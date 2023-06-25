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💣 Подвинься «Ньюкасл», отцы идут. «Арсенал» и «МЮ» вступают в гонку за Бареллой. Ожидается, что клубы предложат не менее €80 млн

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По сообщениям FC Inter News, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» собираются вступить в гонку за полузащитником «Интера» Николо Бареллой.

Нерадзурри не торопятся договариваться с «Ньюкаслом», надеясь получить более выгодное предложение от тяжеловесов АПЛ.

Liverpool Target Inter Milan Midfielder Barella Whilst Nerazzurri Consider Including Brozovic In Deal For Barcelona's Kessie, Italian Media Report

Ожидается, что «Арсенал» и «МЮ» предложат сумму превышающую €80 млн. Gazzetta dello Sport пишет, что это стартовый запрос «Интера».

Интерес «Арсенала» связан с уходом Гранита Джаки и Томаса Парти. А Микель Артета хочет построить новый треугольник в полузащите: Деклан Райс - Мартин Эдегор - Николо Барелла.

В «МЮ» все проще: Эрик тен Хаг хочет заменить на итальянца Скотта Мактоминея и Фреда.

Напомним, что у Бареллы осталось три года контракта с «Интером».

3 комментария

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soulstickers
Ответ Артем Гладских
Барелла, хороший игрок. Думаю он уйдёт в МЮ.
Это было бы прекрасно. Но что-то мне подсказывает, что Интер не отпустит ключевого игрока. Да и у нас главные проблемы не решены, форварда нет, голкипер наклевывается.
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Артем Гладских
Барелла, хороший игрок. Думаю он уйдёт в МЮ.
+4
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Leo Bonnart
Главный двигатель Интера. Если и отпускать, то только за бешеные бабки (в районе 100 млн). Готовый игрок для топ-клуба. Но надеюсь, он останется в Интере и продолжит развитие вместе с клубом.
+1
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