💣 Подвинься «Ньюкасл», отцы идут. «Арсенал» и «МЮ» вступают в гонку за Бареллой. Ожидается, что клубы предложат не менее €80 млн
По сообщениям FC Inter News, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» собираются вступить в гонку за полузащитником «Интера» Николо Бареллой.
Нерадзурри не торопятся договариваться с «Ньюкаслом», надеясь получить более выгодное предложение от тяжеловесов АПЛ.
Ожидается, что «Арсенал» и «МЮ» предложат сумму превышающую €80 млн. Gazzetta dello Sport пишет, что это стартовый запрос «Интера».
Интерес «Арсенала» связан с уходом Гранита Джаки и Томаса Парти. А Микель Артета хочет построить новый треугольник в полузащите: Деклан Райс - Мартин Эдегор - Николо Барелла.
В «МЮ» все проще: Эрик тен Хаг хочет заменить на итальянца Скотта Мактоминея и Фреда.
Напомним, что у Бареллы осталось три года контракта с «Интером».
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