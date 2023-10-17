Тренер «Адмирала» договорился с журналистом, кого поставить на буллиты. Проиграли уже 6 из 8 серий

«Честное слово – поставлю».

В единственном матче среды «Амур» обыграл «Адмирал» – и сделал это в серии буллитов. Хабаровску удалось спастись за 2:27 до сирены – так счет стал 3:3, а дальше обошлось без голов с игры.

Никто в этом сезоне так часто не бьет послематчевые броски, как владивостокцы – но для нынешнего подбора игроков это не самый прокачанный навык. «Адмирал» проиграл серию – уже в шестой раз за регулярку, и Леониду Тамбиеву пришлось отбиваться от вопросов журналистов на эту тему. Дошло до конкретных фамилий.

– Молодцы, что после второго периода переломили ход матча в нашу пользу. Ну а буллиты… Как буллиты. Ничего не сделаешь. Есть как есть.

– Буллиты есть как есть, но оставлять так нельзя. Если у Гутика не получается из матча в матч, зачем он выходит бросать?

– Назовите свою кандидатуру – я на следующую игру поставлю. Скажите, кого – поставлю, честное слово. Ну кого?

– На завтрашний матч с «Амуром»?

– Да, если будет буллитная серия. Назовите своего фаворита – я поставлю, серьезно.

– Горшков.

– Хорошо.

Не исключено, что Тамбиев действительно так и поступит – «Адмирал» недосчитался много очков из-за слабой реализации послематчевых бросков. Терять уже нечего.

При этом и вопрос журналиста понятен: Гутик действительно не смог реализовать буллиты в четырех последних случаях. Но несмотря на это, все равно остается одним из лучших в команде. Забил, во всяком случае, больше остальных.

Но вообще немного странно, что у Тамбиева нет игроков под серию буллитов – еще в прошлом сезоне «Адмирал» доходил до них чаще остальных. Так что нынешняя ситуация не сюрприз. Более того, под нее стоило бы готовиться: либо специально работать с игроками над буллитами, либо искать на рынке тех, кто хорош в этом.

В прошлом сезоне владивостокцы 12 раз выходили на послематчевые броски – и в 7 случаях побеждали. Но там выручали легионеры – Николай Елисеев и Рудольф Червены, которые забивали почти в половине своих попыток (при этом Криштоф не особо помогал – 1 реализованный буллит из 5). Изредка затаскивал Горшков, которому в этом сезоне почти не дают шансов – тогда он выбил 4 из 10.

Сейчас же кроме Гутика можно выделить только выменянного в ноябре из ЦСКА Семена Панкратова – пока идет по графику «один из двух».

Если забыть, что «Адмиралу» нужны очки, то общая статистика по буллитам получается не такая уж и кошмарная – каждый четвертый буллит превращается в гол. Даже «Магнитка», лучшая команда Востока, в среднем бьет хуже.

Вот только для дальневосточников, которым нужно вернуться в гонку за плей-офф, в этой таблице гораздо важнее не процент, а количество побед в буллитных сериях. По сути, «Адмирал» не досчитался 6 очков – а это уже была бы борьба с «Нефтехимиком» за 10-е место и только 5 очков отставания от топ-8 конференции.

А в дальневосточном дерби вообще нельзя делиться очками с прямым конкурентом – но после четырех матчей там равенство (2-2).

В четверг будет предпоследняя встреча команд в сезоне – и, кажется, за ней будут следить больше, чем за остальными. Ведь всем интересно, послушает ли Тамбиев журналиста, если дойдет до буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев