Фанаты «красных дьяволов» уже не оценили.

Как стало известно из социальных сетей хавбека «Сити» Фила Фодена, он готовится к сезону вместе с форвардом «Юнайтед» Маркусом Рэшфордом. Подобная связка возможна только в трех случаях: в сборной Англии, во время индивидуальной подготовки к сезону и в FIFA.

Парни не только отрабатывают действия один на один, но и, к примеру, тренируют разные комбинации. На первом видео Фоден отдал отличный пас на Рэшфорда, а форвард вогнал мяч под перекладину.

После Фил отправил Маркуса отдыхать, а сам решил попрактиковаться в исполнении штрафных ударов. Фоден выставил «стенку», подкатил мяч и левой ногой отправил его точно в дальнюю «девятку». Загоравший там паук вряд ли оценил такую попытку, а вот официальный аккаунт «Сити» видео запостил.

Контент оба игрока создают более чем хорошо, а как сложится для них сезон − узнаем уже очень скоро!