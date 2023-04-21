В финале Кубка Гагарина рубятся «Ак Барс» и ЦСКА. Перед стартом серии на улицах Казани и Москвы болельщиков удивили билборды, которые фиксируют количество побед, оставшихся до завоевания трофея.

Изначально таймер стоял на цифре 4, а после первых матчей кубок для обеих команд стал чуть ближе (пока счет в серии до четырех побед – 1:1).

Обратный отсчет на улицах городов запустил Кинопоиск, показывающий финал Кубка Гагарина у себя в спортивном разделе. На своих билбордах онлайн-кинотеатр адаптировал для широкой аудитории давнюю традицию из хоккейных раздевалок.

Плей-офф – время, когда важна каждая деталь: от мелких суеверий до ценных психологических приемов. Как эти победы приближают в самих командах? На какие хитрости идут тренеры КХЛ и НХЛ, чтобы мотивировать игроков на пути к трофеям? Вспоминаем самое интересное.

«Авангард» собрал чемпионский циферблат на 16 делений

Боб Хартли – специалист по победам. В 2021-м он привел «Авангард» к долгожданному Кубку Гагарина, добавив его к своей обширной коллекции трофеев, включающей также Кубок Стэнли.

«Я рожден под счастливой звездой. Выиграл уже 6 титулов в 6 лигах», – отметил тогда канадский тренер.

Одна из деталей того чемпионского «Авангарда» – циферблат на 16 делений, который перед стартом плей-офф повесил в раздевалке Хартли. Часы символизировали 16 побед, необходимых для завоевания трофея.

После каждой победы к циферблату подходил лучший игрок матча – и заклеивал соответствующее деление.

Его, в свою очередь, выбирал герой предыдущей победной игры. И не всегда главными звездами становились хоккеисты – после второго матча с «Автомобилистом» Игорь Бобков доверил кусочек часов видеотренерам, Алдису Аболиньшу и Петерису Громсу, благодаря которым отменили два гола соперника.

Традиция сразу же прижилась – игрокам очень не хотелось оставлять часы несобранными. В послематчевых речах в раздевалке все чаще использовали новую терминологию. «Еще три часа нужно», – подбадривал главный тренер. «Мы на час ближе к заветному кубку», – радовался Кирилл Семенов.

Последний 16-й кусочек часов вклеил сам Боб Хартли, которому эту привилегию в уже чемпионской раздевалке доверил капитан Илья Ковальчук:

«Братцы, я думаю, мы все согласимся, чтобы этот человек взял один выходной, и его штаб весь. Он нас всех за... он всех замучил. Думаю, что он заслужил поставить жирную точку. Третий год он делает из вас хоккеистов. Из меня полгода. Помогает молодым. Он всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли. Боб, держи».

Пазл собран!

«Сент-Луис» драматично коллекционировал шайбы

«Сент-Луис Блюз» перед стартом сезона-2018/19 поехал в Военно-морскую академию, где адмирал Уоллес Картер подарил главному тренеру Майку Йео личную военную монету. На ней изображена эмблема академии, звезды и подпись адмирала, а также его очень подходящий случаю позывной Slapshot (с английского – щелчок, бросок в хоккее).

Йео установил памятную монету на доску с шестью полками в раздевалке, в которую решили складывать шайбы с победных матчей сезона.

Однако задумка долго не работала – команда начала сезон ужасно и уже в ноябре тренера уволили. Ему на смену пришел Крейг Беруби, который не стал трогать почти пустую доску. Убрал лишь турнирную таблицу на входе в раздевалку, чтобы не оглядываться назад и беспокоиться только о будущем.

Поначалу лучше не становилось – 3 января «Блюз» занимали последнее место во всей лиге. Однако затем случилось чудесное преображение –на стыке января и февраля команда выдала 11-матчевую победную серию.

Доска с шайбами стремительно заполнялась, а чудеса продолжились и в плей-офф. Бывший тафгай Беруби взял команду с последнего места – и притащил к Кубку Стэнли! Вот так на чемпионской доске выглядела итоговая 61 победа.

В двух нижних рядах расположились шайбы с 15 победных матчей в плей-офф. Где же 16-я? Ей предоставили самое почетное место – для важнейшей шайбы в истории «Сент-Луиса» сотрудники создали отдельную полочку на самом верху.

«Каждая из этих шайб рассказывает историю нашего сезона, – говорил тогдашний капитан «Блюз» Алекс Пьетранджело. – Было весело, когда во второй половине сезона эта доска заполнялась после каждой игры. Но в начале сезона смотреть на нее было очень грустно».

«Бостон» вдохновлялся фотографиями побед прошлого

С «Сент-Луисом» в 7-матчевой финальной серии бились как раз «Бостон Брюинз». На коллекционирование соперником шайб у них нашелся собственный ответ – бостонцы украсили стены раздевалки фотографиями игроков «Брюинз», празднующих завоевание Кубка Стэнли в 1970 году, 1972-м и 2011-м.

