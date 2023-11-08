«То, что для «МЮ» - удаление, для «Ливерпуля» - только желтая?!» Фанаты «Юнайтед» в ярости от судейства в еврокубках🤬🤬🤬

Их претензии весьма оправданы.

«Ливерпуль» не сумел избежать поражения в матче с «Тулузой» в Лиге Европы. Команда Юргена Клоппа уступила со счетом 2:3. Это ее первое поражение за последние 8 матчей.

Следует отметить, что мерсисайдцы сумели забить на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Главный судья Георгий Кабаков, ознакомившись с видеоповтором, принял решение отменить взятие ворот из-за того, что в ходе атаки хавбек «красных» Алексис Мак Аллистер подыграл себе рукой.

Днем ранее «МЮ» упустил преимущество 2:0 в матче с «Копенгагеном» и проиграл матч ЛЧ 3:4. Маркус Рэшфорд в том матче получил прямую красную карточку. Рэшфорд, закрывая мяч корпусом, наступил на голеностоп защитника датчан Элиаса Йелерта.

Арбитр Донатас Румшас после консультации с ВАР показал форварду «МЮ» прямую красную карточку.

При этом полузащитник «Ливерпуля» Эндо в аналогичном эпизоде получил только желтую - хотя наступ был не менее опасным.