Знакомимся с парусным спортом. Какие виды соревнований и яхт бывают. Где можно обучиться и сколько это будет стоить

Парусный спорт – форма активного отдыха и водный вид спорта, в котором спортсмен за счет парусов (без применения двигателей) использует силу ветра для продвижения лодки вперед. В отличие от виндсерфинга и серфинга соревнования по парусному спорту проводятся в закрытых лодках, а не на досках.

Лодки с парусами веками использовались для мореплаваний и рыболовства, но спортивным средством стали только в семнадцатом веке. Считается, что голландцы первыми стали соревноваться в гонках на яхтах ради удовольствия, а в 1660 году король Карл II привез этот вид спорта в Англию.

Первый в мире яхт-клуб был основан в 1720 году в Корке, Ирландия, а самый старый из ныне существующих клубов находится в США. Это Нью-Йоркский яхт-клуб (New York Yacht Club), основанный в 1844 году.

Парусный спорт в России появился еще при Петре I, но после его смерти интерес к гонкам под парусом угас. Только в 1846 году был основан Санкт-Петербургский Императорский яхт-клуб, который стал закрытым сообществом. В него входили князья, высокопоставленные чиновники, офицеры гвардии.

Яхтинг был развлечением для богатых до второй половины ХХ века. Затем строительные материалы стали более доступными, что сделало постройку лодок дешевле, благодаря чему спорт распространился среди любителей активного отдыха.

Какие соревнования существуют в России и в мире

Виды парусного спорта

Соревнования по парусному спорту проводятся в следующих дисциплинах:

1. Гонки флота – наиболее распространенный вид соревнований, в котором лодки стартуют на размеченной трассе и побеждает та, которая придет к финишу первой по фактическому или пересчитанному времени.

Гонки флота могут проводиться на одинаковых лодках (такой формат используется на Олимпийских играх), либо на разных, тогда соревнование идет с гандикапом: для лодок разных типов применяется набор коэффициентов и формула, по которой пересчитывают финишное время, чтобы определить победителя соревнований в абсолюте.

2. Матчевые гонки – гонки с одновременным стартом, в которых соревнуются только две одинаковые лодки. Побеждает тот, кто придет к финишу первым.

Матчевая гонка – это не только гонка на победу, но и соревнование тактик, так как каждый участник пытается заставить соперника нарушить правила. Если одна из лодок набирает определенное количество нарушений, победителем объявляется второй участник, независимо от того, кто лидировал к моменту дисквалификации.

Таким образом, матчевые гонки сводятся к двум основным тактикам: оставаться впереди соперника и вынуждать его нарушать правила.

3. Командные гонки – вид соревнований, в которых обычно участвуют две команды, при этом каждая выставляет несколько лодок. Задача – набрать наименьшую сумму финишных мест. Система подсчета очков простая: одно очко за первое место, два – за второе и так далее.

В командных гонках также есть свои тактические хитрости. Например, участник может расположить свою лодку таким образом, чтобы закрыть ветер для соперника, тем самым замедлив его ход и позволив партнерам по команде уйти в отрыв. Также он может использовать маневры и перестроения, вынуждая соперников изменять курс движения, чтобы не понести наказание. Нарушившая правила лодка получает штраф.

Соревнования по эгидой Всероссийской федерации парусного спорта

Всероссийская федерация парусного спорта (ВФПС) была основана в 1912 году, входит в Международную федерацию парусного спорта и формирует сборные команды страны на международные соревнования, включая Олимпийские игры.

ВФПС формирует составы основной и резервной сборной, молодежной, а также паралимпийской сборной России.

Федерация проводит соревнования на разных уровнях и в различных классах:

Чемпионат России в классах микро, на крейсерских яхтах, в формате матчевых гонок. Кубок России, который включает пять гонок для каждого класса в разных регионах страны. Первенство России среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Всероссийские и межрегиональные (на уровне федеральных округов и субъектов РФ) спортивные соревнования среди взрослых спортсменов, юниоров, юниорок, юношей и девушек. Прочие региональные соревнования.

На каких яхтах проводятся

Существует множество классов и конструкций яхт, но в целом их можно объединить в шесть категорий:

1. Динги – малые парусные суда.

