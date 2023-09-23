Харри Кейн проникся духом Октоберфеста, позируя в традиционном наряде и с пинтой пива.

К англичанину присоединился одноклубник Томас Мюллер

И тренер Томас Тухель

Фестиваль проходит с середины сентября до начала октября и нарядиться в традиционный костюм – это лишь часть праздника. Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с повышенным содержанием алкоголя.