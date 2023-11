«Челси» подозревают в обмане УЕФА и АПЛ в эпоху Абрамовича. Проверяем расследование английских медиа

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Разбор Игоря Сергеева.

«Челси» уже полтора года живет без Романа Абрамовича, но АПЛ пока никак не перелистнет эту эпоху: медиа подозревают прежний менеджмент клуба в массовых нарушениях финансового фэйр-плей. На этой неделе The Guardian выпустила расследование о транзакциях на десятки миллионов фунтов в обход клубной бухгалтерии.

Материал газеты основан на так называемой утечке Cyprus Confidential (более 3,6 миллиона файлов с конфиденциальными данными офшорных компаний: электронные письма, отчеты, банковские и трастовые документы).

При обработке данных обнаружилась активность, связанная в том числе и с Абрамовичем.

Тем не менее в вышедших материалах очень много политики и догадок, но очень мало железных доказательств.

«Челси» якобы мимо кассы платил бонусы агенту Антонио Конте

Для контекста: правила финансовой устойчивости (ранее – финансовый фэйр-плей) предполагают, что нельзя тратить существенно больше, чем зарабатываешь. По нормам УЕФА (для участников еврокубков) порог убытков установлен в 52,3 миллиона фунтов (60 миллионов евро) за три года, в АПЛ – 105 миллионов фунтов (121 миллионов евро).

В таких условиях завышение доходов (например, через связанных с владельцем спонсоров) или занижение расходов (когда часть платежей уходит по теневым схемам) – нарушение.

Важный дисклеймер: финансовый фэйр-плей УЕФА полноценно заработал в 2011 году, АПЛ – в 2013-м. До этих дат не было никаких лимитов, а значит – и не было и нарушений, сколько бы и в каких объемах клубы ни тратили. Правда, в Англии были процедурные требования к финансовой отчетности, за их нарушение тоже предусмотрены санкции (как правило, предупреждение или незначительный штраф).

Что пишут (здесь и далее ссылаемся на The Guardian): в июле 2017 года компания Conibair Holdings (Британские Виргинские острова) Романа Абрамовича за 10 миллионов фунтов выкупила 75 % в компании Excellence Investment Fund (США, штат Делавэр) итальянского футбольного агента Федерико Пасторелло.

В тот же июльский день «Челси» объявил о продлении контракта с главным тренером Антонио Конте на два сезона (зарплата 9,6 миллиона фунтов в год).

Пасторелло считают другом Антонио Конте, а также причастным к сделке по договору с «Челси» – отсюда подозрения, что выкуп доли в компании – скрытый бонус тренеру или агенту.

Фактчек: Федерико Пасторелло официально не представлял интересы Антонио Конте.

«Я никогда не был агентом Антонио Конте, но очень активно участвовал в его работе, когда он был тренером «Челси», – рассказывал Федерико Пасторелло изданию The Telegraph в декабре 2021 года. – А в 2017-м он хотел подписать Ромелу [Лукаку], и я немного в этом участвовал, просто чтобы высказать свое мнение. Не как агент игрока».

С контрактом тренеру тогда помогал Андреа Пасторелло, брат Федерико. И, кстати, Конте напрягался, когда Андреа публично говорил о его делах.

«Мне не нравится, когда за меня говорят другие, – высказался Конте в 2017-м. – [Андреа] Пасторелло – мой друг, я его хорошо знаю, но мне не нравится, когда за меня говорят другие».

Это вовсе не отрицает, что Конте через друзей мог получать дополнительную компенсацию, но по такой схеме можно предположить любое другое взаимодействие Абрамович – Пасторелло. Например, действительную покупку доли в бизнесе.

Как доказать обратное?

Агенты, предположительно, получали подписные бонусы от «Челси» через офшоры

Что пишут: по данным The Guardian, в марте 2013 года компания Leiston Holdings (Британские Виргинские острова) Романа Абрамовича выплатила 7 миллионов евро (около 6 миллионов фунтов) дубайской Gulf Value FZE за «консультационные услуги […], связанные со […] спортивными исследованиями и консультациями». От имени Gulf Value соглашение подписала компания Джона Бико-Пенаке, агента Эдена Азара, перешедшего в «Челси» в 2012 году за 30 миллионов фунтов.

Сообщается, те самые 6 миллионов фунтов агент Азара требовал на сложных переговорах с клубом.

Еще компания Leiston в конце 2013 года заплатила миллион фунтов бывшему клубу полузащитника Бертрана Траоре (называется АЖЕБ из Буркина–Фасо) после его перехода в «Челси». Соглашение подписал брат игрока.

Также сообщается, что с 2005-го по 2017 год Leiston перевела компаниям, связанным с агентами Зораном и Владо Лемичами, не менее 7 миллионов евро (6 миллионов фунтов). Владо представляют как советника Абрамовича, который сыграл ключевую роль в трансферах Арьена Роббена, Бранислава Ивановича, Неманьи Матича и подписании тренера Карло Анчелотти.

Кроме того, клуб через компанию Ovington Worldwide Limited выплатил 285 тысяч евро (250 тысяч фунтов) бывшему спортивному директору Франку Арнесену.

Фактчек: Эден Азар переехал в Англию за год до принятия местных финансовых правил, оплата дубайской компании тоже проведена за несколько месяцев до вступления нового регламента в силу. Можно допустить, что таким образом прятались расходы от УЕФА. Но выплаты агентам Роббена (трансфер в 2004-м), Ивановича (в 2008-м) и Матича (первый трансфер – в 2009-м) нельзя объяснить уходом от надзора АПЛ или УЕФА, потому что надзора еще не было. Это касается и Карло Анчелотти – тренировал «Челси» с 2009-го по 2011-й.

