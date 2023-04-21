43 комментария

РФС дисквалифицировал главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета на два матча и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Испанец получил красную карточку во время игры со «Спартаком», но не успокоился и, похоже, назвал арбитра Павла Шадыханова клоуном.

Фраза «Судья – клоун» давно используется в российском футболе. В мае 2012-го еще капитан «Локо» Денис Глушаков так отреагировал на 0:3 от ЦСКА: «Комментировать судейство не хочется. Клоуны, если честно. Сил уже не хватает».

Спустя полтора года выражение стало крылатым из-за Роман Широкова. После ничьей «Зенита» с «Амкаром» Лучано Спаллетти жаловался, что арбитр добавил мало времени. Об этом журналисты и спросили Широкова. Тот ответил в фирменном стиле: «Не знаю, сколько прибавили. Этот судья клоун приличный!»

Матч обслуживал Сергей Карасев, который ответил Широкову через 3 года: «Клоун – это нормальная профессия в цирке, люди всю жизнь этому учатся. Так что клоун – не обидное определение».

Клоунами Евгений Кафельников называл футболистов «Спартака», которые участвовали в акции в поддержку Дениса Глушакова. Самый свежий пример до Клотета – Федор Смолов. После поражения «Динамо» от «Акрона» в Кубке России журналист вспомнил слова форварда после прошлогоднего финала: «Федор, вы обещали кубок фанатам». «Тебе, что ли, обещал, ### (е-мое), клоун?» – отреагировал Смолов.

Александр Головин вдохновился мемом и спросил у настоящих клоунов, что они думают, когда их сравнивают с футбольными судьями.

Юрий Сучков, артист цирка и кино. Много лет гастролировал по Европе, входил в правление Союза цирковых деятелей России

– Как часто вы слышите фразу «Да это клоун»?

– В последнее время – часто. Например, про депутатов, про других политических деятелей. Что делать, если народ сравнивает политиков с хорошей и доброй профессией.

– Как вы относитесь к таким сравнениям?

– Как говорится, хотите называть – называйте, главное – в печку не сажайте. Лично у меня обид нет. Нас как только не называют. Вот мы внутри профессии говорим про себя – «цирковые», а про нас говорят – «циркачи». Люди из-за этого обижаются. Но что обижаться, если даже при советской власти на афишах писали – «циркачи», работал техникум циркачей.

Теперь говорят, что судья или политик – клоун. Ну, клоун, значит, клоун. В нашем полку прибыло.

– Это не пренебрежительное сравнение?

– Наоборот – почетное, можно считать комплиментом. Они думают, что хотят унизить тем, что он клоун. Но работа клоуна очень ответственная.

– То есть за фразу «Судья – клоун» не нужно наказывать?

– Нет. Одно дело, если бы его назвали убийцей или преступником. Но назвали клоуном. Повеселил народ, что плохого?

– Почему клоун – это почетно?

– Потому что работа клоуна длится не две минуты, а все представление. Если артист – жонглер, эквилибрист или акробат, он отработал номер на 5-6 минут и ушел отдыхать. А клоун работает все отделение. Во время того, как меняют реквизит, клоуну нужно захватить внимание зала и отвлечь зрителей от технических работников, которые ставят пьедесталы и другие вещи.

В советское время клоун – это касса. На афишах писали: «Слоны – Корниловы, клоун – Карандаш». Клоуна ставили в один ряд с известными дрессировщиками или конниками – Тугановыми, Кантемировыми.

– Кого в цирке правильно называть клоуном?

– Это широкое определение. Вообще, мы – «артисты коверные», которые делают репризы во время смены реквизита. Небольшую сценку на 5-6 минут. Если надо короче, инспектор манежа делает отмашку: «Закругляйтесь». И мы быстренько уходим, чтобы не терялся темпоритм представления. Когда надо – выходим снова.

Но есть и клоуны буффонадные, которые делают одну большую клоунаду и больше не появляются на арене.

– Как появились клоуны?

– В России исторически водились шуты и скоморохи. Клоуны – в Европе. Потом понятия сблизились, все стали делать большие носы, хотя в советском цирке лицо было практически открыто. Олег Попов, Юрий Никулин и Шуйдин, Ротман и Маковский, Щукин и Серебряков – все работали с открытыми лицами. Мы с партнером Александром Корниловым подкрашивали глаза и щеки, чтобы выделить себя, но не так, чтобы не видно лица.

В 90-х все прилепили носы, стали разукрашивать лица, но реакция публики оказывалась не всегда адекватной. К ребенку подходил клоун с красным носом и черным ртом, и ребенок начинал плакать.

