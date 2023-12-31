Диаша заметили со свездой британского реалити. Об их романе догадывались из-за одинаковых сторис

Звезда сериала LOVE ISLAND Арабелла Чи и капитан «Ман Сити» Рубен Диаш, похоже, подтвердили свой роман, будучи запечатленными вместе в аэропорту. Слухи, что пара встречается, ходили с осени – каждый из них делился фотографиями из Парижа с одинаковыми прохожими.

26-летний Диаш и 32-летняя Чи улетели на отдых. Их запечатлели в аэропору Манчестера перед сдачей чемоданов на рейс.

Диаш старался сохранить анонимность, надев на черную кепку и черную толстовку. Куда отправилась пара – неизвестно, никто из них еще не делился этим в соцсетях.