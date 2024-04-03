👊 «Это все равно, что я скажу, мол он тренер уровня второй или третьей лиги». Гвардиола жестко ответил Рою Кину за слова о Холанде 😠

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен словами Роя Кина о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.

Напомним, Кин заявил , что норвежец выглядел в матче с «Арсеналом», как игрок четвертой лиги.

Отвечая на критику Роя, Пеп заявил: «Я не согласен с ним. Абсолютно нет. Это все равно, что я скажу, мол Кин - тренер уровня второй или третьей лиги.

Я так не думаю. Он лучший нападающий в мире, и он помог нам выиграть все титулы, которые мы взяли в прошлом сезоне, а причина, по которой мы не создаем много моментов, не связана с Эрлингом.

Нам нужно больше присутствия в финальной трети. Больше острых игроков. Мы провели особенную игру против «Арсенала». Я пересмотрел её. Эрлинг - исключительный.

Я удивлен, что подобные высказывания делают бывшие игроки. От журналистов, я могу понять подобное, потому что они никогда не были на поле, но футболисты? Это шокирует.

Это напоминает судей, которые после окончания карьеры начинают критиковать других арбитров. Память быстро исчезает. Проблемы, которые сейчас у нас есть, были и у этих экспертов», - заявил Пеп.

Согласны с Гвардиолой?