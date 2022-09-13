«Запомните: мы победим во всех 8 играх». Канадский журналист, который съел свою статью после первой победы СССР в Суперсерии

Мужик сказал – мужик сделал.

Перед стартом Суперсерии 1972 года журналист газеты The Montreal Star Джон Робертсон дал ошеломляющий прогноз: Канада проиграет сборной СССР! Робертсон заверил, что съест свою статью, если прогноз окажется неверным. Вся Канада была в шоке.

«До начала серии я, помню, был на трибуне с канадскими игроками. Я обожал этих парней, но они сидели и смеялись над русскими и их экипировкой. Никто не давал им шанса, – рассказывал Джон о своем решении. – Статья была наполовину серьезной и наполовину легкомысленной, но я был в России и писал о советской хоккейной программе. Я правда чувствовал, что они были лучше, чем все думали».

Заявление Робертсона было настолько ошеломительным, что один из главных спортивных журналистов тех времен Дик Беддоуз просто не мог пройти мимо. В своей колонке в The Globe and Mail он тоже пообещал съесть собственную статью, если канадцы проиграют первый матч в Монреале и не заберут серию со счетом 8-0.

«Эти парни быстры, но носятся по льду сломя голову, будто за ними гонится пчелиный рой. Русские точно пасуют, но вечно опаздывают, как их поезда на Транссибирской магистрали. Вячеслав Старшинов – хороший нападающий, а Юрий Блинов – неплохой защитник. Но никто при всем желании не спутает Старшинова с Фрэнком Маховличем, а Брэд Парк слопает Блинова как сладкоежка черничный пирог. Запомните: мы победим во всех восьми играх! Если же русские выиграют хоть один, ровно в полдень я съем эту статью с тарелкой борща на ступенях российского посольства», – писал Беддоуз.

Канадский журналист считал, что из-за поражения от Чехословакии в финале чемпионата мира советская сборная не сможет быстро прийти в себя и поймать победный ритм.

Скаут «Торонто» Боб Дэвидсон и Джон Маклеллан, который тогда был главным тренером «Мэйпл Лифс», посетили Советский союз и посмотрели две игры сборной СССР. У обоих был однозначный вердикт: советская команда слаба, ее нужно обыгрывать. В частности, их отчет был основан на игре 20-летнего вратаря Владислава Третьяка, которая, по их мнению, была бездарной.

Перед первой игрой абсолютно все – медиа, игроки, болельщики – были уверены в безоговорочной победе канадцев. То есть мнение Беддоуза отражало позицию более или менее всей страны. Но эта всеобщая уверенность испарилась по ходу первой же игры.

Когда сборная СССР забила четвертый гол и повела 4:2 в начале второго периода, Канада столкнулась с ужасной правдой. Советская сборная была не так хороша, как канадская – она была намного лучше. Энхаэловских звезд размазали со счетом 7:3, а Валерий Харламов с двумя красивыми голами был признан MVP первой игры.

«Вначале это был просто шок, – рассказывал журналист Toronto Star Фрэнк Орр, будущий член Зала славы. – Стояла ошеломляющая тишина, и постепенно накатывало осознание, что у Канады большие проблемы».

«Советы лишили нас самого сокровенного – чувства превосходства в исконно канадском виде спорта», – написал Беддоуз после первого матча.

Советская сборная была настолько хороша, что после игры Фрэнк Маховлич сказал: «Если бы они играли в [американский] футбол, то через два года взяли бы Супербоул».

На следующий день Беддоуз был в отеле в Торонто, где остановилась советская команда. Он сдержал свое обещание.

Журналист «Советской правды» Константин Гейвандов вспоминал тот момент: «Наутро после победы в Монреале наша делегация прилетела в Торонто, где предстояла вторая игра. Я поднялся в свой гостиничный номер и позвонил Беддоузу: «Хеллоу, Дик! Это советский журналист Костя Гейвандов. Вы хозяин своему слову?» – «Разумеется! В полдень ждите у входа в ваш отель».

Беддоуз взял с собой редакционного фотографа, по дороге заехал в украинский квартал, где купил банку борща, покрошил в нее собственную публикацию и сделал все, как обязался».

Это был типичный Дик Беддоуз. Ему ничего не стоило не только слопать свежую порцию газеты, но и сыпать провокационными заявлениями. К примеру, он однажды сказал Гретцки, что если б тот играл за «Мэйпл Лифс» в 1950-е, то был бы игроком третьего звена.

Все, кто был лично с ним знаком, отмечали его чувство юмора и постоянную готовность подшучивать над людьми – неважно какого статуса: будь то коллега по работе или звезда НХЛ.

Беддоуз начал свою журналистскую карьеру в университете Альберты, где писал для студенческой газеты под названием The Gateway (Ворота – Sports.ru). После окончания университета в начале 1951 года Беддоуз устроился в Edmonton Bulleten – и буквально через несколько дней эта газета, выходившая с 1860 года, была закрыта. Дик перебрался в Ванкувер и следующие тринадцать лет работал в Vancouver Sun – сначала как репортер полицейской хроники, но уже к концу года стал писать о спорте. В 1954-м он возглавил спортивный отдел и руководил им вплоть до переезда в Торонто в 1964-м.

Новым местом работы стала одна из главных газет Канады – The Globe and Mail. Беддоуз был популярен: он вел колонку от имени Бобби Орра и стал примером для Дона Черри – как в работе, так и в стиле. Его легко можно было узнать по гардеробу: изящный костюм и неизменная шляпа.

Беддоуз любил вступать в дискуссии, он был противоречивым, иногда раздражающим, но никогда – скучным. На экране Дик выглядел искренним и прямолинейным.

«Я не думаю, что в Канаде много хороших спортивных журналистов, особенно в цифровую эпоху, – рассказывал Беддоуз. – Мало людей на телевидении, у которых есть солидный бэкграунд за плечами. Сходите в редакцию еженедельной газеты, и вы убедитесь в этом. Зрители смотрят меня, потому что я предлагаю что-то уникальное, и они знают, что я говорю им правду».

Ключ к успеху по Беддоузу – говорить зрителю, что происходит на самом деле, независимо от того, на чью территорию он вступает. Он вел еженедельные спортивные новости и ток-шоу, написал несколько книг.

Дик Беддоуз работал в спортивной журналистике до самой смерти. Отдавался любимой работе и считал это делом всей своей жизни. Он скончался в 1991 году в возрасте 66 лет от рака печени.

Его дочь, Ванесса Фэган, которая была рядом с отцом во время его продолжительной болезни, как-то сказала: «Он был великодушным и нежным. Он был замечательным отцом».

P.S. Джону Робертсону тоже пришлось съесть свою статью, ведь сборная СССР проиграла Суперсерию. Только он сделал это в ресторане и не с борщом, а с салатом.

Фото: thestar.com; theglobeandmail.com; РИА Новости/Александр Макаров, Дмитрий Донской