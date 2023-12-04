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Сон Хын Мин продолжает сотрудничать с Calvin Klein и покорять подписчиков в социальных сетях📸

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Суперзвезда «Тоттенхэма» Сон Хын Мин продолжает приковывать внимание не только на поле, но и социальных сетях.

Южнокорейский футболист активно сотрудничает с модным брендом Calvin Klein и делится результатами коллабораций с подписчиками.

Неудивительно, что бренд выбрал своим лицом именно Сона – у футболиста огромная аудитория в 13 млн подписчиков в социальной сети, он является лидером «Тоттенхэма» на поле, но и по продажам футболок.

 

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