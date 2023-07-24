11 комментариев

Если думаете, что вас уже ничем не удивят спонсоры «Ман Сити», то это добросовестное заблуждение.

Коммерческий отдел клуба будто бы специально прячет загадки среди более 50 партнеров клуба. Новый увлекательный пример – 8Xbet, официальный клубный партнер «Сити» по ставкам в Азии.

Вряд ли в мире есть более загадочный букмекер.

Основатель не существует в интернете, послом выступает Тедди Шерингем, роль директора играла модель нижнего белья

В июле 2022 года «Сити» сообщил о новом региональном партнере-букмекере. «Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с 8Xbet», – предвкушал Том Бойл, вице-президент по глобальному маркетингу и операциям City Football Group.

Радостью делился якобы основатель компании 8Xbet Райан Ли: «Мы в восторге, что наше первое футбольное партнерство – с одной из лучших команд в мире».

Фото Райана Ли с именной клубной футболкой нового спонсора не было. Некоторые безответственные ресурсы использовали в новости фото с презентации другого азиатского партнера «Ман Сити» – в августе 2019 года представитель клуба позирует с директором компании Superbloke Нак Хен Кимом.

Непрофессионально, но этому есть объяснение: интернет попросту не знает Райана Ли из 8Xbet. Пресс-релиз «Ман Сити» на сайте – второе серьезное упоминание такого сочетания имени, фамилии и компании в сети. В марте 2022 года комментарий Ли возник в ряде новостных ресурсов при заключении партнерства 8XBet с легендой английского футбола Тедди Шерингемом.

Издание Josimar выяснило: как минимум два журналиста, цитировавших основателя 8Xbet, не разговаривали с ним и получили цитаты по электронной почте от британской компании по связям с общественностью, которую они не имели права называть.

В промо-ролике амбассадор букмекеров Шерингем подписывает контракт и пожимает руку девушке, в которой позже Daily Mail опознал модель из Лондона по имени Жасмин: «Она обычно позирует в нижнем белье и модной одежде и не занимает никакой должности в 8Xbet». Издание уточнило, что использование актеров и моделей для таких съемок – обычная практика.

Виртуальный основатель – уже не так обыденно. Если Райан Ли существует, то явно страдает какой-то из форм социофобии. В интернете нет никаких визуальных доказательств реальности основателя 8Xbet. Из нескольких десятков Райанов Ли на LinkedIn ни один даже опосредованно не связан с 8Xbet.

Страница самой букмекерской конторы на LinkedIn выглядит максимально подозрительно – связывает 27 сотрудников, но ни у одного нет признаков реальности. Это набор рекламных аккаунтов на вьетнамском языке с логотипом компании и переадресацией на многочисленные сайты-зеркала букмекера.

Например, аккаунт «действующего» основателя и исполнительного директора не содержит имени, фото и любой другой информации – только фон с азиатскими моделями в казино и приглашением посетить сайт 8Xbetpro.

Скриншот c LinkedIn

Страница помощника директора 8xbetpro по имени Куанг Хунг содержит явно чужое фото. При не самых сложных манипуляциях c Google Images обнаруживаем других пользователей соцсетей с такой внешностью – неких Иронилдо и Мануэля Феликса. Последний описывает себя как трейдер из Дубая.

Скриншоты аккаунтов в LinkedIn, Twitter, Quora

Сайт 8Xbetpro.com содержит кучу рекламы букмекера с переадресациями на основные ресурсы букмекерской конторы. Есть еще 8Xbetpro.online, но вряд ли на нем стоит останавливаться – это вьетнамский онлайн-магазин цветов.

Продвижением букмекера занималась такая же странная компания из ОАЭ

Простенький одностраничный сайт компании QOO Global из Дубая сообщает, что агентство специализируется на цифровом маркетинге, «добавляя немного творческого чутья». Компания зарегистрирована в 2021 году.

Издание Josimar выяснило, что именно QOO Global могла заниматься продвижением онлайн-букмекера 8Xbet:

• В распоряжении журналистов оказалось фото из офиса компании, где в ноябре 2021 года на флипчарте перечислены вакансии для этого букмекера (под старым названием 978bet).

• Публичная активность QOO связана с мероприятиями 8Xbet (съемки Тедди Шерингема и благотворительная акция в приюте в Хошимине).

• QOO Global фигурировал как создатель приложения 8X Live Score во французской версии App Store.

• Агенство управляло первоначальной версией 8x.com – веб-сайта спортивных новостей с лого букмекера.

• В июле 2022 года операционный директор агентства отреагировал на новое партнерство букмекера: «После четырех месяцев напряженной работы, разочарований и стресса я с гордостью объявляю о партнерстве с «Манчестер Сити». Это моя школьная мечта».

