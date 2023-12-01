АПЛ напряглась из-за трансферных планов «Ньюкасла». Думает о радикальном ограничении аренд

Разбор Игоря Сергеева.

На ноябрьском собрании акционеров АПЛ клубы рассматривали очень странный запрет – на аренды игроков между связанными клубами.

Странный, потому что собирались вводить в середине сезона.

Странный, потому что временный – только на январское трансферное окно.

По данным ВВС, он собрал только 12 голосов из 20 (необходимо две трети – то есть 14).

А чья вообще это инициатива и почему она (пока?) не прошла?

Кажется, могла затронуть слишком многих.

Связи между клубами уже давно проверяются, сделки оцениваются на соответствие рынку

Очень упрощенно: связанными в футболе считаются стороны, которые находятся под существенным влиянием одного и того же лица (юридического или физического). Это необязательно связка клуб-клуб, подходит клуб-спонсор или менеджер клуба-спонсор. Учитываются даже связи через членов семьи – родителей, супругов, детей, братьев и сестер.

В АПЛ достаточным влиянием считаются владение не менее 5 процентами акций клуба, кредитные отношения или даже возможность воздействовать на топ-менеджмент.

Оценка связей очень важна в двух случаях.

1. Связанные клубы не могут участвовать в одном турнире. Проблемы, как правило, возникают в международных турнирах, где могут пересечься клубы, связанные с одним и тем же человеком. Тогда вмешивается соответствующий регулятор (например, УЕФА), чтобы установить характер связи. Классический пример: когда «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» попали в один еврокубковый турнир в 2017-м.

В общем, связи оцениваются в любом серьезном турнире, пока на них не обращают внимания разве что только в Саудовской Аравии, где сразу четыре клуба – «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли» – с лета принадлежат национальному фонду PIF (запомним). Все в ожидании: как с этим денежным ребусом справится Азиатская футбольная конфедерация в местной Лиге чемпионов?

2. В АПЛ сделки связанных сторон проверяются на рыночную стоимость. Это сделано, чтобы в рамках внутреннего фэйр-плей контролировать доходы клубов от компаний владельцев. Пример: спонсорские контракты «Ман Сити» с эмиратской авиакомпанией Etihad Airways или «Ньюкасла» с аравийской ивент-компанией Sela.

Также проверяются трансферы – например, под микроскопом рассматривался летний трансфер полузащитника Аллана Сен-Максимена из «Ньюкасла» в «Аль-Ахли» (оба клуба принадлежат все тому же фонду PIF).

Раньше клубы сами должны были уведомлять лигу о связанных сделках, с декабря 2021 года все соглашения свыше одного миллиона фунтов проверятся АПЛ на конфликт интересов. Находят связь – делают независимую оценку и при необходимости корректируют стоимость. Считается, что это правило появилась после покупки «Ньюкасла» саудовским фондом, но это может быть и результатом извечного противостояния лиги с «Ман Сити» (зачем тогда еще проверяли все сделки пятилетней давности?).

Важно: сама по себе сделка со связанной стороной не нарушение, если ее условия адекватны.

Полный запрет на любые аренды между аффилированными клубами – что-то радикально новое.

Считается, что это срочная мера против «Ньюкасла». Но в АПЛ десяток клубов с «родственными» связями по всему миру

The Athletic связывает инициативу с «Ньюкаслом». Очевидно, клуб будет искать усиление в зимнее трансферное окно – нужно кем-то заменить дисквалифицированного полузащитника Сандро Тонали. В конце октября итальянцу влепили 10-месячный бан за ставки на футбол еще в «Милане».

Адекватную замену найти сложно, потому что «Ньюкасл» стеснен финансовыми правилами. За три года трансферный баланс ушел в минус на 410,4 млн евро. По данным The Athletic, клуб на грани соответствия финансовому фэйр-плей. Тут лучше не шутить – снятие очков с «Эвертона» показывает серьезность настроя АПЛ.

Аренда – отличный вариант (хотя есть вероятность, что временный переход тоже проверят на рыночную справедливость, но тут пространство для маневра шире, а суммы – меньше). Британские медиа даже подыскали для «Ньюкасла» идеального кандидата – португальского полузащитника «Аль-Хилаля» Рубена Невеша, который только летом приехал в Саудовскую Аравию из «Вулверхэмптона».

