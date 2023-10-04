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Adidas перевыпустит легендарные бутсы! Кроос 10 лет играет только в них

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Тони Кроос Тони Кроос
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Футбол Футбол

Неустаревающая классика.

Компания adidas перевыпускает одну из лучших моделей футбольной обуви последнего десятилетия – adidas Adipure 11Pro 2. 

Бутсы появились в 2012 году и стали очень популярны среди профессиональных футболистов – их ценили за легкость и удобство. Но в 2015 году производство свернули.

Но Тони Кроос до сих пор выбирает эту пару! Adidas делает бутсы эксклюзивно для него

У обуви остался преданный фанат – Тони Кроос. Полузащитник «Реала» все 10 лет играет только в Adipure 11Pro. Эксклюзивно заказывает у производителя только эту модель – если точнее, то вариант, выходивший в 2013-14 годах. 

Тони даже вносит собственные доработки. Например, у бутс подошва от adidas Adipure III, выпущенных в 2010-м – она более устойчивая. И да, последние 8 лет фирма делает эту обувь на заводе в Шайнфельде (единственный европейский завод компании) специально для полузащитника «Реала». По несколько пар на сезон.

Теперь же, когда adidas запускает повторное производство 11Pro, то приготовил и специальную версию TK Edition – c доработками Крооса. Дизайном она почти не отличается – только немецким флагом на пятке.

Кроос сам чистит бутсы перед игрой и занашивает до дыр

Тони действительно любит бутсы. Он сам моет их перед игрой. Это даже попало в документальный фильм про Крооса.

Гарет Бэйл шутил, что немец просто не доверяет китмэну «Реала», но полузащитник объяснил – он просто очень любит обувь:

«Мои бутсы? Они правда особенные. Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков.

Я чувствую себя комфортно только в этой модели. Не знаю, почему – возможно, дело в материале и цвете. Некоторые игроки могут сыграть в новой паре бутс на следующий день после того, как получили ее. Я не такой, мне нужно чувствовать себя комфортно».

Тони не шутит. Adidas прислал ему свежесделанные бутсы 11Pro специально под финал Лиги чемпионов-2022 против «Ливерпуля». Но Кроос вышел на поле в поношенной паре – в ней он отбегал весь сезон. Полузащитник провел отличный финал, но обувь к концу игры совсем порвалась.

Через пару месяцев на матч за Суперкубок Европы Кроос вышел уже в новой паре. Но кто знает: если бы прошлая не порвалась, возможно, он снова сыграл бы в ней.

Бренд убеждал Тони перейти к новым бутсам. Хотя бы сменить цвет – однажды ему прислали Adipure, но не белые, а голубые. Кроос их ни разу не надел и отдал в музей «Реала». Так они там и значатся – «бутсы, в которых не сыграл Тони Кроос».

Почему Тони так держится за старую модель? Дело в комфорте и, возможно, в суевериях. В этой модели он выигрывал ЛЧ с «Баварией» и «Реалом», становился чемпионом мира со сборной Германии. А еще Кроос – фанат классики. Ему не нравятся яркие празднования голов, обувь кислотных цветов и молодые футболисты, уезжающие в Саудовскую Аравию.

Белые бутсы с тремя черными полосками будто бы идеально подходят для такого человека.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Alexander Hassenstein/Bongarts, Mark Runnacles, Matthias Hangst; adidas

21 комментарий

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Плеймейкер87
Кроос один из последних олдскульщиков в футболе)
+73
0
+73
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Аврал
У любого человека есть любимая обувь и каждый знает какой дискомфорт вызывает новая,пока не разношенная обувь.Чертовски хорошо понимаю Крооса.)
+42
0
+42
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Soslan Salakaya
Ответ Антон Петржела
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Выиграл в 2013 г.
+13
0
+13
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Josep
Тони вообще красавчик и неординарная личность. Надеюсь, Адидас предложат ему пожизненный контракт посла бренда. Ведь кто как не он, с его идеальной репутацией, поведением и достижениями сможет олицетворять общечеловеческие ценности и ориентиры для молодёжи и других поколений. Без лишнего хайпа, скандалов, выпендрёжа и глупостей.
+12
0
+12
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Mbest77
Тони - последний олд скул игрок
+9
-2
+7
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drow elf
Я так кроссы адизеро Ф50 до дыр 3 пары сносил, потом у китайцев заказывал и носил бы, и носил бы, но уже не делают.
+4
0
+4
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afonjaaf@icloud.com
Лам, Кроос, Клозе все красавцы, человек и спортсмен, пример всем
+4
0
+4
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Sergio666
Старые cкулы Тони
+3
0
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Politruk
Тонни не понимает от чего отказывается! Красные бутсы +10 к скорости!
+4
-1
+3
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JENNINGS
Поддерживаю Тони! 11pro - прекрасная и одна из лучших моделей! Перешёл на неё ещё очень давно с Nike Tiempo и по-прежнему выбираю только их! Только у меня голубого цвета с белыми полосками)
+4
-1
+3
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TheOnlyFF
В 90-х большинство тренеров в сдюсшорах пихали за белые бутсы а некоторые даже жестоко издевались!
В 98-99 мне тогда было 10 лет и у тебя белые бутсы то тебя могли и к основе не допустить!
В моём случае сын тренера как Су*ка завидовал мне и мои белым Predator Accelerator (1998)
И до ухода в другой сдюсшор меня так и не ставили из-за сынка с душевными травмами.
Фамилия тренера Карпинский Антон Анатольевич надеюсь он и его семья не имеют никакого отношения к футболу.
+3
0
+3
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ML26
Ответ Josep
Тони вообще красавчик и неординарная личность. Надеюсь, Адидас предложат ему пожизненный контракт посла бренда. Ведь кто как не он, с его идеальной репутацией, поведением и достижениями сможет олицетворять общечеловеческие ценности и ориентиры для молодёжи и других поколений. Без лишнего хайпа, скандалов, выпендрёжа и глупостей.
+ немец, который знает английский и испанский — самые распространенные языки в мире. Лучше посла просто не придумаешь
+2
0
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Pont ham pilat
Кроос и Модрич лучшие трансферы РМ в 21 веке пока что...
+3
-3
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superduper
У меня были такие, как у крооса, крутые, мягкие. Мяч их слушается. Кроос шарит.
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dmuriv@yandex.ru
у меня такие - Nike Tiempo, ничего удобнее для мня нет
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-1
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Katya Andreychuk
красивые бутсы. как можно каждый месяц в новых бегать и главное - зачем. они же по форме могут быть разные. это даже не технику влиять может.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Лучше бы F50 Spyder перепувыстили. Офигенные бутсы, до сих пор вспоминаю с теплотой. Намного лучше тех предаторов
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Bissary
Тони, надо чистить бутсы после игры, а не перед ней. Прям как пацаны студенты в общаге
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TheOnlyFF
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Лучше бы F50 Spyder перепувыстили. Офигенные бутсы, до сих пор вспоминаю с теплотой. Намного лучше тех предаторов
И F50+ пожалуйста)
0
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