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Пирс Морган уверен, что если бы «Арсенал» подписал Роналду, то не пустил бы титул АПЛ

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Говорит, что лондонцам не хватило менталитета победителя.

«Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной»: Пирс Морган поддерживает свои комментарии Роналду к Эмирейтс

В интервью TalkSPORT Пирс Морган сказал: «Болельщики «Арсенала» смеялись надо мной в прошлом году, когда я предположил, что Криштиану Роналду станет отличным приобретением до конца сезона, если покинет «Манчестер Юнайтед».

«Они и сейчас смеются? Разве вы не думали о том, что Роналду в той ситуации, когда Габриэль Жезус получил травму, стать лидером нашей атаки? Дело не только в голах, но и в менталитете победителя.

«Поместите такого человека в раздевалку, и все молодые игроки будут впитывать такой менталитет. Оглядываясь назад, мне нравится риторика Микеля Артеты о том, насколько болезненным был сезон. Мне также понравились слова Мартина Эдегора о том, как больно все это было, и это здорово, я уверен, что мы извлечем урок из этой боли. Но давайте не питать иллюзий, мы потеряли титул, который должны были брать, и это особенность нашего текущего менталитета».

Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» «по обоюдному согласию» в декабре 2022 года после ссоры с Эриком тен Хагом. Португальский форвард находился на рынке свободных агентов более месяца, прежде чем в конце концов подписал контракт с саудовской командой «Аль-Наср».

12 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Аль Насру этот менталитет не помог почему то
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AJIewka Enjoy!
-Пирс, приходите к нам в клинику) мы вас вылечим)
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Алан Кайтуков
а если бы он перешёл в Аланию, их бы пустили до стыковых матчей
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**Iscander**
Опять дед квакнул 100 грамм.
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Илья Мурашов
Ювентусу что-то не помог менталитет победителя Роналду, МЮ и Аль-Насру тоже. Про ЧМ говорить даже не стану.
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Almatinets
С удовольствие бы сейчас хотел посмотреть на КриРо в Арсенале. Думаю место в середине таблицы было бы обеспечено. При всем уважении. Но как есть говорю. GGMU
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kaviknat
Ответ AJIewka Enjoy!
-Пирс, приходите к нам в клинику) мы вас вылечим)
Есть болезни, которые не лечатся
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Elik1989
Ответ Подкат Пенальтьевич
Аль Насру этот менталитет не помог почему то
Они просто ещё не "доросли" до такого менталитета)
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stanvixx
Ответ Dmitry Shaolin
Возможно, что на аль Наср ему Аль Наср. Арсенал и первое место в АПЛ - другие ставки.
Конечно, просто "неоченьтоихателось" ))
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