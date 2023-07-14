🤑💰Стал известен размер зарплаты Деклана Райса в «Арсенале». Рост ощутимый
По информации 90Min, Деклан Райс станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Арсенала».
Сообщается, что полузащитник будет зарабатывать £250 тысяч в неделю, став третьим футболистом по размеру зарплаты в клубе.
Для сравнения: Райс получал в «Вест Хэме» всего £60 тысяч за неделю, что означает четырехкратный рост оклада англичанина.
Райс заработает за год не менее £13 млн, если не считать бонусы, по которым точной информации пока нет.
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