Сегодня 16-летняя россиянка Мирра Андреева, два месяца назад никогда не игравшая в основе «Шлемов», поборется за выход в четвертьфинал «Уимблдона». Она сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая на 12 лет старше, на 84 места в рейтинге выше и за карьеру выиграла на 300 с лишним матчей больше.

Андреева уже повторила, а теперь может превзойти уимблдонский дебют Марии Шараповой, в 16 лет по wild card дошедшей до 1/8 финала.

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У Шараповой к «Уимблдону»-2003 еще не было побед в основных сетках «Шлемов», но прямо перед турниром она дебютировала в топ-100, дойдя до полуфинала турнира WTA в Бирмингеме.

В первом круге «Уимблдона» Мария обыграла теннисистку топ-40 Эшли Эрклроад в матче, вошедшем в историю факом, который американка показала фотографу.

Во втором круге Шарапова прошла 21-ю сеяную Елену Бовину – «высокую девушку с мощным двуручным бэкхендом, – писала Шарапова в автобиографии. – Она в том году уже выиграла несколько турниров (на самом деле нет – Sports.ru), но я поймала волну и приближалась к лучшему теннису в жизни».

В третьем раунде Мария вышла на Елену Докич – экс-четвертую ракетку мира, на тот момент стоявшую чуть за пределами топ-10. «Она была старше меня, опытнее меня и на пике карьеры. Она считалась претенденткой на титул каждого турнира, в котором участвовала. Она вкладывалась в каждый удар и клала мячи по всему корту. Иногда казалось, что за ней просто невозможно успеть». Шарапова выиграла 6:4, 6:4 и в тот вечер наконец сходила в маленький тайский ресторан в Уимблдоне, который присмотрела еще годом раньше.

Турнир закончился для Марии матчем против 18-летней Светланы Кузнецовой, тоже еще не чемпионки «Шлемов», но чуть более опытной и рейтинговой.

«Напряжение чувствовалось даже до матча, – вспоминала потом Шарапова. – В основном потому, что русская играла с русской, кто окажется лучше и дальше понесет знамя. Всякое такое. Светлана была чуть старше меня, а ее отец был олимпийцем, позднее – тренером олимпийцев. Это немало. У нее был прямой доступ к опыту, который остальные из нас получали только с годами разбитых поражениями сердец.

Я должна была стать для Кузнецовой легкой добычей, потому что она строила игру на контратаках и возвращала бы все мои мощные удары, а мне в юности было очень сложно играть с такими соперницами. Но то, что должно было стать легкой прогулкой, обернулось битвой. Можешь обыграть меня, но легко не будет. Все решилось в третьем сете. Она выиграла, но для меня это было одно их тех редких поражений, которые меня не убили. Наоборот, оно меня воодушевило, даже оживило».

Через год Шарапова вернулась на «Уимблдон» обладательницей уже двух титулов WTA, четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» и 15-й ракеткой мира. Она приехала за неделю до начала турнира, чтобы потренироваться и войти в ритм. Неделя получилась очень насыщенной: сначала Шарапова, которой не понравился снятый для нее дом, уговорила агента снять другой. В новом они с командой заняли третий этаж, пока на остальных жила семья с тремя детьми. Младший ребенок, которому было два, весь турнир уравновешивал Марию: она переняла у него способность «быть заинтересованной, но не слишком», которая сделала ее очень опасной на корте.

Также в ту тренировочную неделю Шарапова наступила в лисье дерьмо (с кроссовками помог держурный по раздевалке, сказавший, что это к удаче) и заключила с членами своей команды пари, что они побреются наголо, если она выиграет турнир. Еще про тот приезд в Уимблдон она вспоминала:

«Тогда я впервые поняла, что, кажется, симпатичная. Никто мне ничего не говорил, и сама я в себе ничего такого не заметила. Но мужчины в туре, даже те, что казались дико старыми, стали смотреть на меня по-новому».

Шарапова была еще так молода и неопытна, что не знала об отдельной раздевалке для топ-16 сеяных (куда уже попадала). Ее ей перед первым матчем показала Линдсей Дэвенпорт. Так начался для Шараповой великий турнир: до четвертьфинала она не проиграла ни сета, в полуфинале спаслась с дефицита в сет и брейк против как раз Дэвенпорт, бывшей чемпионки.

В финале Шарапова встречалась с действующей чемпионкой Сереной Уильямс, которой несколькими месяцами ранее буднично проиграла в Майами их первую встречу. В этот раз Мария победила и запустила выдающиеся карьеру, личный бренд и вражду.

А еще, в момент победы упав на колени, Шарапова непроизвольно повторила празднование Хуана Карлоса Ферреро, годом раньше так выигравшего «Ролан Гаррос». Позднее Мария рассказывала, что еще в начале «Уимблдона» Ферреро, в которого она была влюблена, выбрал ее в ответ на вопрос журналиста, кто выиграет женский турнир.

Шарапова стала последней чемпионкой эпохи, когда выигрывать «Шлемы» до совершеннолетия было обычным делом (из всех чемпионок с тех пор к ее 17 годам и 2 месяцам ближе всех только Эмма Радукану, выигравшая US Open за два месяца до 19-летия). Когда поздней Шараповой однажды в интервью напомнили ее ранний прорыв, она ответила только: «Ну, тогда теннис был совсем другой».

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Фото: Gettyimages.ru/Bongarts, Clive Brunskill, Phil Cole, Mike Hewitt