«Оптимист» – самый распространенный класс яхт, который применяется для обучения детей в возрасте 7-12 лет. Имеет малый вес (около 35 кг) и длину чуть более двух метров. Экипаж – один человек. Это один из немногих классов, в котором Международная федерация проводит официальные соревнования среди спортсменов не старше 16 лет.

«Лазер» – одна из самых популярных парусных лодок в мире (более 250 000 экземпляров). Имеет вес около 60 кг и длину чуть более четырех метров. Управляется одним человеком. На «Лазерах» проводятся Олимпийские соревнования среди мужчин и женщин.

2. Яхты – парусные суда размером от шести метров и более. Существует большое количество классов яхт, которые проектируются и строятся специально для соревнований.

3. Спортивные лодки – трейлерные яхты, которые были разработаны для легкой транспортировки с помощью лодочного прицепа. Они имеют легкую конструкцию и обычно ходят с экипажем от трех до шести человек. Спортивные лодки, как правило, имеют подъемные кили – плавники на днище, которые можно убирать внутрь судна с помощью устройств-манипуляторов. Большинство спортивных лодок имеют длину от 5,5 до 8 метров.

4. Макси-яхты – спортивные технологичные парусные лодки длиной от 100 футов (более 30 м). Обычно проектируются и строятся по индивидуальному заказу в соответствии с правилами Королевского океанского гоночного клуба, который располагается в Лондоне и регламентирует океанические и гонки на длинные дистанции.

Для достижения высоких скоростей при постройке макси-яхт используются современные облегченные материалы и дорогостоящие технологии.

5. Скиффы – легкие и быстрые лодки с экипажем от двух до четырех человек. Самые распространенные скиффы имеют длину 12 футов (3,66 м), 13 футов (3,96 м), 16 футов (4,88 м) и 18 футов (5,49 м). К скиффам относятся популярные классы 49er и 49er FX, в которых разыгрываются медали на Олимпийских играх.

6. Многокорпусные суда – скоростные лодки сложной конструкции. К ним относятся:

проа – узкие длинные суда, у которых с одной стороны закреплен балансир;

катамараны – двухкорпусные суда, у которых корпуса соединены мостом;

тримараны – лодки с тремя соединенными корпусами.

За счет многокорпусной конструкции лодка обладает лучшей устойчивостью и обтекаемостью, так как отдельные корпуса намного уже, чем ширина обычной яхты.

Какие возможности занятия парусным спортом есть в России

Всероссийская федерация парусного спорта ведет реестр парусных школ, в которых начинающие и продвинутые спортсмены могут освоить азы управления лодкой или начать подготовку к соревнованиям.

Отдельно функционируют детские парусные школы и курсы с индивидуальными и групповыми тренировками. На них юные яхтсмены могут получить теоретические знания о парусном спорте и правилах поведения в гонках, освоить практические навыки в управлении лодкой, научиться работать в команде.

Занятия для детей, как правило, проводятся на лодках класса «Оптимист». Допускаются ученики от 6 до 17 лет. Стоимость часа составляет от 3 000 рублей за индивидуальное занятие и от 6 000 рублей за группу из 2-4 детей.

На вводных тренировках ребенок знакомится с устройством яхты, осваивает морские узлы, выход на воду, учится рулить лодкой и грести веслом. Продвинутые яхтсмены совершенствуют технику управления и отрабатывают маневры на воде, включая процедуру старта, прохождение поворотов и огибание знаков.

В дальнейшем, если у ребенка возникает желание продолжать обучение и совершенствовать навыки, он может присоединиться к тренировочной группе, которая занимается на регулярной основе и готовится к участию в соревнованиях. Стоимость обучения сильно варьируется в зависимости от региона и размера группы и может доходить до 40 000 рублей в месяц при четырех тренировках в неделю.

Тренировки для взрослых также проводятся в формате индивидуальных и групповых занятий. Они включают освоение азов и изучение устройства лодки, а в дальнейшем – углубленное изучение правил, тактики и совершенствование навыков управления судном.

Так как классов яхт для взрослых очень много (включая как индивидуальные, так и командные дисциплины), стоимость обучения может сильно варьироваться. Тренировка с инструктором в составе группы продолжительностью 2-3 часа может стоить от 5 000 рублей и выше.

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Фото: unsplash.com/jamie_morrison, johnbellphoto, ludo_savick; rmg.co.uk, winneroptimist.dk, yachtingworld.com