В ноябре 2022 года Daily Mail рассказало, что «Ман Сити» предоставил изданию адрес электронной почты человека по имени Джет Чжу, генерального директора QOO Global и фактического представителя 8xBet. Источник отказался говорить под запись и не смог назвать других клиентов «по соображениям конфиденциальности».

Сейчас главная (и единственная) страница сайта маркетингового агентства пестрит фото игроков «Ман Сити» и Тедди Шерингема. Это никак не поясняется. Информации о наличии других клиентов QOO нет.

Найти приложение 8Xbet для смартфонов в App Store или Google Play нам так и не удалось. Сайт 8xbet.app предлагает скачать архив приложения через QR-код, дальше надо отключить все системы безопасности смартфона, чтобы все-таки установить приложение на вьетнамском языке.

Добавили «немного творческого чутья».

Что с соцсетями? 8Xbet не самый популярный букмекер

Год назад «Ман Сити» уверял, что партнерство расширит присутствие клуба в азиатском регионе.

Сейчас на основном канале букмекера в YouTube с 573 подписчиками регулярно выходит аналитика предстоящего тура АПЛ от амбассадора компании Тедди Шерингема. За последние пару месяцев популярность одного ролика колеблется от 25 до 150 просмотров.

Скриншот с YouTube

YouTube канал 8Xbet Vietnam имеет заметно больше подписчиков – 4,18 тысяч, но статистика просмотров роликов Шерингема все равно низкая. А вот забавный ролик в поддержку женской сборной Вьетнама перед ЧМ-2023 вроде как завирусился, но очень смущают 8 лайков и 1 коммент при 281 тысячи просмотров.

Cкриншот с YouTube

Твиттер 8Xbet наскреб 116 фолловеров, один твит в среднем собирает 100-300 просмотров. Вьетнамский аккаунт собрал 1164 фолловеров, при этом один твит в среднем собирает даже меньше – очень редко доходит даже до 100 просмотров.

В нескольких телеграм-каналах азиатского букмекера не больше 600 пользователей.

На 8Xbet в Instagram (входит в организацию Meta Platforms Inc, деятельность которой запрещена на территории РФ) подписаны очень скромные 339 подписчиков, одна публикация собирает 15-20 лайков.

Страница букмекера в Facebook (входит в организацию Meta Platforms Inc, деятельность которой запрещена на территории РФ) насчитывает 6 тысяч подписчиков. Но публикации исправно лайкает только некто Vo Dien De Vuong. Еще одна пикантная подробность: функция прозрачности указывает, что основной страной проживания управляющих страницей 8Xbet являются Объединенные Арабские Эмираты.

Напоминание-совпадение: «Ман Сити» через холдинг City Football Group и группу ADUG фактически принадлежит члену королевской семьи Арабских Эмиратов шейху Мансуру бен Зайеду аль-Найяну, который с марта этого года является вице-президентом страны.

Сравнивать аудиторию 8Xbet с пабликами известных букмекеров бессмысленно. Очевидный вывод: это не самый непопулярный партнер для одного из самых популярных клубов мира.

Лицензия в Кюрасао, сайты в Гонконге, офисы и наибольший трафик в стране, где запрещены ставки на спорт

Сайт «Ман Сити» сообщает, что 8Xbet основана в 2018 году и стремится предоставить клиентам «высококачественный, уникальный и увлекательный опыт».

Возможно, компания и основана (смотря, что считать за основание) пять лет назад, но ресурс Wayback Machine показывает, что сайт 8Xbet.com был запущен 24 ноября 2021 года (до этого домен был выставлен на продажу). Прежний сайт 987bet.com запущен осенью 2020 года (до ноября был в продаже).

Британская версия сайта букмекера сообщает об игорной лицензии в Кюрасао через местную компанию 978 Tech NV, которая, согласно торговому реестру этой страны, была зарегистрирована только 23 февраля 2021 года. Ее игорная деятельность ориентирована на клиентов, проживающих за пределами этой страны. Как компания работала ранее – непонятно.

Почему 8Xbet получила лицензию именно там?

Все просто: Кюрасао – офшорная зона, где сравнительно быстро (7-10 недель) и недорого (21-26 тысяч долларов) можно получить лицензию на азартные игры в интернете. Местные агенства даже помогают нанять местных жителей в качестве директоров и акционеров компании. Бонусы: низкие ставки корпоративного налога и отсутствие НДС.

А еще минимальная прозрачность – узнать про собственников и финансы практически невозможно. Поэтому Кюрасао считается одной из самых спорных юрисдикций в сфере азартных игр, далеко не все игроки доверяют репутации местной лицензии.

