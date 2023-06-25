По сообщениям FC Inter News, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» собираются вступить в гонку за полузащитником «Интера» Николо Бареллой.

Нерадзурри не торопятся договариваться с «Ньюкаслом», надеясь получить более выгодное предложение от тяжеловесов АПЛ.

Ожидается, что «Арсенал» и «МЮ» предложат сумму превышающую €80 млн. Gazzetta dello Sport пишет, что это стартовый запрос «Интера».

Интерес «Арсенала» связан с уходом Гранита Джаки и Томаса Парти. А Микель Артета хочет построить новый треугольник в полузащите: Деклан Райс - Мартин Эдегор - Николо Барелла.

В «МЮ» все проще: Эрик тен Хаг хочет заменить на итальянца Скотта Мактоминея и Фреда.

Напомним, что у Бареллы осталось три года контракта с «Интером».