ЦСКА проиграл СКА из-за Федотова: его ошибки в топ-матчах – уже тенденция

Заиграет в декабре?

СКА обыграл ЦСКА (2:1). В регулярке-2023/24 это уже второе поражение команды Федорова в армейском дерби. Символично, что московский матч (3:2 – СКА) был дебютным для вратаря Никиты Серебрякова после обмена из «Адмирала». Тогда Ротенберг называл его игру спортивным подвигом. В итоге тот матч все это время оставался лучшей игрой Серебрякова в составе СКА.

Кажется, он взял новую планку и переиграл Ивана Федотова во вратарском противостоянии.

Разница между клубами – в подборе вратарей: ЦСКА просто не имеет адекватной альтернативы Федотову

Новая игра закольцевала историю: Никита Серебряков впервые пропустил менее двух шайб в матчах за СКА (а их уже 14) – до сухаря не хватило 80 секунд. Он сделал 29 сэйвов и неожиданно смотрелся уверенно: праздновал шайбы вместе с партнерами, лично подтаскивал в ключевые моменты. Заодно радовался шуму трибун, которые отмечали каждое его удачное действие.

В основе ЦСКА появился Иван Федотов. Он же играл и в первом дерби этих команд: там пропускал в ближний угол и не выручал в двух одинаковых выходах к воротам. На старте сезона Сергей Федоров обещал: Федотов наберет форму и заиграет на привычном уровне в декабре. Время почти вышло, а Иван по-прежнему не отличается стабильностью и пропускает вратарские голы.

Теперь не справился с таким броском из центра зоны:

Потом не прочитал действия Чивилева, который включился в игру после выхода со скамейки штрафников:

СКА и ЦСКА соседствуют в таблице: лишь благодаря этой победе команда Ротенберга опередила соперника по очкам. Обе команды с запасом попадают в плей-офф (38 и 36 очков), но именно с отсылкой к играм на вылет прослеживается разница по подбору вратарей. СКА сейчас может позволить себе ротацию и сажать Маттссона после его 50 сэйвов в матче с «Локомотивом» (2:1).

Потенциально сразу голкипера СКА легко могут в любой момент выйти в основе на матч КХЛ. Легионер Маттссон залечил травму и сохранил привычный уровень, Серебряков практически адаптировался к новому городу и клубу. В ротации еще присутствуют сенсационный Плешков (9 матчей, 3 сухаря) и дебютант Мойсевич (4 выхода на замену, 34 сэйва, 0 пропущенных шайб).

Вратарский набор ЦСКА состоит из Федотова, Шарыченкова и Гамзина. Никакого усиления не предполагается. Летом Федоров объяснял приглашение Федотова после пропущенного года в том числе новым лимитом на легионеров – из-за него уехал Рейдеборн. Равноценной замены пока не получилось, хотя в чемпионском плей-офф-2021/22 Рейдеборн сидел на скамейке из-за Ивана.

С Федотовым в составе ЦСКА уже чаще проигрывает (10), чем побеждает (9). 20-летний Гамзин провел четыре матча (все выиграл), но ему не хватает опыта на уровне КХЛ. Для Шарыченкова пока последней из девяти игр в регулярке остается встреча с «Ладой» (3:4). В ней ЦСКА разгромно уступал 0:4, а потом почти провернул камбэк. Вратарских сэйвов для этого явно не хватило.

Федотов наблюдал за той игрой с таким выражением лица:

Сам Иван получает шансы – Федоров ему доверяет и не критикует. Так, после матча против СКА он не акцентировал внимание на личных недоработках вратаря. Объяснил голы так: «В начале игры допустили четыре грубые ошибки, две из которых соперник реализовал». Игроки ЦСКА и правда сыграли пассивно в эпизодах с голами, но ответственность Федотова за ошибки это не отменяет.

ЦСКА уже не может заменить Федотова – это противоречит идее на сезон и борьбе с ИИХФ

Клуб заходил в сезон с громкой вратарской историей. ИИХФ дисквалифицировала Федотова и признала действующим его контракт с «Филадельфией». ЦСКА это не смутило: Иван вышел в составе уже на первую игру сезона и пропустил пять шайб от «Ак Барса». Тогда на первом плане оказалась общая обстановка вокруг его появления – даже Федоров сместил все акценты на нее.

Все перекрыло яркое выступление тренера ЦСКА на пресс-конференции после игры с «Ак Барсом» (2:5): «И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны?» На старте сезона история с дисквалификацией стала важнее игрового состояния Федотова. Хотя сейчас уже даже президент ИИХФ Люк Тардиф говорит, что она не стоит для организации в приоритете.

ЦСКА же вынужден подтверждать клубную позицию, поэтому Федотов играет регулярно. Нельзя сказать, что команда проигрывает матчи с его участием конкретно из-за Ивана. Федотов надежно выглядел в дерби со «Спартаком» (3:0), а общая статистика совсем не провальная: 19 игр, 3 сухаря, 41 шайба, 91,4% отбитых бросков. В отдельных компонентах он даже прибавляет.

Например, Федотов не стесняется постоянно выходить на шайбу и оставлять ее в игре. Это проявляется не только в постоянных уходах за ворота: Иван выбрасывает шайбу из ловушки, начинает атаки ЦСКА длинными передачами и не боится прессинга от соперника. В игровых паузах он демонстрирует уверенность – не расклеивается после ошибок на любой стадии матча.

Проблема – в его нестабильности. Федотов образца плей-офф КХЛ-2021/22 выглядел главным вратарем лиги на дистанции и не зря заработал шанс на место в НХЛ. Новый Федотов может выдать качественный матч против «Локомотива» (3:0), а уже в следующей игре пустить четыре гола от «Ак Барса» с 19 бросков. На один яркий матч приходятся несколько средних и слабых.

В сентябрьской игре с «Локомотивом» (1:2) Ивану забивали вот так. Ничего не напоминает?

Против «Ак Барса» (1:4) ошибка Федотова уже не влияла на результат, но добила ЦСКА:

Ноябрьский матч с «Нефтехимиком» (совсем не топ-клуб) – только везение спасло ЦСКА от гола при неуверенных действиях Федотова:

У ЦСКА в подобных условиях есть два пути. Первый практически исключен: искать сменщика для Федотова уже никто не будет. Второй: что-то решать с атакой. В другой реальности яркая игра ЦСКА в нападении могла бы замаскировать вратарскую проблему, но команда и в победных матчах с середняками КХЛ забивает мало: «Нефтехимик» (2:1), «Амур» (2:1), «Сочи» (3:1).

Команды с поставленной атакующей игрой на разных отрезках сезона становились проблемой для ЦСКА и Федотова. «Ак Барс» (2:5), «Трактор» (0:4), «Авангард» (4:6). Пусть ЦСКА выиграл у «Локомотива» два матча из трех, но ошибка Ивана как раз повлияла поражение (1:2). В близких матчах против «Локомотива» или того же СКА детали по вратарской игре значат еще больше.

Да, Федотов вроде бы остановил «Спартак» (3:0) – самую результативную команду КХЛ. Но его 44 сэйва в том матче скорее стали исключением и общую тенденцию не нарушали. В других матчах он ошибался или не вытаскивал в пограничных моментах.

В регулярке ЦСКА хватит любой формы Федотова для набора очков и комфортных ощущений от таблицы. Но что будет в плей-офф, где матчи с топ-клубами пойдут уже сериями?

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; кадр трансляции КХЛ-ТВ