Считается, что лицензию в Кюрасао обычно получают компании, нацеленные на игроков в странах со строгими законами об азартных играх. Кажется, это как раз случай 8Xbet.

Титульный сайт 8Xbet.com работает необычным способом: посетитель попадает на страницу с Кевином де Брюйне, Эдерсоном, Родри и кнопкой «нажми для продолжения», после чего перенаправляется на зеркало с основным интерфейсом.

Зеркалом сайта называют точную копию сайта-оригинала, расположенную на другом сервере. Зеркала часто используются нелегальными букмекерами, чтобы обойти существующие блокировки. Только за неделю (пока писался текст) адрес зеркала 8Xbet менялся дважды. Общее одно – ресурс DomainTools показывает, что IP-адреса зеркал находятся в Гонконге.

При этом сайт и соцсети букмекера содержат различные вьетнамские адреса офисов организации. Проверка локаций через Google Maps показала, что один из них находится в бизнес-центре в Хошимине, а другой – где-то между магазином электротоваров и лавкой «Свежие фрукты» в Ханое.

Мы проверили трафик всех вариаций сайтов 8Xbet за последние три месяца – 80-90 процентов посетителей базируются во Вьетнаме.

В этой азиатской стране проживает почти 100 млн человек, но азартные игры незаконны – можно схлопотать до 7 лет. Онлайн-казино, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, помогают (с оговорками) обходить закон.

8Xbet не входит в топ даже во Вьетнаме

Удивительно, но даже в стране, на которую 8Xbet явно ориентирован, букмекер не выглядит популярным. По данным top10-casinosites.net, 8Xbet нет даже в десятке онлайн-казино во Вьетнаме. В топе сайтов для спортивных ставок партнер «Ман Сити» также не представлен.

Попробуем посчитать посещаемость ресурсов 8Xbet. С учетом того, что зеркала основного сайта так быстро меняются, возьмем один месяц – июнь 2023 года.

По данным Similarweb, базовый 8XBet.com за месяц посетило 25 тысяч человек.

Но мы помним про ворох зеркальных сайтов этого букмекера, поэтому суммируем все, что смогли найти: 11 сайтов с 1,8 млн посетителей в месяц, где самый популярный ресурс 8Xbet181.com собрал 453 тысячи посетителей.

Теперь давайте сравнивать. Только основной сайт букмекера 365bet (спонсор «Сток Сити) посетили 172 млн раз, Stake.com (спонсор «Эвертона») – 22 млн, Dafabet (партнер «Борнмута») – 6,3 млн. Из более понятных примеров: на Winline.com в июне зашли 7,7 млн пользователей. И это все без зеркал.

Но здесь есть другая странность. Посетители проводили на сайтах 8Xbet в среднем чуть более минуты, с процентом отказа (не заходили дальше первой страницы) более 65 процентов. На самом популярном зеркале 8Xbet181.com не заходили дальше первой страницы 76 процентов посетителей – это 344 тысячи юзеров.

Опять сравним: на самом популярном ресурсе во Вьетнаме Dafabet посетители задерживались около семи минут с процентом отказа 25.

Сложно сказать, что это – накрутка трафика через ботов или отталкивающий игроков интерфейс, но за минуту вряд ли можно использовать онлайн-букмекера по назначению.

Магия «официальный беттинг-партнер «Ман Сити» в Азии» пока не очень срабатывает в Азии.

В Англии 8Xbet работает под лицензией другой компании, которую подозревают в связях с китайской «триадой»

Сайт «Ман Сити» сообщает, что 8Xbet – лицензированная и регулируемая компания в Великобритании.

Это не совсем так. Мы проверили домен 8Xbet.co.uk через реестр лицензий британской Комиссии по азартным играм – он значится в перечне адресов другого лицензиата TGP Europe Limited в статусе White Label.

White Label – это вид сублицензирования, который включает в себя целый пакет готовых решений под брендом компании. Например, программное обеспечение (платформа, дизайн сайта, хостинг и функционал), платежные системы, игровой контент и юридическая поддержка. То есть когда тебе очень хочется легально попасть в какую-то игорную юрисдикцию, но не очень хочется сильно заморачиваться.

Легальное присутствие на британском рынке создает видимость респектабельности, а также право размещать рекламу на стадионах, форме и так далее. Это одно из ключевых условий для букмекеров – не зря «Сити» делает на этом акцент.

Скорее всего, партнер «Ман Сити» не претендует на завоевание английского букмекерского рынка: версию 8Xbet.co.uk в апреле-июне 2023 года посетило всего 8,7 тысяч человек, которые провели на сайте в среднем минуту (83 процента не заходили дальше первой страницы).

