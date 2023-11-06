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Красотка из реалити-шоу покорила звезду «Манчестер Сити» Рубена Диаша❤️

Рубен Диаш Рубен Диаш
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Игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш тайно встречается со звездой реалити-шоу «Остров любви» Арабеллой Чи.

Модель регулярно летала из Ибицы в Великобританию, чтобы провести время с португальским защитником.

На этой неделе 26-летний Рубен и 32-летняя Арабелла наслаждались романтическим отдыхом в Париже. Их рассекретили, когда они опубликовали одинаковые фотографии из поездки.

Арабелла обрела известность благодаря «Острову любви» в 2019 году.

Этим летом у нее был роман с близким другом Леонардо ДиКаприо, миллионером, владельцем ночного клуба Ричи Акивой.

Рубен, перешедший в «Манчестер Сити» из «Бенфики» за 65 миллионов фунтов в 2020 году, ранее был связан с танцовщицей Джиневрой Феста.

Теперь Рубена покорила красотка Арабелла:

 

7 комментариев

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Arima Baki
мужики одобряют
+3
0
+3
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Lev140588
Ксерокопия.
+1
0
+1
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DM121
Айййййй хороша Чи)
0
0
0
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Кулёс
Фига химера.
6 фото, а как будто 3 разные девушки.
0
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Puablo_Muchacho
Это ж Боня!
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Алексей Полиенков
Красотка? Какое-то странное представление о красоте...
0
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