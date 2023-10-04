Adidas перевыпустит легендарные бутсы! Кроос 10 лет играет только в них

Неустаревающая классика.

Компания adidas перевыпускает одну из лучших моделей футбольной обуви последнего десятилетия – adidas Adipure 11Pro 2.

Бутсы появились в 2012 году и стали очень популярны среди профессиональных футболистов – их ценили за легкость и удобство. Но в 2015 году производство свернули.

Но Тони Кроос до сих пор выбирает эту пару! Adidas делает бутсы эксклюзивно для него

У обуви остался преданный фанат – Тони Кроос. Полузащитник «Реала» все 10 лет играет только в Adipure 11Pro. Эксклюзивно заказывает у производителя только эту модель – если точнее, то вариант, выходивший в 2013-14 годах.

Тони даже вносит собственные доработки. Например, у бутс подошва от adidas Adipure III, выпущенных в 2010-м – она более устойчивая. И да, последние 8 лет фирма делает эту обувь на заводе в Шайнфельде (единственный европейский завод компании) специально для полузащитника «Реала». По несколько пар на сезон.

Теперь же, когда adidas запускает повторное производство 11Pro, то приготовил и специальную версию TK Edition – c доработками Крооса. Дизайном она почти не отличается – только немецким флагом на пятке.

Кроос сам чистит бутсы перед игрой и занашивает до дыр

Тони действительно любит бутсы. Он сам моет их перед игрой. Это даже попало в документальный фильм про Крооса.

Гарет Бэйл шутил, что немец просто не доверяет китмэну «Реала», но полузащитник объяснил – он просто очень любит обувь:

«Мои бутсы? Они правда особенные. Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков.

Я чувствую себя комфортно только в этой модели. Не знаю, почему – возможно, дело в материале и цвете. Некоторые игроки могут сыграть в новой паре бутс на следующий день после того, как получили ее. Я не такой, мне нужно чувствовать себя комфортно».

Тони не шутит. Adidas прислал ему свежесделанные бутсы 11Pro специально под финал Лиги чемпионов-2022 против «Ливерпуля». Но Кроос вышел на поле в поношенной паре – в ней он отбегал весь сезон. Полузащитник провел отличный финал, но обувь к концу игры совсем порвалась.

Через пару месяцев на матч за Суперкубок Европы Кроос вышел уже в новой паре. Но кто знает: если бы прошлая не порвалась, возможно, он снова сыграл бы в ней.

Бренд убеждал Тони перейти к новым бутсам. Хотя бы сменить цвет – однажды ему прислали Adipure, но не белые, а голубые. Кроос их ни разу не надел и отдал в музей «Реала». Так они там и значатся – «бутсы, в которых не сыграл Тони Кроос».

Почему Тони так держится за старую модель? Дело в комфорте и, возможно, в суевериях. В этой модели он выигрывал ЛЧ с «Баварией» и «Реалом», становился чемпионом мира со сборной Германии. А еще Кроос – фанат классики. Ему не нравятся яркие празднования голов, обувь кислотных цветов и молодые футболисты, уезжающие в Саудовскую Аравию.

Белые бутсы с тремя черными полосками будто бы идеально подходят для такого человека.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Alexander Hassenstein/Bongarts, Mark Runnacles, Matthias Hangst; adidas