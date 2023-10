Шарапова – блондинка или нет?

Расследование Sports.ru.

После сенсационной победы на «Уимблдоне»-2004 и первых успешных сезонов в туре Мария Шарапова стала главной блондинкой тенниса. Сравнения с Анной Курниковой были уже не актуальны.

«Мы по-разному выглядим, по-разному себя ведем, и наши игровые стили тоже совсем не похожи, – писала Шарапова в автобиографии. – Но люди замечают только цвет волос и откуда мы родом».

Постепенно складывался иконический стиль самой Шараповой. На корт она выходила с удобным хвостом и заколотыми прядями. «Я рано усвоила, что красота не должна отвлекать от игры», – просто объясняла Мария. На спонсорских мероприятиях она появлялась с простыми укладками.

Ни в матчах, ни в жизни Шарапова почти не отходила от привычного всем образа, если не считать разнообразные челки. Но челка – такой же символ эпохи как блеск для губ и джинсы с заниженной талией, поэтому удержаться от экспериментов с ней было невозможно.

Нулевые подарили нам легендарные образы блондинок: Бритни Спирс в клипах I’m a Slave 4 U и Toxic, Кайли Миноуг – в Can’t Get You Out of My Head. Пэрис Хилтон сделала из блонда культ, а Риз Уизерспун разрушала стереотипы в «Блондинке в законе». В тренде были омбре, яркие пряди (спасибо Аврил Лавин и Кристине Агилере) и мелирование (привет Виктории Бекхэм).

На форумах можно найти длинные обсуждения на тему натурального цвета волос Шараповой. У нее с детства были светлые волосы, которые с возрастом, по-видимому, стали более русыми.

Поэтому ей отлично подходили оттенки натурального блонда, переходящие от темных корней к светлой длине.

В 2010-м Шарапова стала лицом шампуней Сlear. В ролике сверхъестественно плавно рассыпались волосы идеально золотого оттенка, но это гармонично соотносилось со стилистикой рекламы того времени и подчеркивало имидж Марии. В сотрудничество с брендом шампуней вписывалось даже ее фирменное движение – то, как она поправляла волосы перед каждым розыгрышем.

Весной 2012-го Мария выложила неожиданное фото с короткой стрижкой и как бы между прочим спросила: «Что думаете, ребята? Мне вроде нравится!»

На следующий день Шарапова призналась, что это был парик, который она надевала для съемки: «Когда выкладывала фото с короткими волосами, даже не представляла, что все начнут сходить с ума».

Через пару месяцев Мария дала понять, что кардинальных перемен не предвидится: «В принципе, мне понравился эксперимент с короткими волосами, как я выглядела. Но играть с такой стрижкой, мне кажется, будет неудобно. Когда закончу играть, то, наверное, постригусь».

В десятые мир захватили новые тренды: русалочьи зелено-голубые локоны, скрытые яркие окрашивания и клубничный и седой блонд. Но в консервативном теннисном туре на подобную дерзость тогда решалась разве что Бетани Маттек-Сэндс.

У Шараповой были свои способы попробовать другие цвета волос. Например, в 2016-м она нарядилась на Хэллоуин как Пеппи Длинныйчулок и надела рыжий парик с косичками. В комментариях остались довольны.

Год спустя она примерила еще один нетипичный для нее цвет. Для детективной игры Шарапова оделась в мистическо-этнический костюм с черным париком и снова получила восторженные отзывы.

По словам Шараповой, всему, что касается прически, ее научил Адир Абергель, с которым она знакома больше 10 лет. Это стилист, работающий с Шарлиз Терон, Кристен Стюарт, Энн Хэтэуэй, Джаредом Лето и десятками других звезд. А еще он креативный директор Virtue Labs – компании, выпускающей средства для волос. Шарапова часто упоминает их в подборках любимой косметики, а в 2018-м снялась в забавном видео, где буквально сметает их шампуни и кондиционеры с полок в салоне (потому что это бесплатно).

«Я так часто мою голову, а это вредно. Это истончает волосы, а мои и так очень тонкие, наверное, от постоянного мытья, и прямые, а у меня, как и у многих женщин, которые постоянно в разъездах, просто нет времени, чтобы как-то по-особенному за ними ухаживать», – объясняла любовь к этим средствам Шарапова.

Помимо Абергеля Мария работала, например, с колористкой Трэйси Каннингем, которая красит Терон, Дженнифер Лопес и Эмму Стоун.

С мамой Еленой

С рождением сына Шарапова сменила цвет на более русый, а в мае выложила фото с непривычно темными волосами.

Но ее образ и так менялся на протяжении последних 20 лет. Например, она пробовала разные мелирования и со временем перешла от светлого золотистого блонда к теплым и спокойным песочно-пшеничным оттенкам.

В этом году подписчик спросил Шарапову, планирует ли она снова осветлиться. В ответ она провела опрос в сторис, и почти 70% проголосовавших выбрали возвращение к блонду.

Несколько лет назад в интервью Wall Street Journal Мария ответила тем, кто считает, что она добилась успеха только благодаря внешности. «Ну что ж, удачи! Можете пойти в салон и перекраситься в блонд. Но на самом деле требуется гораздо больше. Если кто-то так говорит, пожалуй, он может пойти и попробовать сам. Надо делать дело, а не болтать». И сама Шарапова всегда следует этому принципу.

