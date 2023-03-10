Яркие подробности длинного пути.

Замечательный путь Александра Зинченко в «Арсенал» был далеко не гладким. Украинец, один из самых надежных игроков Микеля Артеты, когда-то был безработным футболистом и жил в гараже в Москве — всего за два года до перехода в «Манчестер Сити».

Выпускник Молодежной спортивной школы «Карпатия» в своем родном Радомышле, Зинченко присоединился к донецкому «Шахтеру» в 2010 году. Он был частью знаменитой молодежной команды клуба с 14 до 17 лет, когда решил не подписывать новый контракт.

При всем его таланте 17-летнему парню было почти невозможно пробиться в основу клуба оставив на лавке таких звезд, как Генрих Мхитарян и Дуглас Коста. А уже в 2014 году Зинченко с семьей переехал в Россию.

«Шахтер» не воспринял это легко. Они дошли до того, что пригрозили подать в суд на следующий клуб Зинченко, потому что, видимо, хотели крупную компенсацию.

Это может быть одной из причин, по которой Александр изо всех сил пытался найти новый клуб, несмотря на то, что у него были предложения от нескольких клубов в российской лиге, а с некоторыми даже были просмотры. Чтобы оставаться в форме, он провел следующие пять-шесть месяцев, играя в любительских лигах в Москве.

В этот период он был вынужден оставаться в тесном гараже со своей семьей. Имущество принадлежало его дяде Виктору Карпенко, тренеру по совместительству, который время от времени вызывался тренировать его. Зинченко был футболистом-беженцем, без клуба и, возможно, без будущего.

Он вспоминал тот период: «Сначала я жил в гараже в Москве. Эти пять месяцев без клуба были для меня самыми тяжелыми, но они сделали меня сильнее. Я понял, что значит быть частью команды.

В феврале 2015 года Зинченко наконец-то подписал контракт с «Уфой». Хотя «Шахтер» не отказался от своих требований, ФИФА постановила, чтобы они получили только базовую компенсацию за Зинченко, как их воспитанника.

В Уфе Александр произвел впечатление на скаутов «Ман Сити» и за два года прошел путь от игры с любителями и жизни в гараже до игры за чемпионов Премьер-лиги.

Сейчас он на пути к тому, чтобы выиграть еще один чемпионский титул в составе «Арсенала».