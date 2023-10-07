«Ничем не отстаем от НХЛ». Ротенберг светился после победы над ЦСКА и превратил в загадку приезд нового вратаря

Репортаж с ЦСКА – СКА (2:3).

СКА обыграл ЦСКА (3:2) в первом армейском дерби сезона. Команды подходили к нему в разном состоянии. ЦСКА вроде бы решил проблемы старта регулярки – выиграл три матча подряд с общим счетом 20:2. СКА перед этим провел пять игр подряд на выезде, две из них проиграл, а Ротенберг жаловался на 30 часов в самолете за месяц.

Перед матчем ЦСКА был шестым на Западе, СКА – предпоследним. Теперь команды идут на 7-8 местах (15 и 14 очков). Ротенберг уже сравнил хоккей в дерби с матчами НХЛ и отдельно выделил силу соперника: «Уровень хоккея очень-очень высокий. Ничем не отстает от игр НХЛ. Это здорово, когда у нас есть такие игры. В этих играх мы развиваемся».

Когда прилетел новый вратарь СКА – отвечаем на главный вопрос пресс-конференции Ротенберга

За пару суток до дерби произошел важный обмен между СКА и «Адмиралом». В клуб из Петербурга перешел лучший вратарь сезона-2022/23 Никита Серебряков. Летом СКА забрал из «Адмирала» тренера вратарей Юрия Ключникова. Серебряков с ним воссоединился и стал четвертым голкипером, сыгравшим за СКА в регулярке-2023/24. Трое других: Маттссон, Иванов, Плешков.

В дерби Серебряков сделал 34 сэйва и действительно стал героем. Ротенберг выделил его отдельно: «Вратарь здорово сыграл. Он ночью прилетел из Владивостока. Считаю, что это подвиг с его стороны». Вот только через несколько минут Ротенберг уже забыл эти слова: «Пусть это [момент приезда] останется внутри команды. Он вышел из самолета, сыграл и победил».

Серебряков не выходил на лед с матча против «Куньлуня» (3:1) 21 сентября. Сам Никита рассказывал, что после травмы готовился к игре за «Адмирал» 5 октября. Обмен в СКА отложил его возвращение на день. В матчах с «Ладой» у «Адмирала» выходил Хомченко. При Серебрякове тот считался вторым вратарем «Адмирала», но сейчас принес клубу четыре очка (2:1 ОТ и 3:2).

Телеграм-канал СКА еще вечером 5 октября публиковал фотографии с тренировки, где уже был Серебряков. Ротенберг тогда же фотографировался с ним в раздевалке. Утром 6 октября вратарь снова тренировался с командой и даже давал интервью пресс-службе: говорил о теще в Петербурге и желании выступать в топ-клубе. После этого он попал в состав первым вратарем.

Получается, что Серебряков находился в Москве минимум за сутки до начала игры. Важно, что для Ротенберга это знакомый вратарь. Он играл за Россию 25 в весенней товарищеской серии матчей против Беларуси, где и познакомился с большинством игроков СКА. Поэтому клуб не просто так выставил новичка на главный матч старта регулярки. Пусть тот и долго находился без практики.

Подтверждение от Ротерберга: «Что касается Серебрякова, мы с ним отработали всю серию с белорусами. Он знает всю нашу систему – как играют наши защитники, как вливаться в команду. Он всех ребят знает – мы месяц на базе жили вместе и работали вместе». Сейчас Серебряков отодвинул в запас сенсационного Плешкова (6 игр, 4 победы, 2 сухих матча).

О чем еще говорил Ротенберг:

● Голы в ворота СКА: «Сегодня у нас два раза произошел «черт побери». Второй гол – это рикошет от нашего защитника. Мы знаем, что ЦСКА так играет: они много набрасывают на ворота, на пятак, там важно правильно сыграть. Первая шайба – это наша ошибка, которая привела к взятию ворот».

● Решающие шайбы СКА: «В моментах с голами ребята хорошо двигали шайбу вперед. То, что мы и просили. Голы в меньшинстве постоянно тренируем. Контратака в меньшинстве — это современный хоккей».

● Травмы лидеров СКА: «У нас Педан вернется, дай бог, к плей-офф. Фальковский с переломом. У Лайпсика серьезное сотрясение. Маттссона месяц нет. Это серьезные потери».

