Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом
Чемпионат Европы в финском Эспоо – уникальный турнир: российских фигуристов отстранили, но они все равно побеждают. Анастасия Губанова два года назад перешла в Грузию и уже взяла золото.
А где же бельгийка Луна Хендрикс? Главная звезда турнира – только вторая.
Хендрикс начала Евро с ошибок и сказала, что пойдет плакать в отель
Луна приехала в Финляндию фаворитом: за нее – серебро чемпионата мира-2022, победа на Гран-при Франции уже в этом сезоне, бронза финала серии. И, конечно, серьезные оценки по меркам нынешнего сезона: на международных турнирах она трижды набирала больше 200 баллов (меньше – только в финале Гран-при).
Уже в первый день Евро Луна дала соперницам шанс: сорвала каскад, с трудом устояв на ногах. Лучшие компоненты не помогли – первой после короткой программы оказалась Губанова (69,81 против 67,85).
«Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься. Но я намерена бороться и просто так не сдамся. Завтра новый день и новый старт. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново», – растерянно говорила Хендрикс.
Анастасия же относительно чисто откатала короткую (были помарки на вращении) и невозмутимо комментировала свое лидерство: «Ощущаю ли себя фавориткой? Я это чувствую, но это мне не мешает».
Без российских фигуристок женский турнир в Эспоо пострадал, пожалуй, больше всего. Нет четверных прыжков и тройных акселей от наших – и главным фактором оказалась не сложность программ, а чистое катание и компоненты. Никто из участниц не пошел на элементы ультра-си, хотя ошибки все равно были.
У Луны – худший прокат за три года, а Губановой для победы хватило меньше 200 баллов
В решающий день после легкого и чистого катания швейцарки Кимми Репонд на произвольную вышла Хендрикс. Для победы ей хватило бы и среднего проката – не идеального, но без срывов.
Луна начала уверенно: надежный каскад тройной лутц – тройной тулуп (да, для этого ЧЕ это чемпионский контент), серия сольных прыжков. Но во второй половине произошел сбой: сначала Хендрикс упала с лутца, а потом и с флипа, оставшись без каскада.
Второе падение выглядело опасно: на мгновение Луна замешкалась, но все-таки встала и продолжила выступление.
Как итог – лишь 125,63 за произвольную и 193,48 по сумме (это худший результат бельгийки за три последних сезона). Всего 0,97 баллов разделили ее с Репонд. Во многом помогли компоненты, они у Хендрикс лучшие, а вот оценка за технику – только 7-я. Слезы в кисс энд край – точно не от радости. И ведь на тот момент Луна вышла в лидеры.
«Я не знаю, в чем причина. Нет, дело не в болезни – я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова пока ментально. Это большой спорт – и это сложно».
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Следом выступала Губанова – она тоже уступила Репонд по технике. Все из-за ошибки на флипе – его понизили до двойного, а приземление получилось смазанным. Но это – единственная помарка за все выступление. Сразу после финальной позы Анастасия рухнула на лед и заплакала.
В ожидании оценок то закрывала лицо руками.
То подглядывала сквозь пальцы.
Хендрикс тоже оценила прокат соперницы.
Когда Губанова увидела результат, сначала не поверила.
А вот тренер Валентин Молотов будто и не сомневался в золоте. Аплодисменты от шефа.
«Без русских на чемпионате Европы не получилось, не обошлось. Снова золото за нами», – радовалась Лина Федорова, комментирующая турнир вместе с Евгенией Медведевой на Okko. Губанова в это время снова заплакала.
Оценки Анастасии – очень скромные. Год назад Камила Валиева набрала на Евро 259,06 – на 60 баллов больше. А последний раз победительница не перешла порог 200 баллов в 2013-м – Каролина Костнер набрала 194,71. С тех пор система судейства корректировалась несколько раз, но все последовавшие 8 побед россиянок сопровождали более внушительные суммы.
На церемонии награждения Хендрикс улыбалась лишь для фото, а большую часть времени оставалась серьезной.
Впервые с 2012-го на чемпионате Европы не поднялся российский флаг (тогда же последний раз на подиуме оказалась фигуристка из Грузии – Элене Гедеванишвили взяла бронзу). Впрочем, Луна, которая сомневалась в результатах наших после допинг-дела Валиевой, все равно уступила русской фигуристке, которая до сих пор тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.
Карьера Губановой – один из удачных примеров смены спортивного гражданства. Она выступают за Грузию всего два сезона, но уже взяла большой титул и выступила на Олимпиаде. После награждения она сделала круг почета, обернувшись в новый для себя флаг.
«Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно!»
Теперь у Губановой есть золото, а у Грузии – Губанова.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Итоговое положение
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51
4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90
5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 185,92
6. Нина Петрыкина (Эстония) – 183,74
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29
Фото: eastnews.ru/DANIEL MIHAILESCU
Но что касается психологии, замечал, что даже после прокатов с небольшими помарками она делала такую недовольную гримасу. Возможно, получился замкнутый круг: ошибка - недовольство - на другом турнире снова ошибка - еще больше недовольства. Загнала себя в угол. Да и прога депрессивная в ПП...
У Губановой же с психологией проблем нет. Вышла, попрыгала, потом начала просто ездить по льду, полкатка разгоняясь для каждого тройного прыжка. Ну а в середине программы она просто останавливается и стоит - улыбается, дергает руками - типа, артистизм, а по факту - отдых. Нет, она молодец, что сделала свой максимум, но все равно это трындец.
Забавно, что ее платье, да и прога в целом, напомнили прошлогоднюю ПП Хендрикс. Луна проиграла своей ухудшенной копии. Все-таки, не зря она сама говорит о психологии. Нужен специалист, кто может помочь. И нельзя забывать про давление, которое всегда сваливается на фаворита. Бельгийка в таком статусе первый сезон.
Кимми жестко оценили компоненты и GOE. Кимми артистичнее, чем, например, Куракова, но набрала гораздо меньше баллов.
Я не думаю, что Кимми когда-либо добьется большего успеха в этом соревновании, чем она когда-либо в своей карьере. У нее небольшой рост в прыжке, и она полагается на быстрое вращение. Я думаю, что ей будет трудно прыгать, если у нее будет сильное половое созревание. Тем не менее, она кажется очаровательной молодой женщиной. Я рад видеть кого-то, кто так благодарен за свою медаль.
У Луны проблемы с психикой. Она недостаточно хорошая фигуристка, чтобы презирать свое серебро.
Камилочка раньше только выигрывала золото, но сияла от радости, когда выиграла серебро на ЧР. Луна никогда не выигрывает золото, но несчастна с серебром. Ужасная женщина.
Победа Губановой - это ходячая реклама смены страны. У Насти хватило ума сделать это, так что эта победа всецело её собственная заслуга. Роль российской школы тут только в том, что вынудили её вовремя уйти под другой флаг, а то гастролировала бы по Сызраням.
Губановой очень идет первоее место на пьедестале, красивая и лучшая на ЧЕ.
А Настя - молодец, Буянова, конечно, жестко ошиблась, хотя её ошибку ей и простят, и забудут.