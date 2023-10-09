Вратарь «Вест Хэма» Ареоля вышел на поле в наушниках. Так он поддержал ребенка с аутизмом

Красивый поступок.

В матче 8-го тура «Вест Хэм» на домашней арене принимал «Ньюкасл» − 2:2. Команда Дэвида Мойеса спаслась на 89-й минуте силами новичка Мохаммеда Кудуса.

Однако кажется, что главное событие произошло не во время матча, а еще до стартового свистка. Голкипер хозяев Альфонс Ареоля вышел на поле в наушниках. Таким образом он поддержал парня-маскота с аутизмом.

Аутизм − расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Мальчик специально надел наушники с шумоподавлением, так как у детей с этим расстройством повышенная чувствительность к громким звукам, которых на стадионе с избытком. Гиперчувствительность к шуму может вызывать раздражительность, чувство страха и другую негативную реакцию.

Своим жестом Альфонс Ареоля показал, что парень точно такой же, как и все, и ему должно быть комфортно в новой для себя обстановке. Адаптация людей с аутизмом в обществе очень важна и трудна.

Такой простой, но такой важный жест.