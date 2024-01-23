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10 поражений Рублева в 1/4 «Шлемов» – на одной картинке. Максимальная концентрация боли

Андрей Рублев Андрей Рублев
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Андрей Рублев в 26 лет – пятая ракетка мира, чемпион 15 турниров ATP (у Марата Сафина столько за всю карьеру) и человек, заработавший теннисом 21 млн долларов (больше – только у 23 игроков за всю историю).

Он четыре последних сезона закончил в топ-10, и из всего нынешнего тура только он одержал 50 побед три сезона подряд.

Как настоящий топ Рублев все время прибавляет (в прошлом году впервые выиграл «Мастерс»), но на важнейших турнирах – «Шлемах» – он постоянно упирается в одно и то же препятствие – четвертьфинал. Из десяти он не выиграл ни один и только два проиграл не в трех сетах. Сегодня на Australian Open его переиграл Янник Синнер.

10 из 10 – поражения Рублева в 1/4 финала «Больших шлемов». На Australian Open проиграл Синнеру

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett

9 комментариев
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Можно пожелать Андрею только одного: чтобы Шлем, на котором он наконец пройдёт четвертьфинал, стал для него победным. Тогда все эти страдания окупятся.
+36
-1
+35
Рублёв — это как Тоттенхэм. Гумн.м он никогда не было, но и до вершин не добрался.
+10
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Страдает за наши грехи что ли бедолага?
+8
-1
+7
Только с Чиличем 5 сетов + взял первый сет у Новака в прошлом году (который сейчас в Австралии их раздает направо и налево) - в остальном все в три сета.
Мда - такое ощущение, что это какой-то уровень, который Рублеву просто не по зубам или психология.
+2
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К сожалению психологическая неустойчивость может свести на нет и талант и изнурительные тренировки. Это был своего рода тест, который Рублёв не прошёл. Если он не решит свои проблемы, то это тупик...
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Честно говоря Андрюше ещё очень не везёт каждый раз у него топовый соперник, кроме двух раз, но это не в счёт, так как это было раньше и ментально ещё не готов, ну сегодня был Синнер и он конечно показал, что сейчас он уже топ, как он отыгрывал брейк поинты и как он во втором сете на тае выиграл шесть мячей подряд, когда проигрывал 1:5 это было в стиле Джовича, да Яник конечно ментально очень сильно прибавил, что даже Медведев не играя на самом высоком уровне ему уже проигрывает. Единственное очень хочется посмотреть, как он сыграет против Джоковича, сколько он таких обломал, думаю и Яника тоже обломает, единственное, что плохо у Синнера сегодня была травма, как бы она не помешала ему сыграть на полную мощь)))
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Ответ Makeav
Рублёв — это как Тоттенхэм. Гумн.м он никогда не было, но и до вершин не добрался.
у рублева есть победа на мастерсе , и еще 19 побед на уровне ATP, выигрывал кубок дэвиса и еще олимпийский чемпион. так что тотенхэму до рублева как до москвы раком
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