Мартинелли был настолько недоволен заменой, что проигнорировал рукопожатие Смит-Роу? Или все-так не заметил?

«Арсенал» потерпел разочаровывающее поражение от «Фулхэма» (1:2). Микель Артета назвал этот матч худшим в сезоне.

Игроки тоже были недовольны. Габриэл Мартинелли, которому в последнее время приходится нелегко, провел еще одну разочаровывающую игру. Бразилец был разочарован, что его заменили во втором тайме, и настолько, что отказал (или не заметил) в рукопожатии Эмилю Смит-Роу.

Англичанин, похоже, был не слишком доволен этим жестом.

После поражения «Арсенал» занимает четвертое место, отставая на два очка от «Ливерпуля», который в понедельник вечером примет «Ньюкасл».