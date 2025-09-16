Защитник «Сибири» Фэрранс получил травму. Он пропустит ближайшие матчи
Защитник «Сибири» Дэвид Фэрранс получил травму.
Он пропустит ближайшие матчи команды.
«Дэвид Фэрранс не поможет «Сибири» в ближайших матчах после повреждения, полученного во вчерашней игре с «Адмиралом».
Пожелаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении «Сибири».
В нынешнем сезоне Фэрранс провел 3 матча.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сибири»
