно легитимны для клубного расчета безубыточности и по правилам УЕФА, и по правилам Ла Лиги (их продажу инвесторам засчитывали не только «Барсе», но и «Реалу»).

Учет доходов от нефутбольных операций также разрешается (нас интересует предыдущая редакция правил). Обязательное условие: они должны быть связаны с клубом – его деятельностью, местоположением или брендом. В правилах отдельно прописываются допустимые примеры: гостиницы у арены, рестораны, деловые помещения, медицинские центры, другие спортивные команды, а также операции с использованием бренда клуба (например, продажа доли в Barca Studios).

Вывод: очевидно, «рычаги Лапорты» подходят под все указанные критерии, чтобы учитываться в доходах и «влиять на оценку УЕФА». Создатели инсайда снова что-то недопоняли.

Пишут: «Клубу грозит еврокубковый бан на 2-3 года. Чем больше убытки, тем жестче санкции. Летом УЕФА уже оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро. Палата финансового контроля ассоциации пришла к выводу, что клуб неправомерно задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов, которая не являлась соответствующим доходом»

Фактчек: «Барселону» действительно в июле оштрафовали на 500 тысяч евро за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2022-м.

Штраф еще раз подтверждает – клуб уже прошел оценку финансов прошлого сезона.

Если бы остались вопросы, УЕФА заключил бы дополнительное соглашение с «Барсой» и обязал бы клуб в установленные сроки исправить финансовую ситуацию (так было с «Трабзонспором» и «Антверпеном»). И если бы клуб этого не сделал, то получил бы штраф или дисквалификацию. Такие «мировые соглашения» – официальный приоритет УЕФА в таких вопросах.

Жесткость санкций зависит от выполнения клубами взятых обязательств по финансовому оздоровлению.

«Барсу» оштрафовали за «неправильное представление в 2022 финансовом году прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которые не являются релевантным доходом в соответствии с правилами».

Речь про какие-то фатальные убытки не шла.

Возможно, дело в каких-то бухгалтерских заморочках (была норма, что продажа нематериальных активов рассчитываться с учетом остаточной цены). И не факт, что под вопросом продажа телевизионных прав американским инвесторам Sixth Street или доли Barca Studios. Это пока только догадки немецких журналистов.

Вывод: никакие «2-3 года» бана не грозят «Барселоне». Этим летом клуб прошел лицензирование УЕФА по результатам предыдущих четырех лет, но даже с учетом нарушений в отчетности (за что получил штраф) не вышел за лимит безубыточности. Иначе санкции были бы совсем другими. В следующем году результаты 2022 года не могут переоцениваться УЕФА – финансовая история обнулилась.

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По данным Mundo Deportivo, в «Барсе» ничего не знают о возможном отстранении. Кроме того, в клубе удивлены, что инсайд Welt am Sonntag опубликован через несколько часов после решения суда ЕС в пользу Суперлиги, которую поддерживают каталонцы.

Кажется, в футболе наступает эра информационных войн. Процент сомнительных инсайдов растет.

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, David Ramos, Alex Caparros