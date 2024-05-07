Ричардс выразил свой главный страх, касающийся шоу на CBS Sports. Он связан с одним из экспертов студии

В недавнем интервью The Athletic Майка Ричардс, один из трех экспертов студии CBS Sports и экс-защитник «Манчестер Сити», признался, что у него есть большое опасение по поводу будущего шоу.

«Думаю, что мы можем делать шоу еще десять лет. Но я думаю, что все сработает, если мы все [Ричардс, Каррагер, Анри и Абдо] останемся вместе. Это мой самый большой страх».

«Мы не знаем, где будет Тьерри. В данный момент он может делать и то, и другое (Анри − тренер сборной Франции U21), но если он станет работать в АПЛ, Серии А или Ла Лиге, то не всегда может быть с нами. Таков мой страх. Вопрос к Тьерри. Он, вероятно, не может дать нам никаких гарантий. Но что касается меня, то я хочу заниматься CBS как можно дольше».

Ему заочно ответил Тьерри «Тити» Анри: «Очевидно, что имея возможность тренировать сборную U21 и сборную U23 во время больших матчей, я убедился, что могу делать и то, и другое. Это о чем-то говорит, потому что я бы прекратил участвовать в шоу CBS, если бы не видел смысла. Я понимаю, что если чего-то не хватает, то все может разрушиться. Я не говорю о себе. Это может быть Майка, это может быть Кейт, это может быть Джейми. Если мы не будем вместе, я не думаю, что это будет точно такое же шоу».

«Что будет после двух лет моей карьеры (контракт закончится летом 2025 года)? Я не знаю, что будет дальше. Знаю только, что сейчас я счастлив быть здесь и не хочу ничего пропустить. Я не знаю, о чем я буду думать через два года. Хочу ли я по-прежнему работать тренером? Не знаю».

Легенда «Арсенала» добавил: «Я не могу ответить на этот вопрос, что я буду делать дальше, потому что я не знаю, что будет дальше. Но я доволен CBS и убедился, что могу делать и то, и другое».

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