Сон Хын Мин продолжает сотрудничать с Calvin Klein и покорять подписчиков в социальных сетях📸

Суперзвезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин продолжает приковывать внимание не только на поле, но и социальных сетях.

Южнокорейский футболист активно сотрудничает с модным брендом Calvin Klein и делится результатами коллабораций с подписчиками.

Неудивительно, что бренд выбрал своим лицом именно Сона – у футболиста огромная аудитория в 13 млн подписчиков в социальной сети, он является лидером «Тоттенхэма» на поле, но и по продажам футболок.