Маска и сплошной грим пошли из-за бедности репертуара. В советское время у каждой пары клоунов или у соло был свой неповторяемый репертуар. В последнее время 70-80% клоунов работают одни и те же свистки и хлопки. Похлопали, потопали, поиграли с залом – на этом реприза закончилась. А раньше были трюковые репризы: коверные стояли на катушках, Карандаш или Константин Берман выходили в полет. То есть заполняли паузы, когда воздушникам нужно передохнуть.

Сейчас уровень поднимается, но у единиц. На индустрии сильно сказался развал 90-х, когда народ перестал ходить на клоунов, а цирки превратились в торговые базы, где продавали шубы и машины.

– Насколько клоун тяжелая профессия?

– В последние годы в государственном училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) клоунов не выпускали. Люди сами осваивали жанр. Но история в том, что молодой человек не до конца может усвоить искусство клоунады. Все-таки клоун как выдержанный коньяк. Он раскрывается годам к 35-40, когда накопит опыт общения с публикой, наработает собственный репертуар, овладеет трюками. Я не говорю, что нужно учить все трюки, но хотя бы акробатические элементы, жонглирование и музыкальные инструменты.

Часто считают, что любой массовик-затейник, который выходит с носом и веселит публику, – это клоун. Он обыгрывает одну ситуацию, вторую, ошибается, в финале звучит веселенькая музыка, все хлопают. Для этого не особо нужно учиться, и это не совсем клоун. А вот когда человек становится на одну катушку, на вторую, на третью, все это обыгрывает – это достигается большим трудом и репетициями.

– То есть клоун как футболист, где нужны годы тренировок?

– Естественно. Одним днем клоуном не становятся. Даже написать репризу – целый процесс. Ее пишет автор или клоун в соавторстве. В ней должны быть завязка, конфликт, финал-перевертыш.

– Кто приносит больше пользы – футболист и тренер или клоун?

– Лично для себя – футболист. Это неоспоримо, судя по их контрактам. Клоуны столько не зарабатывают. Если говорить про посещаемость, то на стадион ходит 20-25 тысяч человек. В цирк – ну, 2 тысячи.

Но искусство клоунады, развлекая, поучает. После клоуна публика начинает думать: «Зачем? Почему? Для чего?» А футболист бегает, старается забить, выиграл – и все. Публика ждет следующего матча.

– Чему поучает клоун?

– Доброте. Добро побеждает в любом случае. Возьмем парных коверных. Например, один играет маску рыжего, другой – белого, то есть один – начальник, другой – подчиненный. Начальник поведением хочет уничижить подчиненного, но тот выкручивается через доброту и все время побеждает. Это дает ассоциации для публики.

Клоун не может никого обидеть. От него идет добро.

– Российские футболисты и тренеры слабо известны в мире. Кто из российских клоунов сейчас на уровне?

– Последний год международная деятельность сократилась. Даже самый престижный фестиваль циркового мира в Монте-Карло не пригласил артистов из России.

В целом знают многих. Но чтобы кого-то поставить на афишу… Раньше в Париже валом шли на Марчевского, Майхровского, Андрея Николаева, Никулина и Шуйдина, Щукина и Серебрякова. Сейчас не знаю, кто произвел бы такой фурор, как они.

Катрин Федулова, клоун и наставник по клоунаде. Выступала на международных фестивалях и в проектах Славы Полунина

– Как часто вы слышите, что кто-то – клоун?

– Часто. Обычно так говорят про политиков.

– Как вы к этому относитесь?

– Тут идет только внешний фактор, что клоун – это дурак. Но дурак в классическом понятии – это не очень хорошо, а в нашей профессиональной среде – хорошо. «Ух, какой ты дурак» – «Спасибо, и ты тоже».

На самом деле за словом дурак стоит огромнейшее культурное наследие. Например, существует Иван-дурак, который внешне дурак, а в реальности знает больше, чем вся деревня. У Beatles есть песня Fool on the hill. Там поется, что дурак сидит на холме, смотрит за другими и не понимает, как люди живут в мире, где много войн и зла. Он, наоборот, всем улыбается, а про него думают: «Странный, дурак».

– То есть вас фраза про клоуна не обижает?

– Совсем нет. Это комплимент, если понимать значение клоунов и возвращаться к корням клоунады.

