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Шарапова – блондинка или нет?

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Мария Шарапова Мария Шарапова
Бритни Спирс
Анна Курникова Анна Курникова
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Теннис Теннис

Расследование Sports.ru.

После сенсационной победы на «Уимблдоне»-2004 и первых успешных сезонов в туре Мария Шарапова стала главной блондинкой тенниса. Сравнения с Анной Курниковой были уже не актуальны.

«Мы по-разному выглядим, по-разному себя ведем, и наши игровые стили тоже совсем не похожи, – писала Шарапова в автобиографии. – Но люди замечают только цвет волос и откуда мы родом».

Постепенно складывался иконический стиль самой Шараповой. На корт она выходила с удобным хвостом и заколотыми прядями. «Я рано усвоила, что красота не должна отвлекать от игры», – просто объясняла Мария. На спонсорских мероприятиях она появлялась с простыми укладками.

Ни в матчах, ни в жизни Шарапова почти не отходила от привычного всем образа, если не считать разнообразные челки. Но челка – такой же символ эпохи как блеск для губ и джинсы с заниженной талией, поэтому удержаться от экспериментов с ней было невозможно.

Нулевые подарили нам легендарные образы блондинок: Бритни Спирс в клипах I’m a Slave 4 U и Toxic, Кайли Миноуг – в Can’t Get You Out of My Head. Пэрис Хилтон сделала из блонда культ, а Риз Уизерспун разрушала стереотипы в «Блондинке в законе». В тренде были омбре, яркие пряди (спасибо Аврил Лавин и Кристине Агилере) и мелирование (привет Виктории Бекхэм).

На форумах можно найти длинные обсуждения на тему натурального цвета волос Шараповой. У нее с детства были светлые волосы, которые с возрастом, по-видимому, стали более русыми.

Поэтому ей отлично подходили оттенки натурального блонда, переходящие от темных корней к светлой длине.

В 2010-м Шарапова стала лицом шампуней Сlear. В ролике сверхъестественно плавно рассыпались волосы идеально золотого оттенка, но это гармонично соотносилось со стилистикой рекламы того времени и подчеркивало имидж Марии. В сотрудничество с брендом шампуней вписывалось даже ее фирменное движение – то, как она поправляла волосы перед каждым розыгрышем.

Весной 2012-го Мария выложила неожиданное фото с короткой стрижкой и как бы между прочим спросила: «Что думаете, ребята? Мне вроде нравится!»

На следующий день Шарапова призналась, что это был парик, который она надевала для съемки: «Когда выкладывала фото с короткими волосами, даже не представляла, что все начнут сходить с ума».

Через пару месяцев Мария дала понять, что кардинальных перемен не предвидится: «В принципе, мне понравился эксперимент с короткими волосами, как я выглядела. Но играть с такой стрижкой, мне кажется, будет неудобно. Когда закончу играть, то, наверное, постригусь».

В десятые мир захватили новые тренды: русалочьи зелено-голубые локоны, скрытые яркие окрашивания и клубничный и седой блонд. Но в консервативном теннисном туре на подобную дерзость тогда решалась разве что Бетани Маттек-Сэндс.

У Шараповой были свои способы попробовать другие цвета волос. Например, в 2016-м она нарядилась на Хэллоуин как Пеппи Длинныйчулок и надела рыжий парик с косичками. В комментариях остались довольны.

Год спустя она примерила еще один нетипичный для нее цвет. Для детективной игры Шарапова оделась в мистическо-этнический костюм с черным париком и снова получила восторженные отзывы.

 

По словам Шараповой, всему, что касается прически, ее научил Адир Абергель, с которым она знакома больше 10 лет. Это стилист, работающий с Шарлиз Терон, Кристен Стюарт, Энн Хэтэуэй, Джаредом Лето и десятками других звезд. А еще он креативный директор Virtue Labs – компании, выпускающей средства для волос. Шарапова часто упоминает их в подборках любимой косметики, а в 2018-м снялась в забавном видео, где буквально сметает их шампуни и кондиционеры с полок в салоне (потому что это бесплатно).

«Я так часто мою голову, а это вредно. Это истончает волосы, а мои и так очень тонкие, наверное, от постоянного мытья, и прямые, а у меня, как и у многих женщин, которые постоянно в разъездах, просто нет времени, чтобы как-то по-особенному за ними ухаживать», – объясняла любовь к этим средствам Шарапова.

Помимо Абергеля Мария работала, например, с колористкой Трэйси Каннингем, которая красит Терон, Дженнифер Лопес и Эмму Стоун.

С мамой Еленой

С рождением сына Шарапова сменила цвет на более русый, а в мае выложила фото с непривычно темными волосами.

 

Но ее образ и так менялся на протяжении последних 20 лет. Например, она пробовала разные мелирования и со временем перешла от светлого золотистого блонда к теплым и спокойным песочно-пшеничным оттенкам.

В этом году подписчик спросил Шарапову, планирует ли она снова осветлиться. В ответ она провела опрос в сторис, и почти 70% проголосовавших выбрали возвращение к блонду.

