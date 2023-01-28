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Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
сборная Бельгии сборная Бельгии
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
женское катание
сборная Грузии
Фигурное катание Фигурное катание

Чемпионат Европы в финском Эспоо – уникальный турнир: российских фигуристов отстранили, но они все равно побеждают. Анастасия Губанова два года назад перешла в Грузию и уже взяла золото.

А где же бельгийка Луна Хендрикс? Главная звезда турнира – только вторая.

Хендрикс начала Евро с ошибок и сказала, что пойдет плакать в отель

Луна приехала в Финляндию фаворитом: за нее – серебро чемпионата мира-2022, победа на Гран-при Франции уже в этом сезоне, бронза финала серии. И, конечно, серьезные оценки по меркам нынешнего сезона: на международных турнирах она трижды набирала больше 200 баллов (меньше – только в финале Гран-при).

Уже в первый день Евро Луна дала соперницам шанс: сорвала каскад, с трудом устояв на ногах. Лучшие компоненты не помогли – первой после короткой программы оказалась Губанова (69,81 против 67,85).

«Я очень разочарована, это не тот уровень, на котором я могу кататься. Но я намерена бороться и просто так не сдамся. Завтра новый день и новый старт. Я, наверное, поплачу сейчас в отеле, выпущу все эмоции – и начну заново», – растерянно говорила Хендрикс.

Анастасия же относительно чисто откатала короткую (были помарки на вращении) и невозмутимо комментировала свое лидерство: «Ощущаю ли себя фавориткой? Я это чувствую, но это мне не мешает».

Без российских фигуристок женский турнир в Эспоо пострадал, пожалуй, больше всего. Нет четверных прыжков и тройных акселей от наших – и главным фактором оказалась не сложность программ, а чистое катание и компоненты. Никто из участниц не пошел на элементы ультра-си, хотя ошибки все равно были.

У Луны – худший прокат за три года, а Губановой для победы хватило меньше 200 баллов

В решающий день после легкого и чистого катания швейцарки Кимми Репонд на произвольную вышла Хендрикс. Для победы ей хватило бы и среднего проката – не идеального, но без срывов.

Луна начала уверенно: надежный каскад тройной лутц – тройной тулуп (да, для этого ЧЕ это чемпионский контент), серия сольных прыжков. Но во второй половине произошел сбой: сначала Хендрикс упала с лутца, а потом и с флипа, оставшись без каскада.

Второе падение выглядело опасно: на мгновение Луна замешкалась, но все-таки встала и продолжила выступление.

Как итог – лишь 125,63 за произвольную и 193,48 по сумме (это худший результат бельгийки за три последних сезона). Всего 0,97 баллов разделили ее с Репонд. Во многом помогли компоненты, они у Хендрикс лучшие, а вот оценка за технику – только 7-я. Слезы в кисс энд край – точно не от радости. И ведь на тот момент Луна вышла в лидеры.

«Я не знаю, в чем причина. Нет, дело не в болезни – я нормально себя чувствую, на тренировках все получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова пока ментально. Это большой спорт – и это сложно».

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Следом выступала Губанова – она тоже уступила Репонд по технике. Все из-за ошибки на флипе – его понизили до двойного, а приземление получилось смазанным. Но это – единственная помарка за все выступление. Сразу после финальной позы Анастасия рухнула на лед и заплакала.

В ожидании оценок то закрывала лицо руками.

То подглядывала сквозь пальцы.

Хендрикс тоже оценила прокат соперницы.

Когда Губанова увидела результат, сначала не поверила.

А вот тренер Валентин Молотов будто и не сомневался в золоте. Аплодисменты от шефа.

«Без русских на чемпионате Европы не получилось, не обошлось. Снова золото за нами», – радовалась Лина Федорова, комментирующая турнир вместе с Евгенией Медведевой на Okko. Губанова в это время снова заплакала.

Оценки Анастасии – очень скромные. Год назад Камила Валиева набрала на Евро 259,06 – на 60 баллов больше. А последний раз победительница не перешла порог 200 баллов в 2013-м – Каролина Костнер набрала 194,71. С тех пор система судейства корректировалась несколько раз, но все последовавшие 8 побед россиянок сопровождали более внушительные суммы.

На церемонии награждения Хендрикс улыбалась лишь для фото, а большую часть времени оставалась серьезной.

Впервые с 2012-го на чемпионате Европы не поднялся российский флаг (тогда же последний раз на подиуме оказалась фигуристка из Грузии – Элене Гедеванишвили взяла бронзу). Впрочем, Луна, которая сомневалась в результатах наших после допинг-дела Валиевой, все равно уступила русской фигуристке, которая до сих пор тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына.

Карьера Губановой – один из удачных примеров смены спортивного гражданства. Она выступают за Грузию всего два сезона, но уже взяла большой титул и выступила на Олимпиаде. После награждения она сделала круг почета, обернувшись в новый для себя флаг.

«Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно!»

