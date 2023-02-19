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Мудрик устроил мальчику из Украины лучший день рождения: позвал на игру вместе с семьей, а после матча подарил бутсы💙💙💙

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Семья мальчика – беженцы.

Семья земляков Михаила Мудрика встретилась с игроком после финального свистка в субботнем матче против «Саутгемптона».

редакция/новости/19.02.2023/Mudryk_meeting_family_2

Марко и Лука, а также их мама Наталья - беженцы, они были гостями на «Стэмфорд Бридж» в этот вечер, и к ним даже присоединился отец Виктор, который смог прилететь из Украины в тот день, чтобы посмотреть матч «синих» и отпраздновать день рождения Марко!

После матчах Мудрик подписал и подарил специальные бутсы и футболку «Челси».

редакция/новости/19.02.2023/Mudryk_meeting_family_4

Оба брата являются футболистами-юниорами, они с самого детства занимаются в футбольной секции.

редакция/новости/19.02.2023/Mudryk_meeting_family_3

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