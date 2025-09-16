Защитник «Сибири» Фэрранс получил травму. Он пропустит ближайшие матчи

Защитник «Сибири» Дэвид Фэрранс получил травму.

Он пропустит ближайшие матчи команды.

«Дэвид Фэрранс не поможет «Сибири» в ближайших матчах после повреждения, полученного во вчерашней игре с «Адмиралом».

Пожелаем нашему защитнику скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении «Сибири ».

В нынешнем сезоне Фэрранс провел 3 матча.