Теперь у Губановой есть золото, а у Грузии – Губанова.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Итоговое положение

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51

4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 185,92

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 183,74

7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29 

Фото: eastnews.ru/DANIEL MIHAILESCU

19 комментариев

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Ира15577
Не пойму, что в Луне красивого? Похожа ни пикинеса. Мужчины, объясните, пожалуйста.
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шампион
Не специалист, возможно, Луне реально физики не хватало, и нужно вернуть состояние прошлого сезона, когда она была несколько легче визуально.
Но что касается психологии, замечал, что даже после прокатов с небольшими помарками она делала такую недовольную гримасу. Возможно, получился замкнутый круг: ошибка - недовольство - на другом турнире снова ошибка - еще больше недовольства. Загнала себя в угол. Да и прога депрессивная в ПП...
У Губановой же с психологией проблем нет. Вышла, попрыгала, потом начала просто ездить по льду, полкатка разгоняясь для каждого тройного прыжка. Ну а в середине программы она просто останавливается и стоит - улыбается, дергает руками - типа, артистизм, а по факту - отдых. Нет, она молодец, что сделала свой максимум, но все равно это трындец.
Забавно, что ее платье, да и прога в целом, напомнили прошлогоднюю ПП Хендрикс. Луна проиграла своей ухудшенной копии. Все-таки, не зря она сама говорит о психологии. Нужен специалист, кто может помочь. И нельзя забывать про давление, которое всегда сваливается на фаворита. Бельгийка в таком статусе первый сезон.
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Валерий Петров
Ответ Verysia
Шот довольна?
Конечно, в десятку же ворвалась
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Ира15577
Ответ Блинчик
Сначала задвигали Губанову куда подальше, запихивали под девочек из "правильного" штаба, лишили шанса построить вменяемую карьеру в России, вынудили уйти в сборную Грузии, а теперь на всех углах крики, что она наша и это наша школа. Победа Губановой - это ходячая реклама смены страны. У Насти хватило ума сделать это, так что эта победа всецело её собственная заслуга. Роль российской школы тут только в том, что вынудили её вовремя уйти под другой флаг, а то гастролировала бы по Сызраням.
Это не только ее заслуга!!! Вы соображаете, что пишите??? Настя перешла в Грузию уде сформировавшейся в России фигуристкой!!!! Это же ясно всем!!!
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Этери горячая
Компоненты Луны абсурдны для того, кто дважды упал на свою толстую задницу. У Губановой компоненты должны быть выше, чем у Луны.

Кимми жестко оценили компоненты и GOE. Кимми артистичнее, чем, например, Куракова, но набрала гораздо меньше баллов.

Я не думаю, что Кимми когда-либо добьется большего успеха в этом соревновании, чем она когда-либо в своей карьере. У нее небольшой рост в прыжке, и она полагается на быстрое вращение. Я думаю, что ей будет трудно прыгать, если у нее будет сильное половое созревание. Тем не менее, она кажется очаровательной молодой женщиной. Я рад видеть кого-то, кто так благодарен за свою медаль.

У Луны проблемы с психикой. Она недостаточно хорошая фигуристка, чтобы презирать свое серебро.

Камилочка раньше только выигрывала золото, но сияла от радости, когда выиграла серебро на ЧР. Луна никогда не выигрывает золото, но несчастна с серебром. Ужасная женщина.
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Алексей Венедиктов
Грузию с победой 🇬🇪, берегите Настюшу, она - настоящее золото)
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Dmitry Sibirin
Посмотрел судейство Губановой и Хендрикс. Хендрикс *опой лёд полировала, при этом за компоненты получила больше безошибочного катания Губановой. GOE у Губановой не превышало 1 балла, при том, что Хендрикс тянули как могли. Вот вам и безпрестрастное европейское судейство 🤣
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Лилибет
Настя такая красивая, наконец-то и на ее улице праздник! В условиях нынешней конкуренции— заслуженная победа 💓
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Оскар Муравьев
Самый позорный евро в истории
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Verysia
Шот довольна?
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trio1992
Ответ #nikon
Грузинка самая красивая.
Потому что русская)
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Блинчик
Сначала задвигали Губанову куда подальше, запихивали под девочек из "правильного" штаба, лишили шанса построить вменяемую карьеру в России, вынудили уйти в сборную Грузии, а теперь на всех углах крики, что она наша и это наша школа.
Победа Губановой - это ходячая реклама смены страны. У Насти хватило ума сделать это, так что эта победа всецело её собственная заслуга. Роль российской школы тут только в том, что вынудили её вовремя уйти под другой флаг, а то гастролировала бы по Сызраням.
+12
-12
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Lapo Elkann
" Впрочем, Луна, которая сомневалась в результатах наших после допинг-дела Валиевой, все равно уступила русской фигуристке ". так ей и надо.
Губановой очень идет первоее место на пьедестале, красивая и лучшая на ЧЕ.
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Алексей Венедиктов
Сердце с Настюшей! Вот так, окольными тропами, идет девочка к заслуженному шлему👌🏻❤️
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Кошка Матраскина
А я так хотела чтобы победил кто угодно, только не Луна. Пусть бы эта была любая девочка-ноунейм из Европы, ну, собственно, Губанова и была ноу-нейм. Не хочу чтобы псевдофавориты пользовались возможностью взять титул в отсутствии сильнейших. Если бы не Настя , Луна бы выиграла- но разве это можно назвать чемпионством, когда выигрываешь на компонентах? Прокат провальный, Кимми должна быть вторая.
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Оле-Лукойе
Все еще жалею, что Кимми баллов неподалёку, вернее, Луне слишком много насыпали. Вторая должна была быть Кимми по праву.
А Настя - молодец, Буянова, конечно, жестко ошиблась, хотя её ошибку ей и простят, и забудут.
+5
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#nikon
Грузинка самая красивая.
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severyanka
Могли бы сделать подарок Насте 200 ровно, накатала жеж! Поздравляю с ЧЕ мисс Губанова!
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Элвин без бурундуков
Губанова сделала, что смогла. Не упала. Старалась, медленно, но почти чисто. А Луна переоценила себя или недонастроилась. Упала, как каштаны осенью с дерева. Кимми молодчик. Дайте ей двойной обед ;)
+18
-1
+17
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