12 комментариев

Говорит, что лондонцам не хватило менталитета победителя.

В интервью TalkSPORT Пирс Морган сказал: «Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Криштиану Роналду станет отличным приобретением до конца сезона, если покинет «Манчестер Юнайтед».

«Они и сейчас смеются? Разве вы не думали о том, что Роналду в той ситуации, когда Габриэль Жезус получил травму, стать лидером нашей атаки? Дело не только в голах, но и в менталитете победителя.

«Поместите такого человека в раздевалку, и все молодые игроки будут впитывать такой менталитет. Оглядываясь назад, мне нравится риторика Микеля Артеты о том, насколько болезненным был сезон. Мне также понравились слова Мартина Эдегора о том, как больно все это было, и это здорово, я уверен, что мы извлечем урок из этой боли. Но давайте не питать иллюзий, мы потеряли титул, который должны были брать, и это особенность нашего текущего менталитета».

Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» «по обоюдному согласию» в декабре 2022 года после ссоры с Эриком тен Хагом. Португальский форвард находился на рынке свободных агентов более месяца, прежде чем в конце концов подписал контракт с саудовской командой «Аль-Наср».