Причем украсили не только домашнюю раздевалку, но и в Сент-Луисе.

Нападающий Давид Пастрняк признавался, что такая обстановка ему помогает: «Да, 100 процентов. Ты растешь, мечтая выиграть этот трофей, а теперь ты в одной комнате с ребятами, которые его уже выиграли. Нас, молодых парней, это очень мотивирует. Я внимательно рассмотрел фото, на них видно, что у этих ребят воспоминания на всю жизнь. Это определенно то, частью чего вы хотите быть. Такая картинка запоминается навсегда».

Главный тренер Брюс Кэссиди добавлял: «Мы здесь, чтобы выиграть Кубок Стэнли, и я не хочу прятаться от этого. Думаю, что и игроки тоже. Вот что поставлено на карту, вот почему мы ложимся под броски, бьемся в играх. Все ради этого момента. На фото начало нашего наследия, которое помогает нам построить новое. Думаю, это хорошая мотивация для парней».

«Ванкувер» поднимался за кубком на вершину горы

«Бостон» в 2011-м взял Кубок Стэнли, только в семи матчах сломив сопротивление «Ванкувер Кэнакс». Канадцам сражаться помогало альпинистское снаряжение. Да-да, перед началом регулярки и плей-офф команду мотивационными речами зарядил альпинист Эд Вистурс – единственный американец, покоривший все 14 восьмитысячников мира.

На один только Эверест Вистурс взбирался 7 раз. К слову, в том самом фильме «Эверест» есть его персонаж, которого сыграл Клайв Стэнден.

Так вот именно Эд принес в раздевалку «Кэнакс» изображение Кубка Стэнли на вершине горы. Картина включала в себя «базовые лагеря», каждый из которых символизировал отдельные раунды плей-офф. После каждой победы команда добавляла туда карабин – специальное альпинистское крепление, на каждом из которых указывали дату и счет победного результата.

Конечная цель – кубок на вершине. Выглядело все примерно так:

«Кэнакс» долго держали мотивационный инструмент в секрете – и даже после появления в сети фотографии игроки не горели желанием делиться подробностями.

«Ты не должен знать об этом, друг, – говорил журналисту защитник Кевин Биекса. – Это то, о чем мы не говорим, наше личное дело. Это наша куртка».

Куртка – отсылка к мотивационному приему соперника «Кэнакс» по финалу. Хоккеисты «Бостона» на протяжении всего плей-офф в том сезоне передавали друг другу винтажную куртку – ее символически дарили лучшему игроку матча.

ЦСКА смотрел речь Аль Пачино из «Каждого воскресенья»

Хоккейный комментатор Наталья Кларк рассказывала Кинопоиску, что тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов показывал игрокам в плей-офф легендарный монолог Аль Пачино из фильма «Каждое воскресенье».

Инъекция мотивации сработала – армейцы тогда вышли в финал Кубка Гагарина.

«Американские режиссеры и сценаристы по-хорошему перебарщивают, давят на психологию. Они настолько работают на эмоции, что даже на профессиональную команду подействовало», – говорила Кларк.

Вообще эта речь давно слилась со спортом. К ее помощи не стесняются прибегать даже самые топовые футбольные тренеры: Диего Симеоне включал монолог игрокам как минимум дважды, Карло Анчелотти так настраивал «Милан» на финал ЛЧ-2003, а «Рому» отрывок из фильма вдохновил на камбэк против «Барсы».

Квартальнов и все остальные тренеры выбрали абсолютно верное решение, доверившись актерскому таланту Аль Пачино. А вот Леонид Слуцкий на Евро-2016 повторил мотивационную речь актера сам. Кажется, это решение только развеселило полузащитника сборной Александра Самедова, который ранее уже смотрел фильм. Россия в итоге получила от Уэльса 0:3.

«Локо» прибивал шайбы к рельсам, «Динамо» собирало мозаику в виде кубка, а «Ак Барс» заполняет канистру

16 – сакральное число в плей-офф. Количеством побед, необходимых для завоевания Кубка Гагарина, регулярно мотивируют себя многие команды.

Но каждый делает это по-своему.

«Салават» пытался заполнить шайбами 16 сот, символизирующих башкирский мед.

«Локомотив» забивал шайбы в рельсы.

«Адмирал» в этом сезоне заполнял ячейки из «Морского боя».

«Авангард» собирал пазл.

«Динамо» – мозаику в виде кубка.

А «Ак Барс» уже несколько сезонов пытается сложить 16 шайб в канистру, отсылающую к главному спонсору из нефтяной отрасли.

В этом сезоне казанцы максимально близки к цели: уже 13 из 16. Но к этой же цели идет и ЦСКА. А следить за развязкой финальной серии Кубка Гагарина можно на Кинопоиске на каналах КХЛ и КХЛ Прайм.