● Опыт матчей с ЦСКА: «Это моя 20-я игра против ЦСКА в качестве главного тренера. И вы знаете, сколько мы встречались с ними до этого. Опыт огромный. Успели изучить соперника [улыбается]».

Вратари повлияли на результат: Серебряков затащил СКА, Федотов не выручил в моментах с голами

В игре против ЦСКА Серебряков продержался 40 секунд – пропустил шайбу от Каменева, который сыграл на добивании. Это был всего второй бросок ЦСКА за атаку и в целом за матч. Уже тогда проявились сложности в игре Серебрякова: потом шайба часто отскакивала от него после первых бросков. Второй гол ЦСКА получился совсем другим – шайба залетела рикошетом от Земченка.

Если смотреть показатели до матча, СКА и ЦСКА мало пропускали (27 и 30 голов). Разница между ними в том, что команда Ротенберга до этой игры забросила лишь 31 шайбу. Поэтому от всех вратарей СКА даже с их недоработками требовались сэйвы в ключевые моменты матчей. Кажется, Серебряков понадобился СКА как раз для решения такой задачи. И успешно с ней справился.

Серебряков в целом действовал уверенно и максимально участвовал в игре: подыгрывал партнерам клюшкой и несколько раз выручал СКА. Он справлялся с выходами один на один, много спасал во втором периоде, а на старте третьего вытащил два броска в упор. Никита постоянно разговаривал с партнерами и ругался, когда шайба долго выходила из зоны.

Иван Федотов смотрелся не так уверенно. В первом периоде СКА реализовал большинство всего за четыре секунды: Грицюк сделал результативным в ближний угол. Два других гола – выходы один на один с вратарем от игроков СКА. Голы Толчинского и Воробьева получились почти одинаковыми. Отличие только в том, что третью шайбу СКА забросил в меньшинстве.

Гол в меньшинстве – второй для СКА в сезоне-2023/24. Игра в неравных составах вообще аномальная. СКА – одна из худших команд КХЛ по реализации большинства в сезоне-2023/24. Перед пятничной игрой команда шла на предпоследнем месте во всей лиге: 60 попыток, 8 шайб, 13,3% реализации. Слабее только «Сибирь» – 7 шайб за 55 попыток (12,7%).

ЦСКА уже привычно сломался на определенном отрезке игры. Так происходило практически во всех проигранных матчах. В третьем периоде против СКА случилось необязательное удаление за нарушение численного состава – оно не позволило организовать быстрый ответ на пропущенный гол при игре в большинстве. Подобные случаи происходят с командой Федорова регулярно.

Выделяется первая со 2 сентября шайба лидера СКА Сергея Толчинского (второй гол в сезоне). Лучшие бомбардиры обеих команд перед игрой имели всего по 11 очков. В ЦСКА вообще отличался защитник Нестеров (2+9), у СКА – белорус Алистров (4+7). Для сравнения: главным бомбардиром регулярки КХЛ оставался Николай Голдобин из «Спартака» (20 очков: 11+9).

Посещаемость дерби на «ЦСКА-Арене» не дотянула до рекорда сезона, но раньше было еще хуже

Матч ЦСКА – СКА оказался приурочен ко дню рождения Бориса Михайлова. Он вышел на лед для приветственного слова и символического вбрасывания. На трибунах собрались 8870 зрителей. Для ЦСКА это второй показатель в сезоне-2022/23. Рекорд – матч за Кубок открытия против «Ак Барса» (2:5, 9756 человек). Чуть меньше пришли на «Спартак» (3:2 ОТ, 8726).

Казалось, что по вывеске армейское соперничество настраивает на потенциальный аншлаг. Атмосфера соответствовала дерби двух столиц – отсюда и кричалка: «Столица одна – столица Москва». После матча болельщики отдельно поддержали игроков ЦСКА, которые остались их поблагодарить. Фанаты заряжали им после поражения: «Вы всегда для нас чемпионы».

На «ЦСКА-Арене» теперь есть две фанатские трибуны. Актив прервал пятилетний бойкот домашних матчей и расположился на 506 секторе. Под ним – фанатка из 206-го. Сейчас фанаты заполняют арену, взаимодействуют друг с другом и продвигают совместные кричалки. На общую посещаемость это сильно не влияет: без учета топ-матчей стадион заполняется в среднем на 48%.

Сейчас все хотя бы не так плохо.

Фото: ska.ru