Также «Сити» афишировал, что 8Xbet будет на клубной платформе Cityzens. Мы зарегистрировались на этой платформе и не нашли ни одного упоминания букмекерской конторы за год.

Кстати, компания TGP Europe Limited, под крылом которой в Англии работает 8Xbet, в феврале этого года получила штраф 316 тысяч фунтов от комиссии по азартным играм за нарушение пунктов по мерам борьбы с отмыванием денег, в том числе операторами из иностранных юрисдикций.

TGP Europe Limited с острова Мэн – непростая компания. В ее портфолио White Label входит восемь азиатских букмекеров-партнеров десяти клубов АПЛ прошлого сезона. Среди них партнеры «Эвертона» и «Ньюксла» – Stake.com и Fun88.

По данным Daily Mail, британские парламентарии в январе этого года обратились в АПЛ с призывом расследовать связи TGP с незаконной букмекерской деятельностью в Азии.

Причина: в Макао к 18 годам был приговорен китайский миллиардер Элвин Чау по обвинению в более чем 100 преступлениях, связанных с незаконными азартными играми, на сумму более 85 млрд фунтов. Чау связывают с китайской «триадой».

До ареста в 2021 году он контролировал обширную империю азартных игр под различными брендами SunCity, которая ранее сотрудничала с TGP Europe для выхода на британский рынок. По данным Josimar, этим связь не ограничивалась – SunCity принадлежала TGP Holdings Ltd (материнская компания TGP Europe).

Суть подозрения: TGP Europe позволила ряду азиатских букмекерских контор, контролируемых китайским криминалом (если они зарегистрированы в офшорах), создать базу в Великобритании для рекламы своих брендов через клубы АПЛ, что легализует их в глазах клиентов.

Сэр Иан Дункан Смит, заместитель председателя Всепартийной парламентской группы, заявил: «Репутационный ущерб для АПЛ может быть весьма значителен, и к этому риску нельзя относиться легкомысленно».

Нет никаких оснований считать, что клубы АПЛ знали о какой-либо потенциальной связи между китайской «триадой» и TGP. Но любые имиджевые потери – это очевидные риски при партнерстве с непрозрачными компаниями.

«Клубы должны знать, кто является бенефициарными владельцами этих азиатских брендов, независимо от того, провели ли они полную юридическую проверку, а также знать, откуда берутся десятки миллионов фунтов, которые льются в их казну», – считает Иан Смит.

Комиссия по азартным играм отказалась сообщить Daily Mail, проводилось ли какое-либо открытое расследование в отношении TGP Europe.

Представитель АПЛ заявил, что «партнеры-букмекеры клубов лиги регулируются и лицензируются комиссией по азартным играм и обязаны соблюдать правила». Круг замкнулся.

Всепартийная парламентская группа обещала провести собственное расследование, если ее не устроят ответы комиссии по азартным играм и лиги. Результаты пока неизвестны.

Ключевой вопрос: зачем «Ман Сити» нужен такой странный партнер?

Важно: все рассказанное не свидетельствует о том, что партнерство «Ман Сити» с 8Xbet незаконное или фиктивное. Букмекер имеет, хоть и очень сомнительные, признаки деятельности, в отношении него нет известных претензий правоохранителей.

Но давайте суммируем информацию о компании, которая уже целый год сотрудничает с «Ман Сити».

• Ничего неизвестно о географии офисов, структуре и финансах. Нет подтверждения существования в реальности озвученных владельцев и персонала.

• Искажается дата создания организации.

• Цифровым продвижением проекта занимается агентство из ОАЭ, у которого нет других видимых клиентов.

• Очень слабая аудитория в соцсетях, как минимум один из аккаунтов управляется из ОАЭ.

• Лицензия – в офшоре в Карибском бассейне, сервера – в Гонконге, клиенты – во Вьетнаме.

• Не входит в топы по популярности даже в стране, на которую ориентирована.

• В Англии работает по сублицензии непрозрачной организации из офшора, которую связывают с китайской организованной преступностью.

Это все при условии, что у «Ман Сити» за последние пару лет уже были серьезные имиджевые проблемы при сотрудничестве с компаниями-миражами 3Key Technologies и Wega.

Букмекер 8Xbet не входит даже в десятку спонсорских контрактов «Ман Сити». По данным GlobalData, в прошедшем сезоне 75 процентов общего спонсорского дохода клуба приходятся на пять крупнейших партнеров. Вряд ли клуб много заработал на сотрудничестве с азиатским букмекером.

Коммерческий отдел «Ман Сити» снова удивил: очень сомнительно, что странное сотрудничество с непрозрачной компанией должным образом расширяет присутствие клуба в азиатском регионе. Возможен очередной удар по репутации.

Фото: Gettyimages.ru; twitter.com; Global Look Press