Клубы принадлежат одному фонду, но такой переход вполне вписывается в существующие нормы. Как и в трансферные правила.

В АПЛ разрешены не более четырех входящих аренд на клуб, нельзя отдавать в другой клуб лиги только что купленного игрока или более одного вратаря в один клуб.

А вот полный запрет на аренды между связанными клубами установил бы для «Ньюкасла» тесные рамки.

Неужели пострадал бы только «Ньюкасл»?

Совсем нет. Изменения бы никак не затронули только шесть клубов АПЛ – «Брентфорд», «Бернли», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Лутон» и «Тоттенхэм».

Скоро этот список расширится: до конца года должны согласовать покупку «Эвертона» американскими инвесторами 777 Partners (уже владеют «Севильей», «Дженоа», «Гертой», «Васко да Гама», «Стандардом», «Ред Старом», «Мельбурном Виктори»), а английский миллиардер Джим Рэтклифф («Ницца», «Лозанна») вот-вот приобретет 25% акций «МЮ».

Внимательность к трансферной активности «Ньюкасла» (если лигу действительно смущает именно один клуб) выглядит странно. Ведь раньше АПЛ не очень напрягали такие аренды.

Например, «Ман Сити» купил у «Куритибы» за 5 млн фунтов бразильского защитника Яна Коуто еще в 2020 году, но тот не сыграл ни одного матча за английский клуб – уехал в аренду в аффилированную «Жирону» (на один сезон заезжал в португальскую «Брагу»). Такая же история у венесуэльского полузащитника Янхеля Эрреры – после покупки в 2017 году прошел через аренды в связанных «Нью-Йорк Сити» и той же «Жироне», куда и его и продали этим летом за 4,4 млн фунтов.

Летом «Челси» сразу после покупки бразильского таланта Анжело Габриэля (13,1 млн фунтов из «Сантоса») отдал его в аренду в не самый чужой «Страсбур», «Борнмут» применил тот же прием – приобрел француза Ромена Февра («Лион», 13,1 млн фунтов) и тут же одолжил в аффилированный «Лорьян».

Греческий владелец «Ноттингема» Евангелос Маринакис будто что-то подозревал: отдал сразу двух игроков – Густаво Скарпу и Омара Ричардса – в аренду в свой же «Олимпиакос» аж до лета 2025 года.

В общем, в арендах нет ничего нового. Многие используют их для развития для молодых – чтобы они получали практику в скромных клубах структуры, а потом возвращались в главный проект.

Конечно, в случае запрета пересматривать существующие соглашения никто бы не стал – обратной силы здесь быть не могло.

Возможно, АПЛ еще вернется к обсуждению запрета

Рассмотреть разницу между переходами Яна Коуто (и даже Февра или Анжело Габриэля) и арендой Рубена Невеша с рыночной стоимостью 35 млн фунтов – возможно. В первом случае перспективные игроки, которым нужна практика, во втором – готовая звезда.

По информации The Athletic, АПЛ думал о запрете как временной мере – чтобы «защитить честность конкуренции».

Но кажется, запретить в середине сезона то, что использовали другие клубы в его начале – не самое справедливое решение. Тем более вводить ограничения на одно конкретное трансферное окно.

Некоторые клубы хотят, чтобы ограничения ввели навсегда – например, запретить брать (отдавать) только купленного игрока в аренду из связанного клуба (в него) в течении следующих двух трансферных окон. При таком раскладе, Рубен Невеш мог оказаться в «Ньюкасле» не раньше зимнего окна 2025 года. Пока такие новации только предмет диалога.

Но шансов не очень много.

Против временного запрета проголосовали «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Челси», «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон», «Вулвз», «Ноттингем Форест» и «Бернли».

«Мы открыты для подписания кого угодно, если они достаточно хороши», – отреагировал недавно главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау о зимних подписаниях игроков из Саудовской Аравии.

Сейчас в клубах, контролируемых саудовскими владельцами «Ньюкасла», помимо Рубена Невеша, выступают Роберто Фирмино («Аль-Ахли»), Садио Мане («Аль-Наср»), Рияд Марез («Аль-Ахли»), Карим Бензема («Аль–Хиляль») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

Зимнее трансферное окно в АПЛ интригует.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Stu Forster, Michael Regan, Yasser Bakhsh