10 поражений Рублева в 1/4 «Шлемов» – на одной картинке. Максимальная концентрация боли

Андрей Рублев в 26 лет – пятая ракетка мира, чемпион 15 турниров ATP (у Марата Сафина столько за всю карьеру) и человек, заработавший теннисом 21 млн долларов (больше – только у 23 игроков за всю историю).

Он четыре последних сезона закончил в топ-10, и из всего нынешнего тура только он одержал 50 побед три сезона подряд.

Как настоящий топ Рублев все время прибавляет (в прошлом году впервые выиграл «Мастерс»), но на важнейших турнирах – «Шлемах» – он постоянно упирается в одно и то же препятствие – четвертьфинал. Из десяти он не выиграл ни один и только два проиграл не в трех сетах. Сегодня на Australian Open его переиграл Янник Синнер.

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Фото: Gettyimages.ru/Daniel Pockett