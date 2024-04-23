😳 «Он был для меня как отец». Артета назвал человека, который сильнее всего повлиял на его карьеру. Вы удивитесь 🤯

В преддверии матча с «Челси» Микель Артета вспомнил опыт совместной работы с Маурисио Почеттино.

«Хочу сказать, что это один из сильнейших игроков на моей памяти. Мне было 17 или 18 лет, когда мы встретились в Париже.

Я оказался во Франции в январе. У меня не было большого опыта в профессиональном футболе. Ему не понравится, что я это говорю, но он был для меня как отец.

Он вёл меня под руку, давал невероятные советы и действительно помог. Маурисио вдохновил меня, и я очень многому научился у него за те два года.

Я знал, что он станет тренером. Очень восхищаюсь им за то, чего он добился в своей карьере. Это всегда тот человек, которого я тогда знал. Он по-настоящему повлиял на меня, вероятно, в самый важный этапе моей профессиональной карьеры.

Он был моим примером для подражания и не было кандидата лучше Почеттино», - признался Артета.

Напомним, «Арсенал» сегодня сыграет с «Челси» в рамках 29-го тура АПЛ.