19 комментариев

Но все же вот-вот объявят.

Вы наверняка заметили, что обновленный Боули «Челси» играет в этом сезоне в синих футболках без спонсорского лого на груди. И проблема не в отсутствии выгодных предложений, наоборот –желающих принести в клуб миллионы в обмен на рекламу полно.

Например, вот актуальные новости: «Челси» договорился о спонсорском контракте с американской технологической компанией Infinite Athlete на 40-50 миллионов фунтов за сезон. Наиболее известные проекты стартапа – индивидуальные спортивные трансляции с применением технологии Match View X (уже используется в клубном приложении «Челси») и обнаружение травм с помощью искусственного интеллекта Biocore.

Но есть и актуальная проблема: АПЛ пока блокирует сделку и проверяет на соответствие «справедливой рыночной цене».

А одного из предыдущих претендентов лига уже забраковала.

Один вариант отвалился из-за телеконтракта АПЛ, другого – забраковали фанаты, третий – сайт для взрослых (тут еще все возможно)

Предыдущая спонсорская сделка на 40 млн фунтов в год с телекоммуникационным гигантом Three (вы помните эту странную тройку на футболках) закончилась этим летом. Компания еще в марте прошлого года требовала приостановить спонсорство «Челси» и немедленно убрать логотип с футболок – все из-за британских санкций, наложенных на экс-владельца клуба Романа Абрамовича.

Собственник клуба сменился, мобильный партнер немного остыл – соглашение продлилось до нынешнего лета, но потом разошлись.

Основным вариантом на замену был американский стриминговый сервис Paramount+. Контракт согласовали, но вмешалась лига – испугались коммерческого ущерба, так как уже сотрудничает с другим американским телегигантом.

АПЛ недавно подписала крупный шестилетний контракт с NBC на 2 млрд фунтов. Плюс продолжает действовать соглашение с онлайн-платформой Peacock – прямым конкурентом Paramount+. Причина отказа в согласовании сделки «Челси»: возможное нарушение лицензионные прав официальных вещателей АПЛ. Ну ок.

Следующий претендент – беттинговая платформа Stake.com, но опять вмешались внешние силы. Траст болельщиков «Челси» выступил против сотрудничества с онлайн-букмекером, позицию поддержали 77% опрошенных фанатов клуба. Возможно, Боули прислушался, возможно, увидел и другие риски – с сезона-2026/27 в АПЛ будет запрещено размещать логотипы букмекеров на груди. В общем, «Челси» продолжил поиски.

Далее клуб отклонил предложение от крупнейшего немецкого страховщика Allianz – не устроили 20 млн фунтов.

Самым необычным выглядит вариант с сайтом для взрослых My.Club. В начале августа The Mirror сообщило, что вебкам-хаб предлагает «Челси» приемлемые 40 млн фунтов в год.

«Мы в My.Club желаем спонсировать «Челси», потому что они стремятся улучшить ситуацию после разочарований в прошлом сезоне, – фантазирует президент сайта с рейтингом X Майк Форд. – Клубу это поможет сделать идеальные приобретения вроде трансфера Килиан Мбаппе. Было бы здорово, если бы Мбаппе, Мудрик и другие игроки «Челси» делились на нашей платформе тренировочными эксклюзивами и проводили интерактивы AMA (Ask Me Anything) с пользователями».

Форд также рассказал, что в начале года они уже получил отказ от «Интера», но компания «очень хочет заявить о себе в АПЛ и привлечь новую аудиторию преданных фанатов и творцов».

Заманчиво, но как-то далеко от реальности. «Челси» публично не отреагировал.

В середине августа клуб заключил сделку с Infinite Athlete, которую сейчас проверяет АПЛ.

Новый партнер «Челси» был создан только в этом году и связан с владельцами клуба

Американскую технологическую платформу Infinite Athlete запустили в 2023 году после слияния компаний Tempus Ex Machina и Biocore. Занимается спортивными диджитал-решениями от трансляций (графические наложения, статистику матчей, автоматическое выделение моментов, дополненную реальность (AR), отслеживание спортсменов на поле в реальном времени и многое другое) до предотвращения травм (моделирование опорно-двигательного аппарата и статистический анализ формы для биомеханических приложений).

Выходя на новый рынок, компания назначила нового генерального менеджера по Европе – Теодору Иванову-Лимон.

Но интересны другие особенности Infinite Athlete. Одним из основных инвесторов значится компания Silver Lake, которая вместе с владельцами «Челси» – Тоддом Боули (через Eldridge Invest) и Clearlake Capital – на сотни миллионов долларов вложилась в другую диджитал-платформу – Fanatics.

По правилам прибыльности и устойчивости АПЛ такие спонсорские сделки клубов считаются заключенными со «связанными лицами». Лига обязана их проверять.

Теперь АПЛ заблокирует этого партнера? Необязательно

В разборе бухгалтерии «Челси» после трансферов на сотни миллионов была едва заметная пасхалка – «доходы не ограничиваются только трансферами. Спонсоры «Ман Сити» тому пример».

После споров с шейхами АПЛ в декабре 2021 ввела новые правила оценки спонсорских контрактов.

Теперь лига проверяет все сделки клубов со связанными лицами свыше 500 тысяч фунтов (суммарно за три года) и после независимой экспертизы выносит решение, рыночная ли цена партнерства или завышенная. Если находят нарушения, сделка либо аннулируется, либо проводится по стоимости, предложенной АПЛ.

Infinite Athlete предлагает сопостовимые рынку 40 млн фунтов (столько же платил Three). В чем претензии лиги?

Британское издание Daily Mail сообщает, что бренд создали за неделю до объявления о сделке с лондонским клубом, а оборот оценивается в чуть более 12 млн фунтов в год. Откуда 40 млн в год на «Челси»?

