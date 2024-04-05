🙅‍♂️🤡 «Это не цирк, а я не клоун». Почеттино - об эмоциях после победы над «МЮ»

Маурисио Почеттино прокомментировал эмоциональное празднование победы «Челси» над «Манчестер Юнайтед».

«Страсть не в том, чтобы быть сумасшедшим парнем, делающим глупости на боковой линии. Я не такой. Страсть - это то, что команда должна проявлять на поле, отчаянно пытаясь вернуть мяч и забить гол. Мне нужно сохранять спокойствие и мыслить аналитически, потому что я руковожу одной из самых молодых команд в Европе.

Это страсть, которую должны видеть наши фанаты. Мне нужно быть спокойным. Я должен мыслить аналитически, потому что я руковожу одной из самых молодых команд в Европе.

Это не цирк, а я не клоун. Я главный тренер», - заявил аргентинец.