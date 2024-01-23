10 поражений Рублева в 1/4 «Шлемов» – на одной картинке. Максимальная концентрация боли
Андрей Рублев в 26 лет – пятая ракетка мира, чемпион 15 турниров ATP (у Марата Сафина столько за всю карьеру) и человек, заработавший теннисом 21 млн долларов (больше – только у 23 игроков за всю историю).
Он четыре последних сезона закончил в топ-10, и из всего нынешнего тура только он одержал 50 побед три сезона подряд.
Как настоящий топ Рублев все время прибавляет (в прошлом году впервые выиграл «Мастерс»), но на важнейших турнирах – «Шлемах» – он постоянно упирается в одно и то же препятствие – четвертьфинал. Из десяти он не выиграл ни один и только два проиграл не в трех сетах. Сегодня на Australian Open его переиграл Янник Синнер.
10 из 10 – поражения Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open
Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett
Мда - такое ощущение, что это какой-то уровень, который Рублеву просто не по зубам или психология.