The Guardian в расследовании опускает это уточнение и подводит все транзакции под один знаменатель (уход от ФФП), что вызывает некоторые сомнения в глубине материала.

Бертран Траоре с 14 лет находился в системе французского «Осера» (откуда и перешел в «Челси»). Вряд ли этот миллион африканцам мог быть солидарной выплатой за подготовку игрока (как того требуют правила ФИФА). Во-первых, в открытых профайлах Траоре нет клуба АЖЕБ (есть АСФ). Во-вторых, вряд ли кому-то придет в голову выплачивать официальную компенсацию через офшоры. Возможно, перевод в Африку – какой-то платеж непосредственно семье игрока, но опубликованных данных слишком мало для такой фантазии.

Перевод Арнесену – точно вознаграждение от «Челси», менеджер это признал. Но он ушел из клуба в 2011-м, когда еще никаких правил не действовало. Возможно, это были какие-то игры с налоговым контролем, но точно не с футбольным.

Под подозрением трансферы Это’О и Виллиана из «Анжи»

Что пишут: уже знакомая Leiston в июне 2013 года должна была заплатить 12 миллионов евро (около 10 миллионов фунтов; вероятно, подтверждения платежа на руках у журналистов The Guardian нет, есть только предварительные обязательства) компаниям владельца «Анжи» Сулеймана Керимова – Tobeo Services Inc и Fernington Invest Corp (обе – Британские Виргинские острова) за «услуги в […], связанные с футболом, включая скаутинг и другие консультации, связанные с футболом».

В августе того же года «Челси» за два дня подписал двух звезд из неожиданно сменившего вектор «Анжи» – нападающего Самюэля Это’О (бесплатно) и полузащитника Виллиана (32 миллиона фунтов).

По информации The Guardian, бразилец тогда почти перешел в «Тоттенхэм», но якобы все решил личный звонок Абрамовича владельцу «Анжи» Сулейману Керимову.

Фактчек: платежные обязательства появились за два с лишним месяца до трансферов и за полтора месяца до объявления Керимова о смене вектора развития «Анжи».

Тут либо это какие-то другие футбольные консультации, либо «Анжи» тайно готовили к распродаже уже в июне 2013 года.

Но если боссы «Анжи» и «Челси» обо все договорились заранее, почему тогда Виллиан начал переговоры с «Тоттенхэмом»?. Или в июне согласовали только будущий «бесплатный» переход Самюэля Это’О?

Для ориентира: Transfermarkt тогда оценивал Виллиана примерно в 26 миллионов фунтов, Это’О – в 20 миллионов.

Разве «Челси» могут наказать за нарушения 10-летней давности?

Если установят, что клуб скрытыми платежами уходил от финансовых правил, то да.

От УЕФА угрозы нет. У европейского финансового фэйр-плей пятилетний срок давности. Кроме того, «Челси» в июле по мировому соглашению заплатил 8,6 миллиона фунтов за «представление неполной финансовой информации» в эпоху Абрамовича. Повторное наказание – маловероятно.

У внутренних правил АПЛ нет сроков давности. Слитые документы могут свидетельствовать о каскаде нарушений: предоставление недостоверных операционных расходов, подача неполной информации о вознаграждении менеджера и/или игроков, несоблюдение правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей (применяется с лета 2013 года).

Кстати, АПЛ для разбирательства может использовать любые источники информации (УЕФА – только законные).

Такие случаи рассматривает специально сформированная независимая (в том числе от лиги) комиссия. Возможные санкции в случае подтверждения обвинений – штрафы, снятие очков или загадочные «другие наказания по своему усмотрению».

Ключевой вопрос – повлияла ли скрытая сумма на обход лимита убытков (105 миллионов фунтов за три года). Если да, это отягчающее обстоятельство. Правда, английские ограничения ввели только с сезона-2013/14. Под этот период попадают только трансферы из «Анжи», переход Траоре и выплаты друзьям Конте.

«Челси» активно сотрудничает с проверяющими – это должно уберечь от серьезных санкций

Во всех описанных подозрениях очевидны параллели с давним спором АПЛ и «Ман Сити». Но есть одно важное отличие – если шейхи вошли в клинч с аудиторами и не предоставляли запрашиваемые документы, то «Челси» ведет себя очень дружелюбно.

В июле этого года клуб сам заявил, что тщательная проверка перед сменой владельца в 2022 году выявила пробелы в финансовых отчетностях. «Челси» уведомил о нарушениях и УЕФА – в итоге по соглашению с проверяющими получил тот самый штраф в 8,6 миллиона фунтов

«Мы хотим официально выразить благодарность УЕФА за рассмотрение этого вопроса, – говорилось в сообщении клуба. – «Челси» высоко ценит отношения с УЕФА и надеется на их дальнейшее развитие в ближайшие годы».

Тогда же «Челси» предупредил АПЛ. В августе Daily Mail сообщила, что лига расследует потенциальные связи «между офшорными организациями и лицами, участвовавшими в переводах» (но без конкретики).

«Сразу после завершения покупки клуб сам сообщил о выявленных нарушениях всем соответствующим футбольным регуляторам, – рассказал представитель «Челси» The Guardian на неделе. – Клуб активно помогал им в их расследованиях и будет продолжать это делать».

При таком настрое шансы на официальные обвинения в нарушениях сильно повышаются, но строгость наказания, наоборот, минимизируется.

После публикации The Guardian «Челси» еще раз отметил, что от прошлого менеджмента в клубе не осталось и следа.

«Обвинения основаны на документах, которые не были предъявлены клубу и не относятся ни к одному лицу, находящемуся в клубе сейчас».

Но это не работает как юридический оберег – наказывают именно клуб, когда бы ни нарушались правила.

