Кадр дня 📸: Харри Кейн на Октоберфесте 🍺
Харри Кейн проникся духом Октоберфеста, позируя в традиционном наряде и с пинтой пива.
К англичанину присоединился одноклубник Томас Мюллер
И тренер Томас Тухель
Фестиваль проходит с середины сентября до начала октября и нарядиться в традиционный костюм – это лишь часть праздника. Праздник отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с повышенным содержанием алкоголя.
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