С одной стороны, клоун – это преувеличение и показуха, с другой – визуальная журналистика, которая говорит правду. Все смеются над ним, а на самом деле он показывает вещи, которые видит в мире. То есть является зеркалом общества. Люди, смеясь над клоуном, смеются над собой. Даже раньше при дворах только шуты могли говорить правду о королях. Одним за критику срубали голову, а шутов – единственных – слушали.

– Получается, клоун говорит правду за маской шута?

– Да. Хотя сейчас существуют разные формы клоунады. Есть такой клоун – Лео Басси. Он выступает в пиджачке и в галстуке. Один раз он даже пошел в политику и только через месяц все поняли, что он клоун.

Но глобально все клоуны несут правду и что-то хорошее.

– Для многих это неочевидно. Клоуны в цирке просто выходят с красным носом и веселят народ.

– Они несут человечность. Что бы клоун ни делал, от него идут простые, даже банальные вещи, но иногда в банальности заключено много человечности. Взять Олега Попова и его самый известный цирковой номер с лучиком. Он поиграл с ним, потом собрал в шапочку и подарил залу. То есть поделился счастьем, не все забрал себе.

С номера можно снимать много пластов. Часто небольшие философские и поэтические вещи заключены в одном маленьком жесте. Только кажется, что это простой язык, но за ним стоит много чего. Даже шутки с падениями – это базовое понимание нашей природы. Поскользнулся на улице – смешно. А клоун преувеличивает то, что есть в нашей природой психологии.

Клоун – друг человеку. Он объединяет через смех.

– Правильно ли называть клоуном любого, кто выступает в цирке с красным носом?

– Внешний вид – не главное определение. Тут снова вернемся к корням.

В целом профессия клоуна возникла в середине 19 века. По легенде, был пьянчужка, который случайно вышел на сцену и начал все делать не так. А зал стал смеяться. И почему красный нос – потому что он был пьяница.

Считается, что красный нос – самая маленькая маска в мире. Надеваешь его – становишься персонажем. Но современная клоунада бывает и без красного носа, как у Лео Басси. Он выходит как дипломат, но является клоуном.

– Если суммировать, то фразу про клоуна вы не считается оскорблением?

– Нет. Это означает, что ты хороший, честный, человечный и глубокий.

– То есть РФС, который дисквалифицировал тренера, не понял настоящее значение слова клоун?

– Да.

– Есть версия, что клоун – сложная профессия. Почему?

– Кто-то из великих сказал, что в свое время клоунов было столько же, сколько астронавтов. Даже сейчас хороших клоунов можно посчитать по пальцам нескольких рук.

Это прежде всего стиль жизни, мировоззрение, взгляд на жизнь. Тот самый дурак, который сидит на холме. Или как раньше шаман в племени, который считался как бы вне системы, ему разрешали нарушать правила.

Клоуном надо родиться, чтобы определенным образом понимать и видеть мир. На условного юриста можно выучиться, это внешнее. А у клоуна – внутреннее, ты все вытаскиваешь из себя, а не загружаешь в себя знания.

– Тренер, которого дисквалифицировали за фразу про клоуна, родился и начинал карьеру в Барселоне. Вы получили там клоунское образование. Почему в Испании?

– Есть американский клоун Джанго Эдвардс. Он уже 50 лет живет в Европе, потому что в Америке клоунада была тупиковым жанром. А он посмотрел фильм Феллини «Клоуны» и сказал: «Надо спасать это искусство». И поехал прямо к Феллини. Тот направил его к актеру, который был первым театральным клоуном. Джанго стал его последователем и активно двигал направление новой европейской клоунады. В 2009-м он открыл институт клоунады в Барселоне, куда раз один-два раза год на месяц привозит 10-15 лучших клоунов мира, а желающие могут перенимать у них знания.

Я случайно узнала об этом институте и тоже приехала. 4 года училась, потом помогала Джанго организовывать клоунские слеты.

– Кто приносит больше пользы – футболист и тренер или клоун?

– Клоун – тот, кто не принимает ничью сторону. Он рад всему хорошему, что происходит. Все профессии нужны и важны. Нельзя сказать, что муха не важна в цепочке бытия. Мухи, пчелы, тренеры и клоуны – это просто разные цепочки.

– Кто из российских клоунов сейчас на мировом уровне?

– Конечно, Слава Полунин. Он самый известный российский клоун в мире. Есть хорошие клоуны в Санкт-Петербурге, есть те, кто работает в Европе. Не сказать, что их много, но они существуют.

Фото: facebook.com/cloun.jouri.s; instagram.com/fedulovakatrin; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; East News/Jan GRACZYNSKI; РИА Новости/Александр Вильф, Давид Шоломович, В. Барановский