Работают над скоростью и резкостью.

В прошлые выходные «Челси» одержал третью победу подряд – такого не было с октября. Команда Грэма Поттера обыграла «Лестер» (3:1) в 27-м туре АПЛ. Ранее она нанесла поражения «Лидсу» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (2:0).

С 1 по 16 октября «синие» победили 5 раз. С тех пор и до марта у них не бывало даже двух побед подряд.

В следующем матче «Челси» сыграет с «Эвертоном» – это случится 18 марта, а пока команда работает в зале над скоростными качествами.