Adidas перевыпустит легендарные бутсы! Кроос 10 лет играет только в них
Неустаревающая классика.
Компания adidas перевыпускает одну из лучших моделей футбольной обуви последнего десятилетия – adidas Adipure 11Pro 2.
Бутсы появились в 2012 году и стали очень популярны среди профессиональных футболистов – их ценили за легкость и удобство. Но в 2015 году производство свернули.
Но Тони Кроос до сих пор выбирает эту пару! Adidas делает бутсы эксклюзивно для него
У обуви остался преданный фанат – Тони Кроос. Полузащитник «Реала» все 10 лет играет только в Adipure 11Pro. Эксклюзивно заказывает у производителя только эту модель – если точнее, то вариант, выходивший в 2013-14 годах.
Тони даже вносит собственные доработки. Например, у бутс подошва от adidas Adipure III, выпущенных в 2010-м – она более устойчивая. И да, последние 8 лет фирма делает эту обувь на заводе в Шайнфельде (единственный европейский завод компании) специально для полузащитника «Реала». По несколько пар на сезон.
Теперь же, когда adidas запускает повторное производство 11Pro, то приготовил и специальную версию TK Edition – c доработками Крооса. Дизайном она почти не отличается – только немецким флагом на пятке.
Кроос сам чистит бутсы перед игрой и занашивает до дыр
Тони действительно любит бутсы. Он сам моет их перед игрой. Это даже попало в документальный фильм про Крооса.
Гарет Бэйл шутил, что немец просто не доверяет китмэну «Реала», но полузащитник объяснил – он просто очень любит обувь:
«Мои бутсы? Они правда особенные. Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков.
Я чувствую себя комфортно только в этой модели. Не знаю, почему – возможно, дело в материале и цвете. Некоторые игроки могут сыграть в новой паре бутс на следующий день после того, как получили ее. Я не такой, мне нужно чувствовать себя комфортно».
Тони не шутит. Adidas прислал ему свежесделанные бутсы 11Pro специально под финал Лиги чемпионов-2022 против «Ливерпуля». Но Кроос вышел на поле в поношенной паре – в ней он отбегал весь сезон. Полузащитник провел отличный финал, но обувь к концу игры совсем порвалась.
Через пару месяцев на матч за Суперкубок Европы Кроос вышел уже в новой паре. Но кто знает: если бы прошлая не порвалась, возможно, он снова сыграл бы в ней.
Бренд убеждал Тони перейти к новым бутсам. Хотя бы сменить цвет – однажды ему прислали Adipure, но не белые, а голубые. Кроос их ни разу не надел и отдал в музей «Реала». Так они там и значатся – «бутсы, в которых не сыграл Тони Кроос».
Почему Тони так держится за старую модель? Дело в комфорте и, возможно, в суевериях. В этой модели он выигрывал ЛЧ с «Баварией» и «Реалом», становился чемпионом мира со сборной Германии. А еще Кроос – фанат классики. Ему не нравятся яркие празднования голов, обувь кислотных цветов и молодые футболисты, уезжающие в Саудовскую Аравию.
Белые бутсы с тремя черными полосками будто бы идеально подходят для такого человека.
Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Alexander Hassenstein/Bongarts, Mark Runnacles, Matthias Hangst; adidas
В 98-99 мне тогда было 10 лет и у тебя белые бутсы то тебя могли и к основе не допустить!
В моём случае сын тренера как Су*ка завидовал мне и мои белым Predator Accelerator (1998)
И до ухода в другой сдюсшор меня так и не ставили из-за сынка с душевными травмами.
Фамилия тренера Карпинский Антон Анатольевич надеюсь он и его семья не имеют никакого отношения к футболу.