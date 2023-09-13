Наброс на ворота
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«Я точно должен Беку ужин». Легионер «Сибири» дважды забил в дерби – после публичной критики от руководства

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Георгий Белоусов Георгий Белоусов
Федор Гордеев
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Андреофф – герой матча с «Авангардом».

«Сибирь» обыграла «Авангард» (4:3) во втором дерби регулярки-2023/24. Первым открывался сезон в Омске, где победил «Авангард» (2:1). Тот матч запомнился результативными рикошетами, этот – неожиданными событиями. «Авангард» снял вратаря и сравнял счет на отметке 58:24. Прошло еще 34 секунды – наброс на ворота от Федора Гордеева привел к победному голу «Сибири».

Руководство «Сибири» раскритиковало легионера Андреоффа – тот ответил лучшей игрой в сезоне

Основной герой проявился задолго до шайбы Гордеева. Энди Андреофф приехал в «Сибирь» на роль звезды, но в первых матчах совсем не впечатлил. В победной игре с «Барысом» (5:4, ОТ) он выдал полезность +2, но остальные игры заканчивал с нулем или отрицательными показателями. У Андреоффа получилось два ярких провала – против «Автомобилиста» (1:6, -3) и «Сочи» (2:4, -2). Ни в одном матче у Энди не было даже ассистов.

Тренер Немировски обращал внимание на Андреоффа еще после проигранного матча с «Амуром»: «В Америке на добивание свободно идут, в КХЛ немного иначе – это Андреоффу надо учитывать. Любой хоккеист будет с себя спрашивать, и Энди не исключение. Пока не полностью довольны игрой Андреоффа в атаке». Никакого преображения тогда еще не произошло.

Гендиректор «Сибири» Фастовский выступал намного жестче: «Нас категорически не устраивает его игра. Это абсолютно очевидно. На это мы обращаем серьезное внимание, в том числе тренеры. Конечно, с ним проводится работа». К матчу против «Авангарда» Андреофф подошел с такими общими показателями: 0 голов, 0 ассистов, скромные -4 по показателю полезности.

Первое дерби на новой арене «Сибири» – аномалия в исполнении Андреоффа. Он 5 раз бросил по воротам (лучший показатель за все матчи), дважды забил с пятака и находился на площадке в момент третьей шайбы «Сибири». Символично, что именно Энди партнеры признали лучшим игроком матча в клубной раздевалке. Немировски потом рассказывал о его переживаниях.

Сам Андреофф дал победное интервью. Главная цитата: «Отличный пас Бека, я точно должен ему ужин». Это отсылка к первому голу «Сибири» в матче, когда команда в третий раз за все игры реализовала большинство. Бек и Андреофф вышли на эту игру в разных звеньях, но объединились в спецбригаде. Энди сказал и об этом – отметил, что все понадобилось для командной встряски.

Идеальный гол от связки Бек-Андреофф выглядит так:

«Сибирь» действительно ждет от Андреоффа большего. Это хоккеист с большим опытом игры в НХЛ, где он провел большинство матчей за «Лос-Анджелес». Сезон-2022/23 Андреофф в основном проводил в фарм-клубе «Айлендерс». В АХЛ он набрал 65 очков за 69 матчей – что-то подобное сейчас требуется и в КХЛ. Для начала у Энди хотя бы получился яркий матч против «Авангарда».

Другие герои матча: провальный защитник «Сибири» и центр ведущего звена «Авангарда»

«Сибирь» неудачно проводила все последние матчи против «Авангарда». Плохая серия тянулась с предыдущего сезона. Там команды встречались в первом раунде плей-офф, где «Сибирь» зацепила первую игру, но проиграла все остальные. Это происходило еще под руководством Мартемьянова, который сейчас работает в «Амуре». Одно поражение зацепил и Немировски.

Вот результаты последних семи матчей «Сибири» и «Авангарда»:

Новую победу обеспечила шайба Федора Гордеева – еще одного неудачника первых матчей регулярки-2023/24. Гордеев приехал из Америки, где выступал в ECHL. До игры с «Авангардом» в его активе было удаление до конца матча в игре с «Амуром», ни одного набранного очка, отрицательная полезность в четырех из семи игр. С «Авангардом» – победный гол и ассист.

В матче «Сибири» и «Авангарда» у каждой команды нашлось еще по одному герою. За Омск на все голы отвечал Райан Спунер – он установил клубный рекорд по очкам со старта сезона. Новый центр ведущего звена набрал очки во всех (!) семи матчах за «Авангард» (4+7). Он и забросил третью шайбу в ворота «Сибири», когда «Авангард» уже играл с пустыми воротами.

У «Сибири» параллельно сработало приглашение Белоусова. Он проводит 15-й сезон в КХЛ, а в «Сибирь» попал свободным агентом. Матч против «Авангарда» стал для Георгия первым в новой команде. Итог – два ассиста. В их числе и участие в победной шайбе Гордеева. Немировски сравнил состояние Белоусова с Андреоффом: «Думаю, он тоже переживал».

Сибирь – Авангард 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Дата проведения
21 сентября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Гераськин (Гуляев, Шулак)
1:1 – 14 Андреофф (Бек, Аланов)
2:1 – 25 Андреофф (Александров, Гордеев)
3:1 – 28 Ефремов (Бутузов, Белоусов)
3:2 – 36 Буше (Шарипзянов, Спунер)
3:3 – 58 Спунер (Николишин, Ткачев)
4:3 – 58 Гордеев (Бутузов, Белоусов)
Вратари: Красоткин 28/31 – Демченко 16/20.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

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