Очевидно, перспективный технологический стартап развивается и привлекает дополнительные инвестиции, уже есть другие спортивные партнерства (например, НФЛ), но не исключено, что сделка с «Челси» не состоится – АПЛ может оценить партнерство в сумму, которая не устроит стороны.

Других рисков пока не видно. Важно: сама по себе сделка со связанной стороной не нарушение, если ее условия адекватны.

По данным Football London, о сделке объявят на этой неделе.

А есть еще клубы без спонсоров на майках? Новая команда Захаряна, победитель Лиги Европы, оба римских клуба. «Венеция» – 💔

Рекламы на форме все больше, но даже в этой пестроте встречаются исключения.

«Ноттингем Форест»

После выхода в АПЛ в 2022 году владелец клуба Евангелос Маринакис отказался от сделки с предыдущим партнером BOXT из-за разногласий по пунктам, касающимся потенциального вылета. В прошлом сезоне всех очаровала олдскульная красная футболка «Форест» с клубной эмблемой – болельщики будто вернулись во времена Брайана Клафа и побед в Кубке чемпионов. Форму использовали разве что для благотворительных проектов – например, размещали лого агентства ООН по делам беженцев (UNHCR). «Ноттингем» играет без рекламной вставки и в этом сезоне

«Реал Сосьедад»

Платформа по продаже авто Cazoo постепенно уходит с основных европейских рынков с 2022 года, когда убытки достигли 243 млн фунтов. «Реал Сосьедад» остался без спонсора. Неизвестно, надолго ли, но пока наслаждаемся аутентичностью формы команды Арсена Захаряна.

«Севилья»

«Севилья» осталась без спонсора этим летом после истечения контракта с брокерской компанией Degiro. В финале Суперкубка Европы-2023 против «Ман Сити» команда играла в огненно-красном комплекте без лишних рекламных вставок. Но одна все-таки осталась – логотип ритейлера спортивной одежды JD Sports на рукаве.

«Гранада»

Другой клуб из Андалусии только вернулся из Сегунды, где весь прошлый сезон играл без титульного спонсора. Основной партнер «Гранады» – банк Caja Rural – вполне удовлетворен логотипом на левом рукаве. Возможно, после выхода в Ла Лигу появятся щедрые предложения, но пока все по-старому – почти идеальная красно-бело-полосатость.

«Бордо»

Второй сезон подряд начинает в Лиге 2, второй сезон подряд – без формального титульного спонсора. Но небольшая реклама на форме все же есть – лого французской консальтинговой группы Vital на груди. V-образный узор на форме «Бордо» был и раньше, он не связан со спонсором.

В сезоне-2021/22 «Бордо» сам отказался от действующего соглашения с букмекерами Winamax на 11 млн евро в год после того, как партнеры высмеивали неудачную игру клуба в своих соцсетях. Даже после расторжения контракта Winamax не остановилась: «Мы уже час ищем хорошую защиту, но, как и «Бордо», не можем найти» . Стоит отметить, что форма клуба смотрится гораздо стильнее без W на животе.

«Монако»

Год назад логотип торговой платформы eToro сменил на майках «Монако» практически вечный Fedcom. В январе этого года Daily Mail сообщила, что у нового партнерства клуба могут быть проблемы – финансовая платформа предлагает формы инвестиции, подпадающие под запрет во Франции. Cезон-2023/24 «Монако» начал с с временным логотипом Visit Monaco. Сайт сообщает, клуб ждет нового крупного партнера.

«Лацио»

Двухлетнее соглашение с крупнейшей криптобиржей Binance истекло этим летом, но предполагало опцию продления еще на один сезон. Компания все еще значится спонсором на сайте клуба, но «Лацио» начал сезон в форме без рекламы. Официальных объяснений нет.

«Рома»

В апреле клуб отказался от спонсорского логотипа DigitalBits. По данным Corriere dello Sport, это ответ на просрочку платежа от блокчейн-компании. Тогда же на майках появился древнеримский девиз SPQR. Аббревиатура уже появлялась на специальном комплекте формы «Ромы» – перед римским дерби в сезоне-2016/17. SPQR — латинское Senatus Populusque Romanus, что означает «Сенат и народ Рима». В массовой культуре SPQR часто используется для обозначения древнего Рима. С новой версией клубной эмблемы в виде головы римской волчицы комплект вполне может стать культовым. Жаль, что форма еще не доступна для продажи.

«Венеция»

«Венеция» уже второй сезон начинает в Серии Б, но презентация каждого нового комплекта – событие. Форма этого сезона вдохновлена искусством, атмосферой и современной архитектурой Венеции – в частности, работами венецианского архитектора Карло Скарпы. Сплошное оранжево-черно-зеленое эстетическое удовольствие.

«Венеция» провела в новом комплекте несколько товарищеских матчей, но первый матч сезона с «Комо» наверняка разочаровал ценителей моды – впервые с 2015 года на груди появился логотип спонсора. Вместо элегантной золотистой надписи Venezia теперь нанесено название Becher – производителя итальянских мясных закусок и деликатесов. Колбаса победила стиль.

***

Очевидно, что минималистичный стиль и олдскул в современном футболе – непозволительная роскошь. Практически все случаи отказа от рекламы на игровых майках – вынужденные и временные.

На форме «Челси» уже скоро появится новый логотип. Если не Infinite Athlete, то кто-то другой.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Freier Fotograf, Shaun Botterill / Staff, Julian Finney / Staff, Michael Regan / Staff, Harriet Lander / Freier Fotograf , Juan Manuel Serrano Arce / Freier Fotograf, Fran Santiago / Freier Fotograf; Panoramic/Keystone Press Agency, Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/veneziafc