Несколько лет назад в интервью Wall Street Journal Мария ответила тем, кто считает, что она добилась успеха только благодаря внешности. «Ну что ж, удачи! Можете пойти в салон и перекраситься в блонд. Но на самом деле требуется гораздо больше. Если кто-то так говорит, пожалуй, он может пойти и попробовать сам. Надо делать дело, а не болтать». И сама Шарапова всегда следует этому принципу.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Kevin Winter, Matthew Stockman, Scott Gries, Evan Agostini, Mark Dadswell, Graham Denholm, Kevork Djansezian, Andrew H. Walker; instagram.com/mariasharapova; facebook.com/sharapova

77 комментариев

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Josep
Серъёзная спортивная аналитика на спортсе..
В целом, красавице Маше подходит что русый, что блонд, что темно-русый, каштановый.. А вот радикально чёрный старит и совсем видоизменяет человека. Ну а с короткой стрижкой вообще бомба!
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Max3
гусары, молчать!
+39
-2
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Sveta Arhipova
У Марии такой цвет глаз интересный - выглядит по-разному в зависимости от освещения (янтарный, зелёный, серо-зелёный)
+22
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Иван Ларин
Ответ Адепт Суперлиги
Никогда не понимал, что в ней красивого, чтобы на неё прям так наяривали. Внешность абсолютно типикал для наших краёв, если бы не спортивная карьера, то работала бы в сбербанке и никто бы не заглядывался.
зеленые глаза, длинные ноги, овальное лицо, этого достаточно, чтобы быть сильно краше условной Маруси из Воронежа, не говоря уже о ее спортивных успехах, которые исходники усиливают.
+28
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antony18
не везде
+21
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srdn
Ответ Адепт Суперлиги
Никогда не понимал, что в ней красивого, чтобы на неё прям так наяривали. Внешность абсолютно типикал для наших краёв, если бы не спортивная карьера, то работала бы в сбербанке и никто бы не заглядывался.
В большом спорте у женщин редко сочетание красоты и высоких результатов. Плюс Мария еще и икона стиля, очень тщательно подбирала образы как на корт, так и на мероприятия 👌
+20
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Olga Krayz
Марии хорошо и с тёмным, и со светлым цветом волос.
+17
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Bayern2004
По мозгам точно не "блондинка".
+17
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Аврора кубик
Красавица!!!!
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S Works Tarmac SL7
Как же ей идёт короткая стрижка!!!❤️
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Хана Спектор
Ответ Olga Krayz
Марии хорошо и с тёмным, и со светлым цветом волос.
Да,согласна с вами.
+10
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Hedgehog1301
Это очень сложное и серьезное расследование. Я прямо удивляюсь сколько усилий авторы приложили, сколько схем распутали, сколько бессонных ночей провели капаясь в архивах офшоров и смогли в итоге посмотреть на детскую фотографию Марии, чтобы понять какой же у нее натуральный цвет. Браво!
+10
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+7
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Temer
На теннисной ветке есть статьи про все, кроме самого тенниса
+9
-2
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Кагов
Наша Маша - красавица!
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Sebastian Debussy
Ответ Адепт Суперлиги
Никогда не понимал, что в ней красивого, чтобы на неё прям так наяривали. Внешность абсолютно типикал для наших краёв, если бы не спортивная карьера, то работала бы в сбербанке и никто бы не заглядывался.
поддерживаю. обычная девушка, не уродина, но и не красотка, так по улице пройдись, пруд пруди
+6
-1
+5
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Мишка Синайский
Из разряда теннисный мяч - жёлтый или зелёный.. кажется такая статья уже была на спорте.
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Адепт Суперлиги
Никогда не понимал, что в ней красивого, чтобы на неё прям так наяривали. Внешность абсолютно типикал для наших краёв, если бы не спортивная карьера, то работала бы в сбербанке и никто бы не заглядывался.
+25
-22
+3
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Don Cherry 67
Ответ Max3
гусары, молчать!
Шарапова - не Курникова.
+4
-1
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Виктор Морев
Ответ Йенс Мустерманн
Несколько лет назад в интервью Wall Street Journal Мария ответила тем, кто считает, что она добилась успеха только благодаря внешности. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Только благодаря допингу. Без него не было бы побед, без них крупных рекламных контрактов, а следовательно и сытой жизни.
как только Шарапова применила допинг в 2016 году, Она тогда ничего невыиграла. а вот когда Она неприменяла допинг (то есть, до начала 2016 года), то Она до этого выиграла все свои основные Титулы.
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N1ghtwolf
Наконец-то годный пост по теннису. Просто браво!
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AlexMSQ
Как шутят университетские профессора "Жены, увы, стареют, а студентки 3 го курса - никогда"

Вот этого: https://www.youtube.com/watch?v=cDCQBIlGfPk&t=3s
уже не вернуть.
Вне зависимости от цвета волос.

И да, с короткой стрижкой ей гораздо лучше)
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sa.lari
у меня такое впечатление, что на свете нет хуже стилиста, менее подходящего Шараповой, чем Адир :)
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Максим Черкашин
Ей с короткой стрижкой идёт.:)))))
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alex savca
Очень теннисная новость... 🙄
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privet100
Очень важный спортивный вопрос. Заслуживает вывески на главной странице.
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