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АПЛ поделилась данными по агентским выплатам. Лидерство внезапно не у «Челси»

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Много трансферов, но выплатили меньше, чем сразу два клуба.

Английская Премьер-лига опубликовала таблицу агентских выплат, которые клубы сделали в период с 1 февраля 2022 года по 31 января 2023 года. Получается, что в эти подсчеты вошло летнее трансферное окно прошлого года и зимнее трансферное окно нынешнего года или просто трансферные окна сезона−2022/2023.

Самые большие агентские выплаты на счету «Сити» − 51,56 млн фунтов. На втором месте Челси» − 43,16 млн евро. Третье место у «Ливерпуля» − 33,69 млн фунтов.

Не лидерство «синих» удивительно тем, что именно они больше других потратили за два трансферных окна − 611,49 млн евро. Причем отрыв от второго «Юнайтед» (243,28 млн) более чем солидный.

Занимающий третье место по трансферным тратам «Ноттингем Форест», который умудрился подписать аж 41 (!) футболиста, заплатил агентам наименьшую сумму из всех 20 команд АПЛ, а именно 4,35 млн фунтов.

Простые подсчеты говорят нам о том, что «Сити» за два трансферных окна отдал четверть потраченной на приобретение новых игроков суммы на агентские выплаты (150,5 млн евро за трансферы и 51,56 млн фунтов комиссии).

«Брентфорд», который по агентским выплатам занимает 18 место в АПЛ (5,56 млн фунтов), до сих пор претендует на еврокубковую зону.

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