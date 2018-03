Неудачник года. Игрок «Спортинга» забил, отпраздновал и удалился на последней минуте

«Спортинг» продолжает борьбу за первое место в чемпионате Португалии с «Порту» и «Бенфикой». В последнем матче лиссабонцы с трудом обыграли «Морейренсе», главным героем матча стал Желсон Мартинш.

Желсон забил гол на последних минутах матча, снял футболку, показал надпись в поддержку Рубена Семеду, получил вторую желтую и удалился. Он пропустит игру с «Порту».

🇵🇹⚽️| Here is Gelson Martins’ (22) late winner against Moreirense. The deflection helping the ball into the net.



😳| Martins’ celebration involves him revealing a message dedicated to his friend Ruben Semedo, (23) who has been imprisoned in Spain for a few violent offences. pic.twitter.com/5qr1362lRp