Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

Чемпионат Европы в финском Эспоо – уникальный турнир: российских фигуристов отстранили, но они все равно побеждают. Анастасия Губанова два года назад перешла в Грузию и уже взяла золото.

А где же бельгийка Луна Хендрикс? Главная звезда турнира – только вторая.

Хендрикс начала Евро с ошибок и сказала, что пойдет плакать в отель

Луна приехала в Финляндию фаворитом: за нее – серебро чемпионата мира-2022, победа на Гран-при Франции уже в этом сезоне, бронза финала серии. И, конечно, серьезные оценки по меркам нынешнего сезона: на международных турнирах она трижды набирала больше 200 баллов (меньше – только в финале Гран-при).

Уже в первый день Евро Луна дала соперницам шанс: сорвала каскад, с трудом устояв на ногах. Лучшие компоненты не помогли – первой после короткой программы оказалась Губанова (69,81 против 67,85).

«Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься. Но я намерена бороться и просто так не сдамся. Завтра новый день и новый старт. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново», – растерянно говорила Хендрикс.

Анастасия же относительно чисто откатала короткую (были помарки на вращении) и невозмутимо комментировала свое лидерство: «Ощущаю ли себя фавориткой? Я это чувствую, но это мне не мешает».

Без российских фигуристок женский турнир в Эспоо пострадал, пожалуй, больше всего. Нет четверных прыжков и тройных акселей от наших – и главным фактором оказалась не сложность программ, а чистое катание и компоненты. Никто из участниц не пошел на элементы ультра-си, хотя ошибки все равно были.

У Луны – худший прокат за три года, а Губановой для победы хватило меньше 200 баллов

В решающий день после легкого и чистого катания швейцарки Кимми Репонд на произвольную вышла Хендрикс. Для победы ей хватило бы и среднего проката – не идеального, но без срывов.

Луна начала уверенно: надежный каскад тройной лутц – тройной тулуп (да, для этого ЧЕ это чемпионский контент), серия сольных прыжков. Но во второй половине произошел сбой: сначала Хендрикс упала с лутца, а потом и с флипа, оставшись без каскада.

Второе падение выглядело опасно: на мгновение Луна замешкалась, но все-таки встала и продолжила выступление.

Как итог – лишь 125,63 за произвольную и 193,48 по сумме (это худший результат бельгийки за три последних сезона). Всего 0,97 баллов разделили ее с Репонд. Во многом помогли компоненты, они у Хендрикс лучшие, а вот оценка за технику – только 7-я. Слезы в кисс энд край – точно не от радости. И ведь на тот момент Луна вышла в лидеры.

«Я не знаю, в чем причина. Нет, дело не в болезни – я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова пока ментально. Это большой спорт – и это сложно».

Следом выступала Губанова – она тоже уступила Репонд по технике. Все из-за ошибки на флипе – его понизили до двойного, а приземление получилось смазанным. Но это – единственная помарка за все выступление. Сразу после финальной позы Анастасия рухнула на лед и заплакала.

В ожидании оценок то закрывала лицо руками.

То подглядывала сквозь пальцы.

Хендрикс тоже оценила прокат соперницы.

Когда Губанова увидела результат, сначала не поверила.

А вот тренер Валентин Молотов будто и не сомневался в золоте. Аплодисменты от шефа.

«Без русских на чемпионате Европы не получилось, не обошлось. Снова золото за нами», – радовалась Лина Федорова, комментирующая турнир вместе с Евгенией Медведевой на Okko. Губанова в это время снова заплакала.

Оценки Анастасии – очень скромные. Год назад Камила Валиева набрала на Евро 259,06 – на 60 баллов больше. А последний раз победительница не перешла порог 200 баллов в 2013-м – Каролина Костнер набрала 194,71. С тех пор система судейства корректировалась несколько раз, но все последовавшие 8 побед россиянок сопровождали более внушительные суммы.

На церемонии награждения Хендрикс улыбалась лишь для фото, а большую часть времени оставалась серьезной.

Впервые с 2012-го на чемпионате Европы не поднялся российский флаг (тогда же последний раз на подиуме оказалась фигуристка из Грузии – Элене Гедеванишвили взяла бронзу). Впрочем, Луна, которая сомневалась в результатах наших после допинг-дела Валиевой, все равно уступила русской фигуристке, которая до сих пор тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.

Карьера Губановой – один из удачных примеров смены спортивного гражданства. Она выступают за Грузию всего два сезона, но уже взяла большой титул и выступила на Олимпиаде. После награждения она сделала круг почета, обернувшись в новый для себя флаг.

«Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно!»

Теперь у Губановой есть золото, а у Грузии – Губанова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Итоговое положение

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51

4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 185,92

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 183,74

7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29

Фото: eastnews.ru/DANIEL MIHAILESCU