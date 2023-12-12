🎥 У «Ман Сити» ― новое рекламное лицо. Ронни Фоден мило рассказал о новогоднем ассортименте в фан-шопе «горожан»

Сын Фила Фодена, Ронни, давно завоевал любовь поклонников футбола.

Ярче четырехлетнего мальчишки требл «Ман Сити» отметил только Грилиш. Ронни тогда отобрал кубок ЛЧ у Холанда, зажег в чемпионском автобусе «Сити» и стал настоящей суперзвездой. Видео с сыном Фила набрали миллионы просмотров. Фанаты из Латинской Америки даже дали мальчику прозвище – El Wey (чувак).

На аккаунт парня в соцсетях подписано почти 4 млн человек! Недавно Ронни стал лицом модного бренда и снялся в рекламе Hard Rock Cafe, где подают «бургер Месси». Короче говоря, парень уже стал легендой.

«Сити» решил тоже воспользоваться популярностью юного бизнесмена. Вместе с отцом Ронни рассказал фанатам о новогоднем ассортименте фан-шопа «горожан».

Игрушечные фигурки своего папы мальчик оценил по-разному. Первая ему понравилась, особенно его впечатлили ягодицы фигурки. К несчастью, во второй он не обнаружил сходства с Филом: «Пап, ты выглядишь смешным!»

Следующий лот – аналог настольного футбола – суровому критику понравился. Можно брать! А вот шапка с эмблемой «Сити» Ронни не впечатлила, она оказалась слишком велика.

Не показывайте это Гном Гномычу.