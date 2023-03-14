In English, please
Блог

📷«Челси» собирается продлить победную серию с «Эвертоном»: накануне команда провела специальную тренировку в зале

Клубы Клубы
Челси Челси
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Футбол Футбол

Работают над скоростью и резкостью.

8 лучших кадров с тренировок, когда "синие" ходят в спортзал перед матчем с "Эвертоном"

В прошлые выходные «Челси» одержал третью победу подряд – такого не было с октября. Команда Грэма Поттера обыграла «Лестер» (3:1) в 27-м туре АПЛ. Ранее она нанесла поражения «Лидсу» (1:0) и «Боруссии» Дортмунд (2:0).

С 1 по 16 октября «синие» победили 5 раз. С тех пор и до марта у них не бывало даже двух побед подряд.

В следующем матче «Челси» сыграет с «Эвертоном» – это случится 18 марта, а пока команда работает в зале над скоростными качествами.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий