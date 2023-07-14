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🤑💰Стал известен размер зарплаты Деклана Райса в «Арсенале». Рост ощутимый

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Деклан Райс Деклан Райс
Футбол Футбол

По информации 90Min, Деклан Райс станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала».

Сообщается, что полузащитник будет зарабатывать £250 тысяч в неделю, став третьим футболистом по размеру зарплаты в клубе.

Revealed: How much Rice could earn at Arsenal

Для сравнения: Райс получал в «Вест Хэме» всего £60 тысяч за неделю, что означает четырехкратный рост оклада англичанина.

Райс заработает за год не менее £13 млн, если не считать бонусы, по которым точной информации пока нет.

1 комментарий

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АРХАТ
А в АПЛ делит 11-е место с Джеймсом, Кансело, Стоунзом и Марсиалем.
Кстати самый бедный Рис Норрингтон-Дэвис из Шеффилда - всего 400 фунтиков в месяц
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